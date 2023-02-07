Киста бартолиновой железы и абсцесс бартолиновой железы

Кисты бартолиновых желез — это мешочки, заполненные слизью, которые могут образовываться при закупорке желез, находящихся возле отверстия влагалища. Кисты бартолиновых желез могут инфицироваться и образовывать болезненные, заполненные гноем абсцессы.
Кисты обычно безболезненны сами по себе, но большие кисты могут вызывать чувство давления или боли и мешать при сидении, ходьбе и половом акте.
Кисты могут инфицироваться, образуя болезненный абсцесс.
Врач обычно может увидеть или нащупать кисту при обследовании органов малого таза.
Врач может сделать постоянное отверстие, чтобы жидкость из кисты могла выходить наружу, или может удалить ее хирургическим способом.
Бартолиновые железы — это очень маленькие круглые железы, расположенные в вульве (к которой относят половые губы и другие ткани вокруг отверстия влагалища). Они могут развиваться по обе стороны вульвы. Поскольку они находятся глубоко под кожей, обычно они не прощупываются. Эти железы продуцируют жидкость для смазки во время полового акта.
Анатомия женских наружных половых органов
В центре этого изображения находится влагалище — трубчатый орган, состоящий из гладких мышц. Небольшое отверстие непосредственно над ним — это мочеиспускательный канал, который является отверстием мочевого пузыря. Под влагалищем расположен задний проход. Над мочеиспускательным каналом находится клитор — орган из эректильной ткани, гомологичный половому члену. Влагалище окружено малыми половыми губами, которые окружены большими половыми губами. Сверху находится лобковая кость. Фиолетовая ткань является продолжением клитора — ножка клитора. Луковица преддверия (синего цвета) также состоит из эректильной ткани. Под луковицей находится бартолинова железа, которая выделяет слизь для увлажнения влагалища.
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Если проток бартолиновой железы закупорен, железа наполняется слизью и увеличивается в размере. Это приводит к образованию кисты. Такие кисты образуются приблизительно у 2 % женщин, обычно в возрасте от 20 лет. Кисты могут инфицироваться, образуя абсцесс (замкнутую полость в тканях, заполненную гноем). С возрастом у женщин уменьшается вероятность образования кист и абсцессов.
Обычно причина такой закупорки неизвестна. В редких случаях кисты могут поражаться инфекцией, передающейся половым путем, например, гонореей.
В очень редких случаях в бартолиновых железах может возникать рак.
Что такое киста бартолиновой железы?
Это закупорка маленьких желез, расположенных по обеим сторонам отверстия влагалища, так называемых бартолиновых желез. Это приводит к накапливанию жидкости, в результате чего железы увеличиваются в размерах, образуя кисту. Размер кист варьируется — они могут быть размером с горошину и до мяча для гольфа и даже больше. Чаще всего они образуются с одной стороны. При инфицировании они образуют абсцесс.
С разрешения издателя. Из Kaufman R, Brown D. In Atlas of Clinical Gynecology: Gynecologic Pathology. Редакция M Stenchever (редактор серии) и B Goff. Philadelphia, Current Medicine, 1998
Симптомы кист или абсцессов бартолиновой железы
Большинство кист бартолиновых желез не вызывают симптомов. Женщина может обнаружить безболезненное уплотнение возле отверстия влагалища, которое делает вульву кривобокой.
Если кисты увеличиваются в размерах, они могут вызывать раздражение, ощущение давления и/или боль. Они могут мешать сидению, ходьбе или половой жизни.
Если киста инфицируется (с формированием абсцесса), это вызывает сильную боль и иногда лихорадку. Абсцессы болезненны при прикосновении. Кожа над ними краснеет.
Кожа и подкожные ткани над абсцессом могут инфицироваться — такая инфекция называется флегмоной. При развитии флегмоны пораженный участок становится красным и болезненным, у женщин могут наблюдаться выделения из влагалища.
Диагностика кист или абсцессов бартолиновой железы
Осмотр вульвы
Иногда биопсия
Женщине следует посетить врача при следующих обстоятельствах:
Киста продолжает увеличиваться в размере или не проходит через несколько дней после погружения этой области в горячую воду (в ванночке или в сидячей ванной).
Киста болезненная (часто указывает на абсцесс).
Повышается температура.
Киста мешает при ходьбе или сидении.
Женщина старше 40 лет
Чтобы диагностировать кисту бартолиновых желез, врач осматривает вульву. Если киста достигает такого размера, что женщина может заметить ее, или сопровождается симптомами, врач может увидеть или нащупать кисту во время обследования органов малого таза. По внешнему виду кисты врач обычно может определить, является ли она инфицированной. Если есть выделения, врач может отправить образец на анализ для выявления инфекций, в том числе инфекций, передающихся половым путем. В случае образования абсцесса врач также проводит бактериологическое исследование жидкости из абсцесса.
Несмотря на то, что рак в бартолиновых железах развивается очень редко, врач может взять образец кисты для изучения под микроскопом (биопсия), особенно если женщина старше 40 лет.
Лечение кист или абсцессов бартолиновой железы
Тёплые местные ванночки
При абсцессах — процедура их дренирования
Если киста бартолиновой железы вызывает тяжелые симптомы или развивается у женщины после 40 лет — хирургическое вмешательство
Несмотря на лечение киста может появиться вновь. В этом случае может быть удалена вся бартолинова железа.
Лечение кист у женщин моложе 40 лет
Если киста бартолиновой железы вызывает незначительную боль или безболезненна, женщина в возрасте до 40 лет может вылечить ее самостоятельно. Она может использовать сидячую ванну или небольшую емкость, наполненную теплой водой на несколько сантиметров. Длительность ванночек составляет 10–15 минут и выполняется 2 раза в день. Иногда кисты исчезают после нескольких дней такого лечения. Если лечение неэффективное, женщине следует обратиться к врачу.
У женщин младше 40 лет лечить нужно только кисты, вызывающие симптомы. Дренаж кист обычно неэффективен, так как обычно они образуются снова. Однако при помощи хирургического вмешательства можно сделать постоянное отверстие в протоке железы на поверхность вульвы. Затем, если киста разовьется снова, она может дренироваться. После введения местного анестезирующего средства, чтобы обезболить место разреза, можно провести одну из следующих процедур:
Установка катетера: В кисте делают небольшой надрез, позволяющий вставить в нее трубку (катетер) с шариком на конце. Сразу после установки шарик раздувается, и катетер оставляют там на 4–6 недель до образования постоянного отверстия. Катетер устанавливается и удаляется в кабинете врача. После установки катетера женщины могут заниматься своими обычными делами, хотя при половом акте может возникать некоторый дискомфорт.
Марсупиализация: Врач может сделать небольшой разрез в кисте и пришить внутренние края кисты к поверхности вульвы. Марсупиализация создает постоянное отверстие в кисте, чтобы киста могла дренироваться по мере необходимости. Эту процедуру выполняют в операционной. Иногда требуется использование общего наркоза.
После этих процедур у женщины в течение нескольких недель могут наблюдаться выделения. Обычно нужно использовать ежедневные прокладки. Сидячие ванны несколько раз в день могут облегчить ощущение дискомфорта и ускорить заживление.
Если киста образуется снова, ее можно удалить хирургическим путем. Эту процедуру выполняют в операционной.
Лечение кист у женщин в возрасте 40 лет и старше
У женщин в возрасте 40 лет или старше, все кисты бартолиновой железы подлежат лечению, кроме тех кист, которые существуют уже несколько лет и их вид не изменился.
Лечение включает:
Удаление всей кисты хирургическим путем
Удаление части кисты для проведения анализа на рак, затем марсупиализация кисты
Лечение абсцессов
При абсцессе первоначальное лечение предусматривает небольшой разрез в абсцессе и введение в него катетера для его дренирования. Если после дренажа абсцесс снова наполняется, можно выполнить марсупиализацию, которая создает постоянное отверстие, чтобы предотвратить повторное заполнение абсцесса.
Иногда абсцессы также лечат антибиотиками.
Если развивается флегмона, в дополнение к дренированию абсцесса внутрь назначают антибиотики на 1 неделю. Женщине может потребоваться госпитализация в зависимости от того, насколько она больна.