Киста бартолиновой железы и абсцесс бартолиновой железы

Кисты бартолиновых желез — это мешочки, заполненные слизью, которые могут образовываться при закупорке желез, находящихся возле отверстия влагалища. Кисты бартолиновых желез могут инфицироваться и образовывать болезненные, заполненные гноем абсцессы.

Кисты обычно безболезненны сами по себе, но большие кисты могут вызывать чувство давления или боли и мешать при сидении, ходьбе и половом акте.

Кисты могут инфицироваться, образуя болезненный абсцесс.

Врач обычно может увидеть или нащупать кисту при обследовании органов малого таза.

Врач может сделать постоянное отверстие, чтобы жидкость из кисты могла выходить наружу, или может удалить ее хирургическим способом.

Бартолиновые железы — это очень маленькие круглые железы, расположенные в вульве (к которой относят половые губы и другие ткани вокруг отверстия влагалища). Они могут развиваться по обе стороны вульвы. Поскольку они находятся глубоко под кожей, обычно они не прощупываются. Эти железы продуцируют жидкость для смазки во время полового акта.

Анатомия женских наружных половых органов

Если проток бартолиновой железы закупорен, железа наполняется слизью и увеличивается в размере. Это приводит к образованию кисты. Такие кисты образуются приблизительно у 2 % женщин, обычно в возрасте от 20 лет. Кисты могут инфицироваться, образуя абсцесс (замкнутую полость в тканях, заполненную гноем). С возрастом у женщин уменьшается вероятность образования кист и абсцессов.

Обычно причина такой закупорки неизвестна. В редких случаях кисты могут поражаться инфекцией, передающейся половым путем, например, гонореей.

В очень редких случаях в бартолиновых железах может возникать рак.

Что такое киста бартолиновой железы?

Киста бартолиновых желез Изображение С разрешения издателя. Из Kaufman R, Brown D. In Atlas of Clinical Gynecology: Gynecologic Pathology. Редакция M Stenchever (редактор серии) и B Goff. Philadelphia, Current Medicine, 1998

Симптомы кист или абсцессов бартолиновой железы Большинство кист бартолиновых желез не вызывают симптомов. Женщина может обнаружить безболезненное уплотнение возле отверстия влагалища, которое делает вульву кривобокой. Если кисты увеличиваются в размерах, они могут вызывать раздражение, ощущение давления и/или боль. Они могут мешать сидению, ходьбе или половой жизни. Если киста инфицируется (с формированием абсцесса), это вызывает сильную боль и иногда лихорадку. Абсцессы болезненны при прикосновении. Кожа над ними краснеет. Кожа и подкожные ткани над абсцессом могут инфицироваться — такая инфекция называется флегмоной. При развитии флегмоны пораженный участок становится красным и болезненным, у женщин могут наблюдаться выделения из влагалища.

Диагностика кист или абсцессов бартолиновой железы Осмотр вульвы

Иногда биопсия Женщине следует посетить врача при следующих обстоятельствах: Киста продолжает увеличиваться в размере или не проходит через несколько дней после погружения этой области в горячую воду (в ванночке или в сидячей ванной).

Киста болезненная (часто указывает на абсцесс).

Повышается температура.

Киста мешает при ходьбе или сидении.

Женщина старше 40 лет Чтобы диагностировать кисту бартолиновых желез, врач осматривает вульву. Если киста достигает такого размера, что женщина может заметить ее, или сопровождается симптомами, врач может увидеть или нащупать кисту во время обследования органов малого таза. По внешнему виду кисты врач обычно может определить, является ли она инфицированной. Если есть выделения, врач может отправить образец на анализ для выявления инфекций, в том числе инфекций, передающихся половым путем. В случае образования абсцесса врач также проводит бактериологическое исследование жидкости из абсцесса. Несмотря на то, что рак в бартолиновых железах развивается очень редко, врач может взять образец кисты для изучения под микроскопом (биопсия), особенно если женщина старше 40 лет.