Употребление психоактивных веществ во время беременности

Курение сигарет представляет риск для беременных женщин и плода. Женщины, которые пытаются забеременеть или беременны, должны бросить курить. Медицинские работники могут предоставить информацию о программах отказа от курения.

Наиболее вероятным последствием курения для плода во время беременности является

снижение массы тела при рождении (задержка роста).

Чем больше женщина курит во время беременности, тем более низкая масса тела будет у ребенка.

У детей женщин, которые курят сигареты, чаще встречаются врожденные пороки сердца, головного мозга и лица.

Также может увеличиться риск следующих состояний:

Кроме того, дети, рожденные у курящих женщин, могут иметь незначительное, но ощутимое отставание в росте, умственном и поведенческом развитии. Считается, что эти последствия вызваны монооксидом углерода и никотином. Монооксид углерода может снижать поступление кислорода в ткани организма. Никотин стимулирует высвобождение гормонов, которые сужают сосуды, снабжающие кровью матку и плаценту, таким образом меньше кислорода и питательных веществ поступает к плоду.

Из-за возможного вредного воздействия курения во время беременности беременные женщины должны приложить все усилия, чтобы не курить во время беременности, и обсудить с врачом возможные способы.

Беременные женщины должны избегать также пассивного курения, поскольку это может причинить вред плоду.