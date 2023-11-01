Употребление психоактивных веществ во время беременности

Определенные вещества, включая кофеин, аспартам, алкоголь и табак, могут оказывать вредное воздействие на беременных женщин и плод. К запрещенным наркотикам относятся амфетамины, «соли для ванн», кокаин, галлюциногены, каннабис и опиоиды (например, героин или нецелевое использование рецептурных опиоидов).
Использование запрещенных наркотиков (в частности опиоидов) во время беременности может вызвать осложнения во время беременности и серьезные проблемы в развитии плода и новорожденного. Оно может приводить к врожденным порокам, плохому росту плода или преждевременным родам. У беременных женщин, которые делают инъекции наркотиков, повышается риск инфекций, которые могут негативно воздействовать на плод или заразить его. Эти инфекции включают гепатит и ВИЧ-инфекцию (включая СПИД).
Употребление кофеина во время беременности
Кофеин, содержащийся в кофе, чае, некоторых газированных или других напитках, шоколаде и некоторых лекарственных препаратах, является стимулятором, который легко проникает через плаценту к плоду.
Вопрос о том, причиняет ли употребление кофеина вред плоду во время беременности, остается неясным. Исследования показывают, что употребление кофеина в небольших количествах (например, одна чашка кофе в день) во время беременности мало влияет или вообще не влияет на плод.
Некоторые исследования говорят о том, что употребление более 7 чашек кофе в день может увеличивать риск мертворождения, преждевременных родов, рождения ребенка с малым весом или выкидыша.
Некоторые эксперты рекомендуют ограничить употребление кофе и по возможности употреблять декофеинированные напитки.
Употребление аспартама во время беременности
Аспартам (искусственный подсластитель) является безопасным во время беременности при употреблении в небольших количествах, например, в количествах, используемых в нормальных порциях пищевых продуктов и напитках с искусственным подсластителем.
Все люди (в том числе беременные женщины) с фенилкетонурией (редким заболеванием метаболизма аминокислот) не должны употреблять аспартам ни в каком виде.
Курение (табака) во время беременности
Курение сигарет представляет риск для беременных женщин и плода. Женщины, которые пытаются забеременеть или беременны, должны бросить курить. Медицинские работники могут предоставить информацию о программах отказа от курения.
Наиболее вероятным последствием курения для плода во время беременности является
снижение массы тела при рождении (задержка роста).
Чем больше женщина курит во время беременности, тем более низкая масса тела будет у ребенка.
У детей женщин, которые курят сигареты, чаще встречаются врожденные пороки сердца, головного мозга и лица.
Также может увеличиться риск следующих состояний:
нарушение расположения плаценты (предлежание плаценты);
преждевременное отделение плаценты (отслоение плаценты);
преждевременный разрыв оболочек (окружающих плод);
Кроме того, дети, рожденные у курящих женщин, могут иметь незначительное, но ощутимое отставание в росте, умственном и поведенческом развитии. Считается, что эти последствия вызваны монооксидом углерода и никотином. Монооксид углерода может снижать поступление кислорода в ткани организма. Никотин стимулирует высвобождение гормонов, которые сужают сосуды, снабжающие кровью матку и плаценту, таким образом меньше кислорода и питательных веществ поступает к плоду.
Из-за возможного вредного воздействия курения во время беременности беременные женщины должны приложить все усилия, чтобы не курить во время беременности, и обсудить с врачом возможные способы.
Беременные женщины должны избегать также пассивного курения, поскольку это может причинить вред плоду.
Употребление алкоголя во время беременности
Употребление алкоголя во время беременности является главной известной причиной врожденных пороков. Поскольку количество или характер употребления алкоголя, необходимые для возникновения алкогольного синдрома плода, неизвестны, беременным женщинам рекомендуется воздерживаться от употребления какого бы то ни было алкоголя.
Знаете ли Вы, что...
Риск выкидыша почти в два раза выше у женщин, употребляющих алкоголь в любой форме во время беременности, особенно в случае чрезмерного употребления. Риск, вероятно, связан с количеством потребляемого алкоголя, однако информация о том, какое количество является безопасным, отсутствует.
Алкогольный синдром плода является одним из наиболее серьезных последствий употребления алкоголя во время беременности. К развитию этого синдрома может привести употребление всего лишь трех порций алкогольных напитков в день. Он проявляется у 2 из 1000 живорожденных детей. Этот синдром включает в себя следующее:
Неадекватный рост до рождения или после рождения
Маленькая голова (микроцефалия), что вероятно вызвано недостаточным ростом головного мозга
Патологическое поведенческое развитие
Менее часто, аномалии суставов и пороки сердца
Амфетамины во время беременности
Применение амфетаминов во время беременности может привести к врожденным порокам, особенно сердца и, возможно, к задержке роста до рождения.
«Соли для ванн» (синтетические стимуляторы) во время беременности
«Соли для ванн» относятся к группе синтетических препаратов, состоящих из различных веществ, напоминающих амфетамины. Эти наркотики все чаще используются во время беременности.
Они могут вызывать сужение кровеносных сосудов у плода, таким образом снижая количество кислорода, получаемое плодом.
Также эти препараты увеличивают риск следующего:
преждевременное отделение плаценты (отслоение плаценты);
возможно, врожденные пороки.
Кокаин во время беременности
Употребление кокаина во время беременности может привести к сужению (констрикции) сосудов, переносящих кровь к матке и плаценте Таким образом, к плоду попадает меньше кислорода и питательных веществ.
Если беременная женщина регулярно употребляет кокаин, повышается риск следующих проблем:
преждевременное отделение плаценты (отслоение плаценты);
врожденные пороки (включая пороки развития головного и спинного мозга, мочевыводящих путей и костей).
Однако неясно, является ли кокаин причиной этих проблем. Например, причиной могут быть и другие факторы риска, которым часто подвергаются женщины, употребляющие кокаин. К таким факторам относится курение сигарет, применение других наркотиков, недостаточный дородовой уход и бедность.
Галлюциногены во время беременности
В зависимости от конкретного вещества, галлюциногены могут увеличивать риск следующих проблем:
Выкидыш
преждевременные роды и родоразрешение;
синдром отмены у плода или новорожденного.
К галлюциногенам относят метилендиоксиметамфетамин (МДМА или экстази), рогипнол, кетамин, метамфетамин и ЛСД (диэтиламин лизергиновой кислоты).
Конопля во время беременности
Тетрагидроканнабинол (основной компонент марихуаны [конопли]) может проникать через плаценту и таким образом воздействовать на плод. Считается, что безопасного количества марихуаны во время беременности не существует, хотя в рамках исследований частота врожденных пороков не увеличивается. Однако недавние исследования показали, что употребление марихуаны во время беременности может обуславливать низкую массу тела при рождении и проблемы у детей, включая проблемы с вниманием, обучением и поведением, а также изменения в развитии и функционировании головного мозга.
Опиоиды во время беременности
Опиоиды используются для облегчения боли, но они также вызывают обостренное чувство благополучия, а при чрезмерном использовании вызывают зависимость и пристрастие.
Опиоиды, такие, как героин, метадон и морфин, легко проникают через плаценту. Следовательно, у плода может развиться соответствующая зависимость и возникнуть симптомы отмены препарата спустя 6 часов - 8 дней после рождения. Однако употребление опиоидов редко приводит к врожденным дефектам.
Применение опиоидов во время беременности увеличивает риск осложнений во время беременности, таких, как
Младенцы, рожденные у матерей, употребляющих героин, скорее всего, будут рождаться маленькими.