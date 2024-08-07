Сразу после родов температура тела женщины часто повышается. Температура 38 °C или выше в течение первых 12 часов после родов может указывать на инфекцию, но не обязательно. Тем не менее, в таких случаях женщину должен обследовать врач или акушерка. Послеродовая инфекция обычно диагностируется, если у женщины дважды с интервалом не менее 6 часов поднималась температура до 38 °С или выше, особенно если есть другие симптомы, указывающие на инфекцию.

Послеродовые инфекции наблюдаются редко, так как врачи пытаются предупредить или лечить состояния, ведущие к инфекциям. Однако инфекции, если они развиваются, могут быть серьезными. Таким образом, если температура у женщины выше 38 °C в любое время в течение первой недели после родов, она должна обратиться к врачу.

Послеродовые инфекции могут быть