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Послеродовые инфекции

(послеродовые инфекции)

Авторы:Julie S. Moldenhauer, MD, Children's Hospital of Philadelphia
Проверено/пересмотрено авг. 2024
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Основная информация

    Сразу после родов температура тела женщины часто повышается. Температура 38 °C или выше в течение первых 12 часов после родов может указывать на инфекцию, но не обязательно. Тем не менее, в таких случаях женщину должен обследовать врач или акушерка. Послеродовая инфекция обычно диагностируется, если у женщины дважды с интервалом не менее 6 часов поднималась температура до 38 °С или выше, особенно если есть другие симптомы, указывающие на инфекцию.

    Послеродовые инфекции наблюдаются редко, так как врачи пытаются предупредить или лечить состояния, ведущие к инфекциям. Однако инфекции, если они развиваются, могут быть серьезными. Таким образом, если температура у женщины выше 38 °C в любое время в течение первой недели после родов, она должна обратиться к врачу.

    Послеродовые инфекции могут быть

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.