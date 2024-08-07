Мастит — это болезненное воспаление молочной железы, обычно сопровождающееся инфекцией.
Мастит может развиваться после родов, обычно в течение первых 6 недель, и почти всегда он развивается у женщин, которые кормят ребенка грудью. После травмы или хирургического вмешательства инфекции молочной железы возникают реже. Диабет и прием кортикостероидов увеличивают риск развития инфекций молочной железы.
Неправильное держание ребенка во время кормления способствует образованию трещин и возникновению болезненности. Мастит отличается от боли и трещин в сосках, которые часто сопровождают первые дни грудного вскармливания. Если кожа на сосках или вокруг них покрывается трещинами, бактерии с кожи могут попасть в молочные протоки и вызвать инфекцию.
Повышенная температура через несколько недель после начала грудного вскармливания часто вызвана маститом.
Инфицированная грудь обычно краснеет и опухает, становится горячей и болезненной. Может покраснеть и быть болезненной только часть груди.
Изредка инфекции молочной железы приводят к образованию гнойного кармана (абсцесса молочной железы). Участок вокруг абсцесса отекает, а из соска может выделяться гной.
Врачи ставят диагноз, основываясь на результатах медицинского осмотра.
Знаете ли Вы, что...
Лечение мастита
Полное сцеживание молока из молочной железы
Обезболивающие препараты, такие как ацетаминофен или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
Иногда антибиотики
Боль и отек лечат с помощью холодных компрессов и обезболивающих препаратов, таких как ацетаминофен или НПВП, включая ибупрофен. Когда молочные протоки заполнены, молочную железу следует полностью опорожнять путем кормления грудью или сцеживания. Чтобы полностью сцедить грудное молоко, до или во время кормления или сцеживания к груди можно прикладывать теплые компрессы. Женщинам рекомендуется соблюдать водный режим (увеличить потребление жидкости). Этих мер достаточно для лечения многих случаев легкого или умеренного мастита.
Если мастит вызван бактериальной инфекцией, его лечат антибиотиками, такими как диклоксациллин, цефалексин, клиндамицин или иногда эритромицин.
Женщинам рекомендуется обильное питье.
Если симптомы инфекции не уменьшаются или являются серьезными, женщина должна обратиться за медицинской помощью, например, если молочная железа выглядит покрасневшей, покраснение распространяется или у женщины повышена температура и есть озноб.
Женщины с инфекцией молочных желез и кормящие ребенка грудью должны продолжить грудное вскармливание, так как опорожнение молочных желез помогает при лечении и уменьшает риск возникновения абсцесса молочной железы.
Абсцессы молочной железы диагностируются с помощью ультразвукового исследования. Абсцессы лечатся с помощью антибиотиков и обычно дренируются хирургическим путем. Эта процедура выполняется под местной анестезией, но может потребовать введения седативных препаратов в вену (внутривенно) или общего наркоза.
Если прием антибиотиков не облегчает инфекцию или инфекция отсутствует, врачи проводят обследование для выявления других причин уплотнений или воспаления молочной железы.