Мастит — это болезненное воспаление молочной железы, обычно сопровождающееся инфекцией.

Мастит может развиваться после родов, обычно в течение первых 6 недель, и почти всегда он развивается у женщин, которые кормят ребенка грудью. После травмы или хирургического вмешательства инфекции молочной железы возникают реже. Диабет и прием кортикостероидов увеличивают риск развития инфекций молочной железы.

Неправильное держание ребенка во время кормления способствует образованию трещин и возникновению болезненности. Мастит отличается от боли и трещин в сосках, которые часто сопровождают первые дни грудного вскармливания. Если кожа на сосках или вокруг них покрывается трещинами, бактерии с кожи могут попасть в молочные протоки и вызвать инфекцию.

Повышенная температура через несколько недель после начала грудного вскармливания часто вызвана маститом.

Инфицированная грудь обычно краснеет и опухает, становится горячей и болезненной. Может покраснеть и быть болезненной только часть груди.

Изредка инфекции молочной железы приводят к образованию гнойного кармана (абсцесса молочной железы). Участок вокруг абсцесса отекает, а из соска может выделяться гной.

Врачи ставят диагноз, основываясь на результатах медицинского осмотра.

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