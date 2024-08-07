Инфекции матки после родов

Симптомы маточных инфекций обычно включают боль в нижней части живота или в области таза, повышение температуры (обычно в течение 1–3 дней после родов), бледность, озноб, общее ощущение недомогания или дискомфорта и часто головную боль или потерю аппетита. Частота сердечных сокращений повышена. Матка отекшая, болезненная и мягкая. Обычно наблюдаются неприятно пахнущие выделения из влагалища, количество которых меняется. Выделения могут содержать или не содержать кровь. Но иногда единственным симптомом является умеренное повышение температуры тела.

Когда ткани вокруг матки инфицированы, они опухают, вызывая значительный дискомфорт. Обычно у женщин наблюдается острая боль и лихорадка.

Могут развиться некоторые серьезные осложнения, но не часто. К ним относятся:

воспаление оболочек, выстилающих брюшную полость (перитонит)

образование тромбов в тазовых венах (тромбофлебит тазовых вен)

тромб, который движется к легким и блокирует там артерию (тромбоэмболия легочной артерии)

высокий уровень токсичных веществ (токсинов) в крови, вырабатываемых инфицирующими бактериями, что приводит к сепсису (инфекции всего организма) или септическому шоку

гнойной карман (абсцесс) в тазу.

При сепсисе и септическом шоке артериальное давление значительно снижается и частота сердечных сокращений очень высокая. Это может привести к серьезному поражению почек и даже смерти.

Абсцесс в области малого таза может ощущаться как пальпируемое уплотнение или вызывать повышение температуры и боль в животе.

Такие осложнения являются редкими, особенно, когда послеродовой сепсис диагностируется и лечится своевременно.