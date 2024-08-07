Инфекции матки после родов

Инфекции, которые развиваются после рождения ребенка (послеродовые инфекции) обычно начинаются в матке.
Бактерии могут инфицировать матку и окружающие участки сразу после родов.
Такие инфекции обычно вызывают боль в нижней части живота, лихорадку и выделения с неприятным запахом.
Диагноз обычно ставят исходя из симптомов и результатов медицинского осмотра.
Обычно для лечения инфекции используют антибиотики.
После родов матка может инфицироваться, если инфицируются оболочки, заключающие в себе плод (амниотический мешок) (это называется хорионамнионитом).
Маточные инфекции включают:
ифекцию слизистой оболочки матки (эндометрит);
инфекцию мышцы матки (миометрит);
инфекцию тканей, окружающих матку (параметрит).
Причины инфекций матки после родов
Бактерии, которые обычно живут в здоровом влагалище, также могут вызывать инфекцию после родов. Состояния, которые по всей вероятности способствуют развитию инфекции у женщины:
длительный интервал (часто больше 18 часов) между разрывом околоплодных оболочек и родами;
многократные осмотры шейки матки во время родов;
хориоамнионит;
внутренний мониторинг состояния плода (требующий разрыва оболочек);
фрагменты плаценты, которые остались в матке после родов;
удаление фрагментов плаценты, которые остались в матке после родов, вручную;
обильное кровотечение после родов (послеродовое кровотечение);
появление бактерий (колонизация) в нижней части половых путей (вульвы, влагалища или шейки матки);
малый возраст пострадавшего;
низкий социально-экономический статус.
Симптомы инфекций матки после родов
Симптомы маточных инфекций обычно включают боль в нижней части живота или в области таза, повышение температуры (обычно в течение 1–3 дней после родов), бледность, озноб, общее ощущение недомогания или дискомфорта и часто головную боль или потерю аппетита. Частота сердечных сокращений повышена. Матка отекшая, болезненная и мягкая. Обычно наблюдаются неприятно пахнущие выделения из влагалища, количество которых меняется. Выделения могут содержать или не содержать кровь. Но иногда единственным симптомом является умеренное повышение температуры тела.
Когда ткани вокруг матки инфицированы, они опухают, вызывая значительный дискомфорт. Обычно у женщин наблюдается острая боль и лихорадка.
Могут развиться некоторые серьезные осложнения, но не часто. К ним относятся:
воспаление оболочек, выстилающих брюшную полость (перитонит)
образование тромбов в тазовых венах (тромбофлебит тазовых вен)
тромб, который движется к легким и блокирует там артерию (тромбоэмболия легочной артерии)
высокий уровень токсичных веществ (токсинов) в крови, вырабатываемых инфицирующими бактериями, что приводит к сепсису (инфекции всего организма) или септическому шоку
гнойной карман (абсцесс) в тазу.
При сепсисе и септическом шоке артериальное давление значительно снижается и частота сердечных сокращений очень высокая. Это может привести к серьезному поражению почек и даже смерти.
Абсцесс в области малого таза может ощущаться как пальпируемое уплотнение или вызывать повышение температуры и боль в животе.
Такие осложнения являются редкими, особенно, когда послеродовой сепсис диагностируется и лечится своевременно.
Диагностика инфекций матки после родов
Обследование врачом;
Иногда визуализирующие исследования (такие как ультразвуковое исследование или КТ [компьютерная томография]).
Инфекцию матки можно диагностировать, исходя главным образом из результатов медицинского осмотра. Иногда инфекция диагностируется, когда у женщины наблюдается лихорадка в течение 24 часов после родов, и когда не было идентифицировано другой причины.
Анализы требуются редко, но могут включать посев образца ткани, взятой из слизистой оболочки матки, и визуализирующих исследований, таких как ультразвуковое исследование или КТ брюшной полости.
Лечение инфекций матки после родов
Антибиотики внутривенно
В случае инфицирования матки женщинам часто назначают введение антибиотиков в вену (внутривенно), пока температура не спадет и не будет отсутствовать в течение по меньшей мере 48 часов. После этого большинству женщин не нужно принимать антибиотики перорально.
Перед родами с помощью кесарева сечения врачи могут прописывать прием антибиотиков непосредственно перед хирургическим вмешательством. Такое лечение может предупредить инфекции матки и областей вокруг нее.