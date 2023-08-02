Постоянная контрацепция заключается в создании условий для неспособности человека к репродукции.

Перевязка труб, через которые проходит семенная жидкость или яйцеклетка, делает женщину бесплодной.

Эта форма контрацепции всегда должна считаться постоянной, хотя процедуры иногда могут быть обратимы.

Вазэктомия — это короткая процедура для мужчин, которую выполняют в кабинете врача.

Процедура для женщин (часто называется трубной стерилизацией) более сложна, и ее можно выполнить при помощи тонкой трубки, которую вводят через крошечный разрез в брюшной стенке, либо непосредственно через больший разрез брюшной стенки.

В США около трети всех семейных пар, которые используют методы планирования семьи, особенно если женщина старше 30 лет, выбирают постоянную контрацепцию. У мужчин этой процедурой является вазэктомия. У женщин стерилизацию можно выполнить при помощи тонкой трубки, которую вводят через крошечный разрез в брюшной стенке (лапароскопия), либо через разрез в брюшной стенке (минилапаротомия — см. ниже). Постоянная контрацепция у женщин часто называется трубной стерилизацией, что также относится к специфической процедуре стерилизации, так называемой перевязке труб.

Процедуры стерилизации очень эффективны. Доля женщин, которые забеременели в течение 1 года, составляет:

При вазэктомии: 0,15 %

При процедурах, затрагивающих фаллопиевы трубы: 0,6 %

Спустя один год после вазэктомии у партнера беременность наступает менее чем у 0,2 % женщин. В течение 5 лет после вазэктомии у партнера беременность наступает приблизительно у 1,1 % женщин.

Эта форма контрацепции всегда должна считаться постоянной. Однако, если пара передумает, можно провести операцию по воссоединению и открытию соответствующих труб (так называемый реанастомоз) с целью восстановления фертильности. Ее успех частично зависит от того, какая процедура использовалась для стерилизации. Эффективность реанастомоза у мужчин меньше, чем у женщин. Частота беременности в паре составляет около 26 % после реанастомоза у мужчин.

У женщин вероятность восстановления фертильности после процедуры постоянной контрацепции зависит от того, какая процедура использовалась:

Какая процедура использовалась

возраст женщины

Длина оставшейся трубы

Насколько сильным было рубцевание

Результаты анализа фертильности у женщины и ее партнера

Если реанастомоз оказался неэффективным, то можно провести экстракорпоральное оплодотворение (в пробирке).

Вазэктомия В качестве постоянной контрацепции у мужчин используется вазэктомия. Это пересечение семявыводящих протоков (труб, по которым семенная жидкость выводится из яичек) и их прижигание. Вазэктомия, выполняемая в кабинете уролога, занимает приблизительно 20 минут и требует использования анестезирующего средства местного действия. Через маленький разрез с каждой стороны мошонки удаляется часть каждого семявыносящего протока, а открытые концы труб перевязывают. После вазэктомии используется дополнительный метод контрацепции до подтверждения стерильности. Обычно мужчины становятся стерильными только после 20 эякуляций после операции, так как большое количество семенной жидкости хранится в везикулах. Стерильность подтверждается, когда лабораторный анализ показывает, что в сперме двух эякуляций, обычно собранной через 3 месяца после процедуры, отсутствуют сперматозоиды. Вазэктомия Видео Осложнения вазэктомии включают Тромб в мошонке (в 5 % случаев или менее)

Воспалительная реакция на утечку спермы

Спонтанный реанастомоз (менее чем в 1 % случаев) Самопроизвольный реанастомоз происходит при самостоятельном воссоединении и разблокировании перевязанных труб, благодаря чему фертильность восстанавливается. Если реанастомоз имеет место, то это случается вскоре после проведения процедуры. После процедуры мужчина может возобновить половую активность с использованием контрацептива до подтверждения стерильности, однако первые несколько дней он должен избегать эякуляции, так как она может оказаться болезненной. Знаете ли Вы, что...

Трубная стерилизация Постоянная контрацепция у женщин включает хирургическую процедуру с целью разрушения фаллопиевых труб, которые переносят яйцеклетку из яичников в матку. Или маточные трубы могут быть полностью удалены. Если маточные трубы полностью удалены, беременность невозможна. После процедур, которые не включают удаление маточных труб, примерно 2 % женщин беременеют в течение первых 10 лет после выполнения процедуры постоянной стерилизации. Около одной трети этих беременностей являются внематочными (эктопическими), т. е. развиваются в маточных трубах. Постоянная контрацепция может быть запланирована заранее и выполнена в виде планового хирургического вмешательства, либо может быть выполнена во время кесарева сечения или через 1–2 дня после естественных родов. Хирургическое удаление матки (гистерэктомия) также приводит к стерильности. Эта процедура обычно проводится для лечения заболевания, а не как средство контрацепции.

Постоянный метод контрацепции методом лапароскопии Обычно выполняется лапароскопическая трубная стерилизация. Эту процедуру выполняют в операционной. После того как женщины получают общую анестезию, врачи делают небольшие разрезы чуть ниже пупка. После выполнения разреза врачи вводят тонкую оптическую трубку (лапароскоп) через разрез и используют лапароскоп для удаления, разрушения и/или закупорки маточных труб, выполнив одно из следующих действий: Прижигание около 1 дюйма каждой трубы при помощи электрокаутеризации (прибора, вырабатывающего электрический ток для рассечения тканей)

Использование пластмассовых зажимов или металлических клипс для блокировки труб или их защипывания и удержания закрытыми После этой процедуры женщина обычно возвращается домой в тот же день. Незначительные осложнения, такие, как кожная инфекция, боль в месте разреза или запор, возникают не более, чем у 6 % женщин. Серьезные осложнения, такие, как кровотечение или прокол мочевого пузыря или кишечника, возникают меньше чем у 1% женщин. Трубная стерилизация

Минилапаротомия Иногда для трубной стерилизации используют минилапаротомию вместо лапароскопии, обычно когда женщины хотят необратимой контрацепции вскоре после того, как у них родился ребенок. Используется общий наркоз или регионарная или местная анестезия. Женщинам не нужно оставаться в больнице дольше, чем если они бы оставались после рождения ребенка. Врач делает маленький разрез (около 1–3 дюймов) на животе. Затем он удаляет часть каждой фаллопиевой трубы. По сравнению с лапароскопией минилапаротомия является более болезненной, и выздоровление занимает немного больше времени.

Постоянная контрацепция путем гистероскопии После 31 декабря 2018 г. специальное устройство, необходимое для этой процедуры, более недоступно в США. Для этой процедуры разрезы не требуются. Используют местную анестезию в комбинации со снотворными (седативными) препаратами или без них. Врач вводит гибкий визуализирующий зонд (гистероскоп) через влагалище в матку, а затем в фаллопиевы трубы. После этого в фаллопиевы трубы вводят спирали (микровставки) для их блокирования. Спираль раздражает ткань в трубах, провоцируя образование рубцовой ткани. Рубцовая ткань блокирует трубы. Рубцовая ткань формируется в течение около 3 месяцев, поэтому женщине следует использовать еще один способ контрацепции, пока врачи не подтвердят, что трубы заблокированы. Обычно женщина может вернуться домой в день процедуры. Приблизительно через 3 месяца делают рентгеновский снимок, используя рентгеноконтрастный краситель, введенный через влагалище в матку и фаллопиевы трубы (гистеросальпингография), и подтверждают блокирование труб. Если краситель не выходит в конце фаллопиевых труб, врачи могут подтвердить, что трубы заблокированы. Обычно этот тип стерилизации считается необратимым. Частота незапланированной беременности сходна, независимо от того, используется для постоянной контрацепции гистероскопия или лапароскопия. Однако после гистероскопии женщинам с большей вероятностью потребуется второе хирургическое вмешательство.