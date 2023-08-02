Методы контрацепции, основанные на осведомленности о фертильности

Методы определения фертильных дней предусматривают определение периода овуляции у женщины в течение менструального цикла. Эту информацию можно использовать, чтобы повысить шансы забеременеть или предохраниться от беременности.

Для предохранения от беременности необходимо воздерживаться от полового акта во время фертильных дней месяца. У большинства женщин яйцеклетка выходит из яичника примерно за 14 дней до начала менструации. Хотя неоплодотворенная яйцеклетка живет всего лишь 12 часов, семенная жидкость живет 5 дней после полового акта. Следовательно, оплодотворение может произойти после полового акта, который произошел за 5 дней до овуляции (когда выходит яйцеклетка), а также во время овуляции.

Существует несколько методов определения фертильности:

Календарный метод: Следует избегать полового акта в дни 8–12 менструального цикла.

Цервикальный метод: Этот метод основан на наблюдении женщиной за выделениями (цервикальной слизи) из влагалища.

Симптотермальный метод: Сочетание температуры тела в состоянии покоя (базальная температура тела), наблюдения за цервикальной слизью и использования календарного метода.

Каждый метод пытается определить, когда произойдет овуляция, и таким образом определить фертильные дни женщины. Эффективность этих методов зависит от подготовки, прилагаемых усилий и многого другого.

При идеальном использовании симптотермального метода беременность наступает реже, чем при использовании календарного или цервикального методов. Тем не менее, доля женщин, которые забеременели при типичном применении любого из этих методов, высок. Таким образом, эти методы не рекомендуются женщинам, которые хотят избежать беременности.

Таблица

Еще один метод — это метод лактационной аменореи. Его можно использовать после рождения ребенка, если женщина кормит грудью. Он может быть очень эффективным в определенных условиях.

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Календарный метод Календарный метод (также называется методом безопасных дней) могут использовать только женщины с регулярными менструациями. Женщины могут использовать циклические бусы или другой инструмент (например, приложение для отслеживания менструального цикла), помогающий им следить за своими фертильными днями. Эти бусы имеют цветную маркировку, и каждая бусинка обозначает день цикла. Чтобы использовать трекер, женщины вводят дату начала последней менструации, ее продолжительность и среднюю продолжительность цикла. Эта информация помогает женщинам определить, когда существует вероятность овуляции — обычно на 14-й день менструального цикла. Чтобы вычислить, когда следует воздерживаться от полового акта, женщина вычитает 18 дней от самого короткого и 11 дней от самого длинного из последних 12 менструальных циклов. Например, если циклы длятся от 26 до 29 дней, то она должна воздерживаться от полового акта с 8 (26 минус 18) до 18 дня (29 минус 11) каждого цикла. Чем больше разница в длительности цикла, тем дольше женщина должна воздерживаться. День начала менструации считается днем 1.

Цервикальный метод Метод слизи также называют 2-дневным методом (или методом определения овуляции). Женщина может определить фертильный период, наблюдая за выделениями (цервикальной слизью) из влагалища, если возможно, то несколько раз в день после прекращения менструации. Женщинам следует записывать свои наблюдения. Слизь на протяжении менструального цикла обычно имеет следующие свойства: В течение нескольких дней после прекращения менструации слизь может отсутствовать.

Затем слизь появляется, она мутная, густая и неэластичная.

Незадолго до овуляции вырабатывается больше слизи, и слизь становится более жидкой и эластичной (тянется между пальцами), прозрачнее и более водянистой (как сырой яичный белок). Во время менструаций половых контактов полностью избегают (поскольку слизь нельзя оценить). Они разрешаются при отсутствии слизи, но только один раз в два дня, поскольку семенную жидкость можно спутать со слизью. Воздержание от половых контактов начинается с момента первого появления слизи после менструации и заканчивается после полного исчезновения слизи. После исчезновения слизи половая жизнь разрешается без ограничений до начала следующей менструации. Если слизь в целом не соответствует типичному ее виду, или если женщина испытывает трудности с интерпретацией качества слизи, она должна проконсультироваться со своим медицинским работником. Женщинам, использующим этот метод, нельзя делать спринцевание, применять женские гигиенические спреи и кремы, так как они могут изменить качество слизи. Изменение цервикальной слизи точнее указывает на овуляцию, чем температура тела.

Симптотермальный метод Этот cимптотермальный метод объединяет измерение температуры тела в состоянии покоя (измерение базальной температуры тела), цервикальный и календарный методы. Таким образом, из всех методов определения фертильных дней симптотермальный метод является наиболее надежным. Базальная температура тела женщины немного повышается, примерно на 0,5 °C, после выхода яйцеклетки. Чтобы следить за изменениями температуры, женщине необходимо измерять температуру каждое утро, прежде чем встанет. Термометр для измерения базальной температуры тела наиболее точный. Если такого термометра нет, то можно использовать ртутный термометр. Электронные термометры наименее точны. Измерение базальной температуры тела Изображение Женщина записывает, когда увеличивается количество цервикальной слизи и когда она становится более жидкой, эластичной, прозрачной и водянистой (как для цервикального метода), и когда повышается температура. Она должна воздерживаться от полового акта с первого дня необходимого воздержания согласно календарному методу и как минимум 72 часа после того дня, когда повысилась базальная температура тела и произошли изменения в цервикальной слизи.