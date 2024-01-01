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Разрыв матки

Авторы:Julie S. Moldenhauer, MD, Children's Hospital of Philadelphia
Проверено/пересмотрено янв. 2024
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Разрыв матки — это разрыв матки на поздних сроках беременности или во время родов, который обычно возникает у женщин, ранее перенесших хирургическое вмешательство на матке (например, предшествующее кесарево сечение). Разрыв матки может привести перемещению плода в брюшную полость.

    Разрыв матки встречается очень редко. Это неотложная ситуация, требующая немедленного лечения.

    Матка может разрываться до или во время родов.

    Риск разрыва матки увеличивают следующие факторы:

    • Наличие у женщины кесарева сечения в анамнезе, особенно если роды стимулированы (индуцированы) лекарственными препаратами, а не начались спонтанно.

    • Хирургическое вмешательство на матке.

    • Если матка слишком растянута (например, большим количеством амниотической жидкости в матке или многоплодной беременностью).

    • Плод находится в неподходящем для родов положении и требуется его поворот.

    Разрыв вызывает сильные непрерывные боли в животе беременной женщины и аномально малую частоту сердечных сокращений у плода.

    Чтобы подтвердить диагноз разрыва матки, врачи могут сделать разрез в брюшной полости, чтобы непосредственно увидеть матку. Такая процедура называется лапаротомией.

    Плод срочно должен родиться посредством операции кесарева сечения. Матку восстанавливают хирургическим путем. Иногда удаление матки (гистерэктомия) является необходимым.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.