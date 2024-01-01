Разрыв матки Авторы: Children's Hospital of Philadelphia Julie S. Moldenhauer , MD , Проверено/пересмотрено янв. 2024 Просмотреть профессиональную версию

Разрыв матки — это разрыв матки на поздних сроках беременности или во время родов, который обычно возникает у женщин, ранее перенесших хирургическое вмешательство на матке (например, предшествующее кесарево сечение). Разрыв матки может привести перемещению плода в брюшную полость.

Разрыв матки встречается очень редко. Это неотложная ситуация, требующая немедленного лечения. Матка может разрываться до или во время родов. Риск разрыва матки увеличивают следующие факторы: Наличие у женщины кесарева сечения в анамнезе, особенно если роды стимулированы (индуцированы) лекарственными препаратами, а не начались спонтанно.

Хирургическое вмешательство на матке.

Если матка слишком растянута (например, большим количеством амниотической жидкости в матке или многоплодной беременностью).

Плод находится в неподходящем для родов положении и требуется его поворот. Разрыв вызывает сильные непрерывные боли в животе беременной женщины и аномально малую частоту сердечных сокращений у плода. Чтобы подтвердить диагноз разрыва матки, врачи могут сделать разрез в брюшной полости, чтобы непосредственно увидеть матку. Такая процедура называется лапаротомией. Плод срочно должен родиться посредством операции кесарева сечения. Матку восстанавливают хирургическим путем. Иногда удаление матки (гистерэктомия) является необходимым.