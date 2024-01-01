Разрыв матки — это разрыв матки на поздних сроках беременности или во время родов, который обычно возникает у женщин, ранее перенесших хирургическое вмешательство на матке (например, предшествующее кесарево сечение). Разрыв матки может привести перемещению плода в брюшную полость.
Разрыв матки встречается очень редко. Это неотложная ситуация, требующая немедленного лечения.
Матка может разрываться до или во время родов.
Риск разрыва матки увеличивают следующие факторы:
Наличие у женщины кесарева сечения в анамнезе, особенно если роды стимулированы (индуцированы) лекарственными препаратами, а не начались спонтанно.
Хирургическое вмешательство на матке.
Если матка слишком растянута (например, большим количеством амниотической жидкости в матке или многоплодной беременностью).
Плод находится в неподходящем для родов положении и требуется его поворот.
Разрыв вызывает сильные непрерывные боли в животе беременной женщины и аномально малую частоту сердечных сокращений у плода.
Чтобы подтвердить диагноз разрыва матки, врачи могут сделать разрез в брюшной полости, чтобы непосредственно увидеть матку. Такая процедура называется лапаротомией.
Плод срочно должен родиться посредством операции кесарева сечения. Матку восстанавливают хирургическим путем. Иногда удаление матки (гистерэктомия) является необходимым.