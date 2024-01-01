Приращение плаценты — это плацента с аномально плотным прикреплением к матке.
Кесарево сечение в анамнезе, предлежание плаценты (когда плацента покрывает шейку матки) во время текущей беременности или и то, и другое повышает риск приращения плаценты.
Если у женщины присутствует риск приращения плаценты, для диагностики данного осложнения врачи периодически на протяжении беременности проводят ультразвуковое исследование.
Если риск приращения плаценты высокий, врачи могут обсудить с беременной женщиной возможность проведения кесарева сечения с гистерэктомией (удалением матки) за несколько недель до предполагаемой даты родов.
После рождения ребенка плацента обычно отделяется от матки, и женщина может родить плаценту самостоятельно или с помощью врача или акушерки. Когда плацента слишком плотно прикреплена к матке, ее фрагменты могут оставаться в матке после родов. В этих случаях выход плаценты задерживается, и риск кровотечения и развития инфекции в матке возрастает. Кровотечение может угрожать жизни.
В Соединенных Штатах Америки частота кесарева сечения увеличилась, и поэтому частота приращения плаценты также возросла.
Факторы риска
Кесарево сечение в ходе предшествующей беременности или предлежание плаценты (когда плацента покрывает шейку матки) во время текущей беременности повышает риск приращения плаценты. При наличии обоих этих факторов риск значительно возрастает. К другим факторам риска относятся:
Возраст 35 лет и старше;
большое количество предыдущих беременностей;
фибромы под слизистой оболочкой матки (эндометрий);
предшествующее хирургическое вмешательство на матке, помимо кесарева сечения, включая удаление фибром;
заболевания слизистой оболочки полости матки, такие как синдром Ашермана (рубцевание слизистой оболочки матки из-за инфекции или хирургического вмешательства).
Диагностика плотного прикрепления плаценты
Ультразвуковое исследование
Иногда магнитно-резонансная томография (МРТ)
Если у женщины есть заболевания, повышающие риск приросшей плаценты, обычно до родов врачи проводят ультразвуковое исследование, чтобы проверить наличие приросшей плаценты. Ультразвуковое исследование с использованием портативного сканера, который кладут на живот или вводят во влагалище, может проводиться периодически, начиная с 20–24 недели беременности. Если данные ультразвукового исследования неоднозначны, может быть выполнена МРТ.
В родах, плотное прикрепление плаценты предполагается при наличии любого из следующих признаков:
Отсутствие рождения плаценты в течение 30 минут после рождения ребенка.
Врачи не могут отделить плаценту от матки вручную.
Попытка удалить плаценту приводит к массивному кровотечению.
Лечение плотного прикрепления плаценты
Гистерэктомия при кесаревом сечении
Если врачи обнаруживают приросшую плаценту до родоразрешения, после кесарева сечения обычно матку удаляют (кесарева гистерэктомия). Для этого сначала обеспечивают рождение ребенка при помощи кесарева сечения. Затем удаляют матку вместе с плацентой. Эта процедура обычно проводится примерно в срок 34 недель беременности. Это помогает предотвратить потенциально опасную для жизни потерю крови, которая может произойти, когда плацента остается приросшей после родоразрешения. Однако процедура может приводить к осложнениям, таким как массивное кровотечение. Также, если хирургическое вмешательство длится долго и/или требует длительного постельного режима в послеоперационный период, возможно формирование сгустков крови. Сгустки крови могут распространяться с током крови и блокировать артерию в легких (тромбоэмболия легочной артерии). Гистерэктомию при кесаревом сечении следует выполнять опытному хирургу в больнице, оснащенной всем необходимым для лечения таких осложнений.
Если возможность рождения ребенка в будущем является важной для женщины, врачи пытаются сохранить матку, применяя разные техники. Однако эти техники нельзя использовать при серьезном кровотечении или высоком риске серьезного кровотечения (из-за расположения плаценты).