Приращение плаценты — это плацента с аномально плотным прикреплением к матке.

Кесарево сечение в анамнезе, предлежание плаценты (когда плацента покрывает шейку матки) во время текущей беременности или и то, и другое повышает риск приращения плаценты.

Если у женщины присутствует риск приращения плаценты, для диагностики данного осложнения врачи периодически на протяжении беременности проводят ультразвуковое исследование.

Если риск приращения плаценты высокий, врачи могут обсудить с беременной женщиной возможность проведения кесарева сечения с гистерэктомией (удалением матки) за несколько недель до предполагаемой даты родов.

После рождения ребенка плацента обычно отделяется от матки, и женщина может родить плаценту самостоятельно или с помощью врача или акушерки. Когда плацента слишком плотно прикреплена к матке, ее фрагменты могут оставаться в матке после родов. В этих случаях выход плаценты задерживается, и риск кровотечения и развития инфекции в матке возрастает. Кровотечение может угрожать жизни.

В Соединенных Штатах Америки частота кесарева сечения увеличилась, и поэтому частота приращения плаценты также возросла.

Факторы риска Кесарево сечение в ходе предшествующей беременности или предлежание плаценты (когда плацента покрывает шейку матки) во время текущей беременности повышает риск приращения плаценты. При наличии обоих этих факторов риск значительно возрастает. К другим факторам риска относятся: Возраст 35 лет и старше;

большое количество предыдущих беременностей;

фибромы под слизистой оболочкой матки (эндометрий);

предшествующее хирургическое вмешательство на матке, помимо кесарева сечения, включая удаление фибром;

заболевания слизистой оболочки полости матки, такие как синдром Ашермана (рубцевание слизистой оболочки матки из-за инфекции или хирургического вмешательства).

Диагностика плотного прикрепления плаценты Ультразвуковое исследование

Иногда магнитно-резонансная томография (МРТ) Если у женщины есть заболевания, повышающие риск приросшей плаценты, обычно до родов врачи проводят ультразвуковое исследование, чтобы проверить наличие приросшей плаценты. Ультразвуковое исследование с использованием портативного сканера, который кладут на живот или вводят во влагалище, может проводиться периодически, начиная с 20–24 недели беременности. Если данные ультразвукового исследования неоднозначны, может быть выполнена МРТ. В родах, плотное прикрепление плаценты предполагается при наличии любого из следующих признаков: Отсутствие рождения плаценты в течение 30 минут после рождения ребенка.

Врачи не могут отделить плаценту от матки вручную.

Попытка удалить плаценту приводит к массивному кровотечению.