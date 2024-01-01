Предлежание, вид предлежания и положение плода (включая тазовое предлежание)

Во время беременности плод может быть расположен в матке матери различными способами. Плод может располагаться головой вверх или вниз, а также лицом к спине или передней стенке живота матери. Сначала плод может легко перемещаться или изменять свое положение, когда мать двигается. К концу беременности плод становится больше, у него остается меньше места для движений, и он останавливается в одном положении. О того, как расположен плод, во многом зависит то, как пройдут роды. При определенных положениях плода необходимо кесарево сечение. Существуют медицинские термины, которые точно описывают положение плода, а определение положния плода помогает врачам предвидеть потенциальные трудности во время родов и родоразрешения.
Под предлежанием понимают часть тела плода, которая первой появляется из родового канала (предлежащая часть). Обычно первой появляется голова, но иногда первыми идут ягодицы (тазовое предлежание), плечо или лицо.
Вид позиции описывает то, куда обращен плод — назад (затылком вперед) или вперед (затылком назад). Затылок — это кость в задней части головы ребенка. Таким образом, позиция лицом назад называется передним видом затылочного предлежания (лицом к спине матери и лицом вниз, когда мать лежит на спине). Вид позиции лицом вперед носит название заднего вида затылочного предлежания (лицом к лобковой кости матери и вверх, когда мать лежит на спине).
Под положением понимают угол оси плода относительно оси матери и матки. Вертикальное положение (когда позвоночник ребенка параллелен позвоночнику матери, то есть продольное) является нормальным, но иногда положение является горизонтальным (поперечным) или проходит под углом к оси матки (косым).
С учетом этих аспектов расположения плода, наиболее распространенной, безопасной и простой комбинацией для матери в плане родов является:
головой вперед (называется головным предлежанием);
лицом назад (передний вид затылочного предлежания);
позвоночник параллелен позвоночнику матери (продольное положение);
шея согнута вперед, подбородок спрятан.
Руки скрещены на груди
Если плод находится в другом виде позиции, положения или предлежания, роды могут быть более трудными, при этом нормальные влагалищные роды могут оказаться невозможными.
Разные варианты предлежания, вида позиции и положения плода могут возникать, когда:
Плод слишком крупный для таза матери (плодово-тазовая диспропорция).
Матки характеризуется аномальной формой или содержит новообразования, такие как фибромы.
Врожденный порок развития плода.
В матке более одного плода (многоплодная беременность).
Положение и предлежание плода
К концу беременности плод занимает положение для родоразрешения. Нормальным предлежанием является головное (головой вперед), а вид — передний затылочный (лицом к позвоночнику беременной), при этом лицо и тело согнуты в одну сторону, шея согнута
Предлежание плода может быть лицевым, лобным, тазовым и плечевым. Задний вид затылочного предлежания (лицом вперед, к лобковой кости матери) встречается реже, чем передний вид затылочного предлежания (лицом назад, к позвоночнику матери).
Возможные варианты позиции и предлежания плода
Некоторые варианты позиции и предлежания, которые затрудняют родоразрешение, возникают часто.
Задний вид затылочного предлежания
При заднем виде затылочного предлежания головка плода идет первой (головное предлежание), но лицо обращено вперед (к лобковой кости матери, то есть обращено вверх, когда мать лежит на спине). Это очень распространенный вид предлежания, которое не является аномальным, но оно делает роды более трудными, чем когда плод находится в переднем виде затылочного положения (лицом к позвоночнику матери, то есть вниз, когда мать лежит на спине).
Когда плод обращен лицом вверх, шея часто выпрямлена, а не согнута, что требует большего пространства для прохождения головы через родовой канал. Для родоразрешения может понадобиться вакуумный экстрактор или щипцы либо кесарево сечение.
Тазовое предлежание
При тазовом предлежании ягодицы или иногда стопы ребенка располагаются таким образом, чтобы в родах появиться первыми (до головы).
При влагалищных родах младенцы в ягодичном предлежании могут получить травму с большей вероятностью, чем младенцы в головном предлежании.
Причиной рисков для детей при тазовом предлежании является то, что бедра и ягодицы ребенка не столь широкие, как голова. Таким образом, когда бедра и ягодицы первыми проходят через шейку матки, для прохождения головы проход может быть недостаточно широким. Кроме того, когда голова идет за ягодицами, шея может быть слегка разогнута. Разогнутая шея увеличивает ширину, необходимую для родоразрешения, по сравнению с тем, когда голова согнута вперед со спрятанным подбородком, что является самым простым для родоразрешения положением. Таким образом, тело ребенка может выйти из родовых путей, а голова в свою очередь может быть захвачена и не сможет пройти через родовой канал. В случае застревания голова младенца сдавливает пуповину в родовом канале и ребенок получает недостаточное количество кислорода. Поражение головного мозга вследствие недостатка кислорода среди младенцев с тазовым предлежанием является более распространенным, чем у младенцев с головным предлежанием.
При первых родах эти проблемы могут наблюдаться чаще, поскольку ткани женщины не были растянуты предшествующими родами. Когда плод находится в тазовом предлежании, из-за риска травмы или даже смерти ребенка кесарево сечение является предпочтительным методом родоразрешения, за исключением случаев, когда врач имеет большой опыт и навыки в родоразрешении детей в тазовом предлежании, или если отсутствует надлежащее учреждение или оборудование для безопасного выполнения кесарева сечения.
Тазовое предлежание чаще всего наблюдается при следующих обстоятельствах:
Роды начинаются слишком рано (преждевременные роды).
В матке более одного плода (многоплодная беременность).
Аномальная форма матки или матка содержит патологические образования, например, фибромы.
Врожденный порок развития плода.
Иногда врач может повернуть плод в головное предлежание до начала родов, выполнив процедуру, предполагающую надавливание на живот беременной женщины в попытке развернуть ребенка. Попытка развернуть ребенка называется наружным поворотом плода на головку и обычно проводится на 37–38 неделе беременности. Иногда во время процедуры женщине дают лекарственный препарат (такой как тербуталин) для предотвращения схваток.
Другие виды предлежания
При лицевом предлежании шея ребенка разгибается таким образом, что сначала появляется лицо, а не макушка.
При лобном предлежании шея умеренно выгнута таким образом, что сначала появляется лоб.
Обычно плод не остается в лицевом или лобном предлежании. Эти предлежания часто меняются на головное (затылочное) предлежание до или во время родов. Если этого не произошло, обычно рекомендуется кесарево сечение.
При поперечном положении, плод лежит горизонтально, поперек родового канала, а предлежащей частью является плечо. К кесареву сечению прибегают, если только плод не является вторым близнецом. В случае с близнецом плод можно повернуть таким образом, чтобы он вышел через влагалище.