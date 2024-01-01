Предлежание, вид предлежания и положение плода (включая тазовое предлежание)

Во время беременности плод может быть расположен в матке матери различными способами. Плод может располагаться головой вверх или вниз, а также лицом к спине или передней стенке живота матери. Сначала плод может легко перемещаться или изменять свое положение, когда мать двигается. К концу беременности плод становится больше, у него остается меньше места для движений, и он останавливается в одном положении. О того, как расположен плод, во многом зависит то, как пройдут роды. При определенных положениях плода необходимо кесарево сечение. Существуют медицинские термины, которые точно описывают положение плода, а определение положния плода помогает врачам предвидеть потенциальные трудности во время родов и родоразрешения.

Под предлежанием понимают часть тела плода, которая первой появляется из родового канала (предлежащая часть). Обычно первой появляется голова, но иногда первыми идут ягодицы (тазовое предлежание), плечо или лицо.

Вид позиции описывает то, куда обращен плод — назад (затылком вперед) или вперед (затылком назад). Затылок — это кость в задней части головы ребенка. Таким образом, позиция лицом назад называется передним видом затылочного предлежания (лицом к спине матери и лицом вниз, когда мать лежит на спине). Вид позиции лицом вперед носит название заднего вида затылочного предлежания (лицом к лобковой кости матери и вверх, когда мать лежит на спине).

Под положением понимают угол оси плода относительно оси матери и матки. Вертикальное положение (когда позвоночник ребенка параллелен позвоночнику матери, то есть продольное) является нормальным, но иногда положение является горизонтальным (поперечным) или проходит под углом к оси матки (косым).

С учетом этих аспектов расположения плода, наиболее распространенной, безопасной и простой комбинацией для матери в плане родов является:

головой вперед (называется головным предлежанием);

лицом назад (передний вид затылочного предлежания);

позвоночник параллелен позвоночнику матери (продольное положение);

шея согнута вперед, подбородок спрятан.

Руки скрещены на груди

Если плод находится в другом виде позиции, положения или предлежания, роды могут быть более трудными, при этом нормальные влагалищные роды могут оказаться невозможными.

Разные варианты предлежания, вида позиции и положения плода могут возникать, когда:

Плод слишком крупный для таза матери (плодово-тазовая диспропорция).

Матки характеризуется аномальной формой или содержит новообразования, такие как фибромы.

Врожденный порок развития плода.

В матке более одного плода (многоплодная беременность).

Положение и предлежание плода