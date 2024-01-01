Общие сведения об осложнениях родов и родоразрешения

Обычно роды и родоразрешение протекают без каких-либо проблем. Серьезные проблемы встречаются относительно редко, и врачи обычно могут их обнаружить и пролечить. Регулярные визиты к врачу или сертифицированной акушерке во время беременности важны для поддержания здоровой беременности и выявления проблем в случае их возникновения. Некоторые проблемы развиваются внезапно и неожиданно, поэтому беременные женщины должны позвонить своему врачу или акушерке, если кажется, что что-то не так (например, кровотечение, уменьшение подвижности плода).
Примеры проблем (осложнений), которые могут развиться или проявиться только после начала родов или во время родов:
неправильное предлежание, вид предлежания и положение плода;
внутриамниотическая инфекция (инфекция и, как следствие, воспаление тканей вокруг плода);
дистоция плеча (плечико плода находится напротив лобковой кости женщины, и таким образом ребенок застревает в родовом канале);
выпадение петель пуповины (пуповина появляется из родового канала раньше ребенка);
разрыв матки (редко);
эмболия околоплодными водами (жидкость, окружающая плод в матке, попадает в кровоток женщины, иногда приводя к угрожающей жизни реакции);
послеродовое кровотечение (обильное маточное кровотечение при родоразрешении);
приращение плаценты (проблема с плацентой, которая может быть обнаружена во время беременности или только после рождения ребенка);
выворот матки (выворот матки наизнанку).
При развитии осложнений могут потребоваться альтернативы спонтанных родов и влагалищного родоразрешения. Они включают:
роды, стимулированные лекарственными препаратами (индукция родов);
применение акушерских щипцов или вакуумного устройства (оперативное влагалищное родоразрешение) для рождения ребенка;
Сроки родов и родоразрешения
Средняя продолжительность беременности составляет 40 недель, считая с первого дня последней менструации. Дату родов ставят на день, когда продолжительность беременности составит 40 недель, но эта дата является приблизительной. Большинство женщин не рожают точно в назначенную дату родов, хотя иногда бывает и такое.
Роды могут начаться
слишком рано (преждевременные роды): ранее 37 недель беременности;
поздно (запоздалые роды): после 42-й недели беременности.
Если ребенок рождается слишком рано или слишком поздно, существует риск возникновения проблем со здоровьем.
Роды могут начаться слишком рано или поздно, так как у женщины или у плода имеется медицинская проблема или плод находится в неправильной позиции.
Определение срока беременности может быть сложным, поскольку часто бывает сложно определить точную дату зачатия. На ранних сроках беременности определить срок беременности можно при помощи ультразвукового исследования. Уже на среднем и позднем сроке беременности ультразвуковое исследование становится менее надежным способом определения срока беременности.