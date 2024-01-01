Общие сведения об осложнениях родов и родоразрешения

Обычно роды и родоразрешение протекают без каких-либо проблем. Серьезные проблемы встречаются относительно редко, и врачи обычно могут их обнаружить и пролечить. Регулярные визиты к врачу или сертифицированной акушерке во время беременности важны для поддержания здоровой беременности и выявления проблем в случае их возникновения. Некоторые проблемы развиваются внезапно и неожиданно, поэтому беременные женщины должны позвонить своему врачу или акушерке, если кажется, что что-то не так (например, кровотечение, уменьшение подвижности плода).

Примеры проблем (осложнений), которые могут развиться или проявиться только после начала родов или во время родов:

При развитии осложнений могут потребоваться альтернативы спонтанных родов и влагалищного родоразрешения. Они включают:

роды, стимулированные лекарственными препаратами (индукция родов);

применение акушерских щипцов или вакуумного устройства (оперативное влагалищное родоразрешение) для рождения ребенка;

Кесарево сечение