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Общие сведения об осложнениях родов и родоразрешения

Авторы:Julie S. Moldenhauer, MD, Children's Hospital of Philadelphia
Проверено/пересмотрено янв. 2024
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Обычно роды и родоразрешение протекают без каких-либо проблем. Серьезные проблемы встречаются относительно редко, и врачи обычно могут их обнаружить и пролечить. Регулярные визиты к врачу или сертифицированной акушерке во время беременности важны для поддержания здоровой беременности и выявления проблем в случае их возникновения. Некоторые проблемы развиваются внезапно и неожиданно, поэтому беременные женщины должны позвонить своему врачу или акушерке, если кажется, что что-то не так (например, кровотечение, уменьшение подвижности плода).

Примеры проблем (осложнений), которые могут развиться или проявиться только после начала родов или во время родов:

При развитии осложнений могут потребоваться альтернативы спонтанных родов и влагалищного родоразрешения. Они включают:

Сроки родов и родоразрешения

Средняя продолжительность беременности составляет 40 недель, считая с первого дня последней менструации. Дату родов ставят на день, когда продолжительность беременности составит 40 недель, но эта дата является приблизительной. Большинство женщин не рожают точно в назначенную дату родов, хотя иногда бывает и такое.

Роды могут начаться

Если ребенок рождается слишком рано или слишком поздно, существует риск возникновения проблем со здоровьем.

Роды могут начаться слишком рано или поздно, так как у женщины или у плода имеется медицинская проблема или плод находится в неправильной позиции.

Определение срока беременности может быть сложным, поскольку часто бывает сложно определить точную дату зачатия. На ранних сроках беременности определить срок беременности можно при помощи ультразвукового исследования. Уже на среднем и позднем сроке беременности ультразвуковое исследование становится менее надежным способом определения срока беременности.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.