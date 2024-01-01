Обильное маточное кровотечение при родах

Под чрезмерным маточным кровотечением понимают потерю более чем 2 пинт крови, либо кровопотерю с наличием симптомов значительной потери крови в период 24 часов после рождения ребенка.

После родов обильное маточное кровотечение является основной заботой врачей.

Обычно во время и после влагалищных родов женщина теряет приблизительно1 пинту крови. Кровотечение происходит в связи с тем, что некоторые кровеносные сосуды открываются при отделении плаценты от матки. Сокращения матки помогают этим сосудам закрыться до их заживания. Обычно при кесаревом сечении женщина теряет примерно в два раза больше крови, чем при влагалищном родоразрешении — это частично связано с тем, что в матке делают разрез, а в матку во время родов поступает большое количество крови.

Кровопотеря считается чрезмерной при возникновении одного из следующих условий в течение 24 часов после родов:

Потеря составила более 2 пинт крови.

У женщины имеются симптомы значительной потери крови, такие как низкое артериальное давление, учащенное сердцебиение, головокружение, обморок, утомляемость и слабость.

Чрезмерная кровопотеря обычно происходит вскоре после родов, но также может произойти через 1 месяц после этого.

Диагностика послеродового кровотечения Оценка кровопотери врачом;

мониторинг основных показателей жизнедеятельности. Диагностика послеродового кровотечении основана на тщательном наблюдении за объемом кровопотери. Наблюдение за основными показателями жизнедеятельности, такими как артериальное давление и частота пульса, может помочь врачам определить, является ли кровопотеря чрезмерной. Падение артериального давления или быстрое сердцебиение может указывать на чрезмерное кровотечение.

Лечение послеродового кровотечения Массаж матки

Лекарственные препараты, помогающие матке сокращаться

Внутривенное введение жидкостей (в вену)

Иногда, переливание крови

Удаление всех оставшихся фрагментов плаценты

Иногда, процедура сжатия артерий, питающих матку В случае сильного кровотечения, матку женщины массируют путем нажатия через живот, и через внутривенный катетер ей в течение длительного времени вводят окситоцин. Эти меры помогают матке сократиться. Женщине также назначается внутривенное введение жидкостей, что помогает восстановить объем циркулирующей в кровотоке жидкости. Если кровотечение продолжается, также вводится другой лекарственный препарат, помогающий матки сокращаться. Эти лекарственные препараты могут быть введены внутримышечно, введены в виде таблетки в прямую кишку или, если женщина подверглась кесаревому сечению, путем инъекции в матку во время кесарева сечения. Возможно, женщине понадобится переливание крови. Врачи пытаются выяснить причину обильного кровотечения. Можно провести осмотр матки, чтобы проверить ее на наличие фрагментов плаценты. Любые фрагменты, оставшиеся в матке, удаляются вручную. Иногда для удаления этих фрагментов требуется расширение канала шейки и кюретаж матки. В ходе этой процедуры маленький острый инструмент (кюретку) вводят через шейку матки (которая обычно все еще открыта после родоразрешения). Кюретажная ложка используется для извлечения оставшихся фрагментов. Это процедура предусматривает использование анестезирующего средства. Шейку матки и влагалище осматривают на предмет разрывов. Если не удается стимулировать сокращения матки и кровотечение все еще продолжается, можно прижать артерии, поставляющие кровь к матке, это остановит приток крови. Могут быть проведены, в том числе, следующие процедуры: Введение баллона в матку и его раздувание.

Может быть выполнена тампонада матки.

Врач может наложить швы (хирургические нити) в области дна матки, эта процедура требует хирургического вмешательства в брюшной полости.

В матку может быть введено устройство, которое прилагает к матке мягкое всасывающее усилие и тем самым помогает матке сократиться. Процедуры обычно не приводят к бесплодию, нарушению менструального цикла или к другим длительным проблемам. Иногда может быть выполнена хирургическая блокада артерий, снабжающих матку кровью: хирургическими методами или введением соответствующего материала через катетер, установленный в артерии. Удаление матки (гистерэктомия) с целью остановки кровотечения применяется очень редко.