Дистресс плода описывает признаки до и во время рождения ребенка, указывающие на то, что с плодом не все в порядке.

Дистресс плода — это редкое осложнение родов. Обычно оно происходит, если плод получает недостаточное количество кислорода.

Дистресс плода может возникнуть в следующих ситуациях

Беременность длится слишком долго (переношенная).

Возникают другие осложнения при беременности или родов (например, трудные или быстрые роды).

Обычно врачи идентифицируют дистресс плода по аномальной частоте сердечных сокращений у плода. Во время родов за частотой сердечных сокращений плода ведется наблюдение. Обычно постоянное наблюдение ведется при помощи электронного мониторинга сердцебиения плода. Также для проверки частоты сердцебиений через каждые 15 минут во время начала родов и после каждой схватки в конце родов можно использовать портативное допплеровское ультразвуковое устройство.

Если в частоте сердечных сокращений обнаружено значительное отклонение, обычно его можно откорректировать следующим образом:

Дать женщине кислород

Увеличить количество жидкости, внутривенно вводимой женщине

Поворот женщины на один или на другой бок

Знаете ли Вы, что...

Слишком сильные и/или слишком частые схватки могут вызвать дистресс плода. Если для стимулирования схваток использовали окситоцин, его применение немедленно прекращают. Положение женщины может быть изменено, и ей вводят анальгетики. Если для стимулирования сокращений лекарственные препараты не использовались, женщине вводят препарат, который замедляет роды (напр., инъекция тербуталина), чтобы остановить или замедлить схватки.

Если эти меры для коррекции сердечного ритма плода или для контроля схваток оказались неэффективными, максимально быстрое рождение ребенка обеспечивают при помощи вакуумного экстрактора, щипцов, или кесарева сечения.