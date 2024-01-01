Дистоция плеча возникает в том случае, когда одно плечо плода во время родов находится напротив лобковой или крестцовой кости беременной женщины, и таким образом ребенок застревает в родовом канале.

При дистоции плеча головка плода рождается, но плечо прижимается к лобковой кости или крестцу матери. В свою очередь, головка слегка втягивается во влагалище. Младенец не может дышать, поскольку родовой канал сдавливает его грудную клетку и пуповину. В результате уровень кислорода в крови ребенка снижается, и существует риск повреждения или смерти.

Дистоция плечиков является нечастым осложнением, но чаще возникает при следующих условиях:

очень крупный плод;

трудные, продолжительные или стремительные роды;

роды с помощью вакуумного устройства или щипцов, поскольку головка плода не полностью вошла (опустилась) в таз;

ожирение;

сахарный диабет;

предшествующие роды с дистоцией плеча.

При возникновению дистоции плеча врач быстро пробует разные методы высвобождения плеча, чтобы ребенок мог родиться естественным путем. С целью облегчения родов можно делать эпизиотомию (разрез, расширяющий отверстие влагалища).

Если эти методы не дали результатов, младенца можно затолкнуть обратно во влагалище и прибегнуть к кесареву сечению.

Дистоция плечиков увеличивает риск возникновения проблем и смерти новорожденного. Кости новорожденного во время родов могут быть сломаны, и может быть повреждено плечевое сплетение (сеть нервов, посылающая сигналы от спинного мозга к плечам, рукам и кистям). У беременной женщины также повышен риск возникновения таких проблем, как