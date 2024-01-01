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Дистоция плеча

Авторы:Julie S. Moldenhauer, MD, Children's Hospital of Philadelphia
Проверено/пересмотрено янв. 2024
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Дистоция плеча возникает в том случае, когда одно плечо плода во время родов находится напротив лобковой или крестцовой кости беременной женщины, и таким образом ребенок застревает в родовом канале.

    При дистоции плеча головка плода рождается, но плечо прижимается к лобковой кости или крестцу матери. В свою очередь, головка слегка втягивается во влагалище. Младенец не может дышать, поскольку родовой канал сдавливает его грудную клетку и пуповину. В результате уровень кислорода в крови ребенка снижается, и существует риск повреждения или смерти.

    Дистоция плечиков является нечастым осложнением, но чаще возникает при следующих условиях:

    При возникновению дистоции плеча врач быстро пробует разные методы высвобождения плеча, чтобы ребенок мог родиться естественным путем. С целью облегчения родов можно делать эпизиотомию (разрез, расширяющий отверстие влагалища).

    Если эти методы не дали результатов, младенца можно затолкнуть обратно во влагалище и прибегнуть к кесареву сечению.

    Дистоция плечиков увеличивает риск возникновения проблем и смерти новорожденного. Кости новорожденного во время родов могут быть сломаны, и может быть повреждено плечевое сплетение (сеть нервов, посылающая сигналы от спинного мозга к плечам, рукам и кистям). У беременной женщины также повышен риск возникновения таких проблем, как

    • Обильное кровотечение при родоразрешении (послеродовое кровотечение)

    • Разрывы в области между наружным отверстием влагалища и анусом

    • Травма мышц в области половых органов и нервов в паху

    • Расхождение лобковых костей

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.