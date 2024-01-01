Выпадение петель пуповины

Открытое выпадение означает, что врач может увидеть выпавшую пуповину. При открытом выпадении после разрыва плодных оболочек петля пуповины выпадает из влагалища до появления ребенка. Открытое выпадение обычно происходит, когда сначала выходят стопы или ягодицы младенца (тазовое предлежание). Но это может произойти, когда сначала появляется голова младенца, особенно при преждевременном разрыве плодных оболочек, или если плод не опустился в таз женщины. Если плод не опустился вниз, стремительное движение жидкости при разрыве плодных оболочек может вынести пуповину раньше, чем плод.

Если пуповина выпадает, следует немедленно делать кесарево сечение, пока не прекратилось кровоснабжение плода. До начала хирургического вмешательства медсестра, акушерка или врач держат тело плода от пуповины таким образом, чтобы не перекрывалось кровоснабжение через выпавшую пуповину.