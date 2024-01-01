Выворот матки — это редкое неотложное состояние во время родов, при котором матка выворачивается наизнанку и выпячивается через шейку матки во влагалище. Выворот матки может привести к тяжелой кровопотере, которая иногда представляет угрозу для жизни.

Матка может выворачиваться, если плацента крепко прикреплена к ней и врачи оказывают слишком большое давление, чтобы ее извлечь.

Выворот матки является неотложным состоянием, которое нужно лечить немедленно. Обычно врачи восстанавливают нормальное положение матки, проталкивая ее назад. При этом используют обезболивающие и седативные препараты, а иногда и общий наркоз. При необходимости, внутривенно вводят лекарственный препарат для расслабления матки (например, тербуталин). Может понадобиться внутривенное введение жидкостей или переливание крови. Большинство женщин полностью восстанавливаются после этой процедуры.

Иногда для восстановления нормального положения матки требуется хирургическое вмешательство.