Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Выворот матки

Авторы:Julie S. Moldenhauer, MD, Children's Hospital of Philadelphia
Проверено/пересмотрено янв. 2024
Просмотреть профессиональную версию

Выворот матки — это редкое неотложное состояние во время родов, при котором матка выворачивается наизнанку и выпячивается через шейку матки во влагалище. Выворот матки может привести к тяжелой кровопотере, которая иногда представляет угрозу для жизни.

    Матка может выворачиваться, если плацента крепко прикреплена к ней и врачи оказывают слишком большое давление, чтобы ее извлечь.

    Выворот матки является неотложным состоянием, которое нужно лечить немедленно. Обычно врачи восстанавливают нормальное положение матки, проталкивая ее назад. При этом используют обезболивающие и седативные препараты, а иногда и общий наркоз. При необходимости, внутривенно вводят лекарственный препарат для расслабления матки (например, тербуталин). Может понадобиться внутривенное введение жидкостей или переливание крови. Большинство женщин полностью восстанавливаются после этой процедуры.

    Иногда для восстановления нормального положения матки требуется хирургическое вмешательство.

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS

    Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.