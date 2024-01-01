Внутриамниотическая инфекция обычно развивается, когда бактерии из влагалища попадают в матку и инфицируют ткани вокруг плода. Во влагалище обычно обитает множество различных видов бактерий. Обычно они не вызывают вагинальную инфекцию, но если они распространяются на матку, они могут вызвать маточную инфекцию. Обычно слизь в шейке матки, плодных оболочках и плаценте не дает бактериям вызвать инфекцию. Однако при определенных факторах бактериям легче нарушить эту защиту.

Внутриамниотическая инфекция также более вероятна, если

Оболочки вокруг плода разрываются слишком рано (это называется дородовым разрывом плодных оболочек).

Присутствует длительный интервал между разрывом околоплодных оболочек и родами. Чем дольше задержка, тем выше вероятность развития внутриамниотической инфекции.

Роды начинаются слишком рано (преждевременные роды).

Амниотическая жидкость содержит меконий (темно-зеленый кал, который образуется у плода перед родами и который выделяется обычно только после родов).

В половых путях присутствуют бактерии, которые могут вызывать инфекции. Женщина может не знать о присутствии этих бактерий, особенно если она не проходила стандартный пренатальный осмотр, при котором выполняются тесты для выявления этих бактерий.

У женщин с разрывами околоплодных оболочек врачи или акушерки проводят большое количество исследований органов малого таза. При таких осмотрах бактерии могут попасть во влагалище и матку.

Роды продолжаются в течение длительного времени.

В редких случаях инфекция возникает при проведении внутреннего мониторинга плода. Во время этой процедуры врачи контролируют состояние плода, введя электрод (небольшой круглый датчик, прикрепленный к проводу) через влагалище женщины и прикрепив его к волосистой части кожи головы плода.