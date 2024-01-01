Внутриамниотическая инфекция — это инфекция и, как следствие, воспаление тканей вокруг плода, таких как околоплодная (амниотическая) жидкость, плацента, околоплодные оболочки, плод или их сочетание.
Внутриамниотическая инфекция повышает риск возникновения проблем у беременной женщины и плода.
У женщины обычно повышается температура и часто возникают боли в области таза и вагинальные выделения.
Обычно врач может диагностировать инфекцию при медицинском осмотре, но иногда нужно сделать анализ амниотической жидкости.
Женщине назначают антибиотики и лекарственные препараты для снижения температуры, при этом роды планируют как можно скорее.
Факторы риска внутриамниотической инфекции
Внутриамниотическая инфекция обычно развивается, когда бактерии из влагалища попадают в матку и инфицируют ткани вокруг плода. Во влагалище обычно обитает множество различных видов бактерий. Обычно они не вызывают вагинальную инфекцию, но если они распространяются на матку, они могут вызвать маточную инфекцию. Обычно слизь в шейке матки, плодных оболочках и плаценте не дает бактериям вызвать инфекцию. Однако при определенных факторах бактериям легче нарушить эту защиту.
Внутриамниотическая инфекция также более вероятна, если
Оболочки вокруг плода разрываются слишком рано (это называется дородовым разрывом плодных оболочек).
Присутствует длительный интервал между разрывом околоплодных оболочек и родами. Чем дольше задержка, тем выше вероятность развития внутриамниотической инфекции.
Роды начинаются слишком рано (преждевременные роды).
Амниотическая жидкость содержит меконий (темно-зеленый кал, который образуется у плода перед родами и который выделяется обычно только после родов).
В половых путях присутствуют бактерии, которые могут вызывать инфекции. Женщина может не знать о присутствии этих бактерий, особенно если она не проходила стандартный пренатальный осмотр, при котором выполняются тесты для выявления этих бактерий.
У женщин с разрывами околоплодных оболочек врачи или акушерки проводят большое количество исследований органов малого таза. При таких осмотрах бактерии могут попасть во влагалище и матку.
Роды продолжаются в течение длительного времени.
В редких случаях инфекция возникает при проведении внутреннего мониторинга плода. Во время этой процедуры врачи контролируют состояние плода, введя электрод (небольшой круглый датчик, прикрепленный к проводу) через влагалище женщины и прикрепив его к волосистой части кожи головы плода.
Осложнения внутриамниотической инфекции
Внутриамниотическая инфекция может повышать риск развития следующих проблем у плода или новорожденного:
преждевременные роды или дородовый разрыв плодных оболочек (разрыв плодных оболочек до 37 недель беременности);
недостаточное количество кислорода в крови перед родами;
инфекции, такие, как инфекция всего тела (сепсис), пневмония или менингит;
смерть.
Внутриамниотическая инфекция может являться как причиной, так и следствием преждевременных родов или дородового разрыва плодных оболочек.
Внутриамниотическая инфекция может повышать риск развития следующих проблем у женщины:
необходимость кесарева сечения.
кровотечение после родов (послеродовое кровотечение);
скопление гноя (абсцесс) вокруг матки;
инфицирование разрезов, сделанных во время родов;
В редких случаях, при отсутствии лечения внутриамниотической инфекции, у женщины может развиться септический шок (угрожающее жизни низкой артериальной давление, вызванное серьезной общей реакцией организма на инфекцию), диссеминированное внутрисосудистое свертывание (нарушение свертываемости крови, которое приводит к образованию сгустков крови и кровотечению) и острый респираторный дистресс-синдром.
Симптомы внутриамниотической инфекции
Внутриамниотическая инфекция обычно вызывает жар и часто боль в животе и зловонные выделения из влагалища. У матери и плода может отмечаться учащенное сердцебиение. Однако у некоторых женщин типичные симптомы не проявляются.
Диагностика внутриамниотической инфекции
Обследование врачом;
общий анализ крови;
иногда — амниоцентез.
Врачи проводят физикальное обследование и назначают общий анализ крови (с подсчетом количества лейкоцитов).
Подозрение на внутриамниотическую инфекцию возникает, когда у женщины лихорадка сочетается как минимум с одним другим типичным симптомом, таким как ускоренный ритм сердца у плода или выделения с неприятным запахом или аномальное высокий уровень лейкоцитов. Чтобы подтвердить диагноз в таких случаях, врач может взять образец амниотической жидкости на анализ (амниоцентез).
В случае преждевременных родов или дородового разрыва плодных оболочек врач подозревает возможность инфицирования даже в случае, если у женщины нет типичных симптомов.
Лечение внутриамниотической инфекции
Антибиотики
Лекарственные препараты для снижения температуры тела
Роды
Женщине с внутриамниотической инфекцией антибиотики вводят внутривенно. Ей также назначают лекарственные препараты для снижения температуры тела (предпочтительно ацетаминофен перед родами).
Когда диагноз установлен, роды не должны откладываться.
Если роды еще не начались, их можно искусственно стимулировать (индуцировать) лекарственными препаратами.
Срочное кесарево сечение обычно не является необходимым, если состояние матери и ребенка стабильно, и если назначаются антибиотики в процессе индуцирования родов.
Профилактика внутриамниотической инфекции
Если у женщины имеет место дородовый разрыв плодных оболочек, врач выполняет исследование органов малого таза только в случае необходимости.
Врачи обычно также назначают женщине антибиотики внутривенно и перорально, чтобы помочь продлить беременность и снизить риск возникновения проблем у плода.
Врачи проверяют беременных на наличие стрептококка группы В на сроке от 35 до 37 недель беременности. Женщинам с положительным результатом скрининга во время родов назначают антибиотики.