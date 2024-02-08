Фиброзно-кистозные изменения в молочной железе

Фиброзно-кистозные изменения молочной железы (прежнее название — фиброзно-кистозная мастопатия) включают боль в груди, кисты и уплотнения, которые не связаны с раком.

(См. также Общие сведения о нарушениях со стороны молочной железы и Уплотнения в молочной железе.)

Большинство женщин имеют некоторые уплотнения в молочных железах, обычно в верхней внешней части, возле подмышки. У многих женщин наблюдаются такого рода уплотнения, боль в груди, кисты молочных желез, или сочетание этих симптомов — состояние, которое называется фиброзно-кистозными изменениями.

В норме уровни женских половых гормонов эстрогена и прогестерона колеблется во время менструального цикла. Молочные железы и протоки увеличиваются в размере, молочные железы удерживают жидкость, когда уровни повышаются, и возвращаются к норме, когда уровни снижаются. (Эти колебания частично объясняют, почему молочные железы набухают и становятся более чувствительными в течение определенного времени каждого менструального цикла.) Фиброзно-кистозные изменения могут развиться в результате повторной стимуляции этими гормонами.

Следующие факторы повышают риск фиброзно-кистозных изменений, возможно, из-за более продолжительного воздействия эстрогенов:

Начало менструации в раннем возрасте

Рождение первого ребенка в возрасте 30 лет или позже

Отсутствие детей

Другие нарушения со стороны молочной железы, такие, как инфекции молочной железы, могут вызывать фиброзно-кистозные изменения.

Области уплотнения могут увеличиваться, вызывая чувство тяжести, дискомфорта, болезненность при прикосновении или жгучую боль. Симптомы обычно исчезают после наступления менопаузы.

Фиброзно-кистозные изменения не увеличивают риск развития рака молочной железы.

Диагностика фиброзно-кистозных изменений молочной железы Визуализирующие исследования

Иногда биопсия Маммограмма рекомендуется для скрининга у женщин в возрасте старше 40 лет. Фиброзно-кистозные изменения молочной железы включают уплотнения и кисты молочной железы. Если при обследовании молочной железы или при визуализирующем исследовании, проведенном для скрининга на рак молочной железы, обнаруживается уплотнение молочной железы или другие подозрительные изменения в ткани молочной железы, необходимо дальнейшее обследование для исключения рака. Если маммография еще не проводилась, обычно сначала проводят ультразвуковое исследование, чтобы попытаться дифференцировать твердые уплотнения от кист, которые редко бывают злокачественными. Если уплотнение твердое, обычно проводят маммографию, а затем биопсию. При биопсии берут образец ткани из области, представляющейся патологической или отличной от других участков, и исследуют его под микроскопом, чтобы исключить рак. Иногда образец можно взять при помощи иглы, но иногда его необходимо удалить хирургическим путем. Из-за фиброзно-кистозных изменений молочные железы могут выглядеть плотными на маммограммах, и поэтому выявление рака молочной железы может быть затруднено.