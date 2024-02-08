Фиброаденомы молочной железы — это небольшие однородные твердые округлые доброкачественные уплотнения, состоящие из фиброзной и железистой ткани.

(См. также Общие сведения о нарушениях со стороны молочной железы и Уплотнения в молочной железе.)

Фиброаденомы молочной железы обычно появляются у молодых женщин, в том числе у девочек-подростков. Причина неизвестна. У взрослых фиброаденомы молочной железы могут со временем уменьшаться в размерах, а у подростков они склонны продолжать расти.

Фиброаденомы молочной железы могут быть ошибочно приняты за рак молочной железы, но они не являются раком. По-видимому, некоторые фиброаденомы не увеличивают риск развития рака молочной железы. Однако сложные фиброаденомы (состоящие из многих компонентов, таких, как кисты, рубцово-измененная ткань и отвердевшие уплотнения) могут увеличивать такой риск в незначительной степени.

Уплотнения не вызывают боли и легко двигаются, они имеют четко определенные края, которые можно нащупать во время самообследования молочной железы. Эти характеристики говорят о том, что, скорее всего, уплотнения не являются злокачественными. Тем не менее, чтобы убедиться, что они не являются злокачественными, врач обычно удаляет уплотнения целиком или частично, чтобы исследовать их под микроскопом (биопсия). Используется местная анестезия.

Фиброаденомы молочной железы обычно удаляют в том случае, если они растут или вызывают симптомы. Поскольку у подростков фиброаденомы склонны расти, их следует удалять. Однако фиброаденомы часто рецидивируют. Если несколько уплотнений было удалено и было установлено, что они доброкачественные, то женщина вместе с врачом может принять решение не удалять новые развивающиеся уплотнения во избежание многократных операций. Независимо от того, решено ли удалять фиброаденомы или нет, женщине следует регулярно проходить профилактические осмотры у врача на предмет изменений.