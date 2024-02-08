Уплотнения в молочной железе

Уплотнение (новообразование) в молочной железе — это утолщение или шишка, которая на ощупь значительно отличается от окружающей ткани молочной железы. Уплотнение может быть обнаружено женщиной самостоятельно или врачом в ходе обследования молочных желез.

(См. также Общие сведения о нарушениях со стороны молочной железы.)

Уплотнения в молочных железах являются довольно распространенным явлением и обычно не являются злокачественными.

Знаете ли Вы, что...

Уплотнения могут быть безболезненными или болезненными. Они иногда сопровождаются выделениями из соска или изменениями на коже, такими как неравномерная красноватая текстура с ямочками (так называемый симптом лимонной корки) или уплотнение кожи.

Уплотнения могут представлять собой заполненные жидкостью мешочки (кисты) или твердые образования, которые обычно являются фиброаденомами. Фиброаденомы не являются злокачественными новообразованиями, а кисты обычно не являются злокачественными.

Причины уплотнений в молочной железе Типичные причины уплотнений в молочной железе Наиболее распространенные причины включают фиброгландулярную ткань (состоящую из фиброзной соединительной ткани и желез) в молочной железе, в том числе: Фиброаденомы

Фиброзно-кистозные изменения Фиброаденомы — это обычно однородные, округлые, подвижные уплотнения, которые не вызывают болевых ощущений. Они обычно развиваются у женщин детородного возраста и могут со временем уменьшаться в размере. Фиброаденомы могут быть ошибочно приняты за злокачественные опухоли молочной железы, но они таковыми не являются. По-видимому, некоторые виды фиброаденом не увеличивают риск развития рака молочной железы. Другие могут увеличивать такой риск в незначительной степени. Фиброзно-кистозные изменения включают боль, кисты и уплотнения (в том числе фиброаденомы) в молочной железе. Женщины могут иметь один или несколько из этих симптомов. На ощупь молочные железы бугристые и плотные, а также часто болезненные при прикосновении. Эти изменения более распространены среди женщин, у которых менструации начались в раннем возрасте, родивших первого ребенка в возрасте старше 30 лет или не рожали. У большинства женщин фиброзно-кистозные изменения связаны с ежемесячным колебанием уровней женских половых гормонов эстрогена и прогестерона. Эти гормоны стимулируют ткани молочной железы. Симптомы обычно исчезают после наступления менопаузы. Фиброзно-кистозные изменения не увеличивают риск развития рака молочной железы. Другие причины уплотнений в молочной железе Образование уплотнений иногда связано с: инфекциями молочной железы, включая скопления гноя (абсцессы), которые встречаются крайне редко, за исключением нескольких недель после рождения ребенка;

закупоркой молочного протока (галактоцеле), которое обычно происходит через 6–10 месяцев после прекращения грудного вскармливания;

травмами, которые могут привести к образованию рубцовой ткани;

Рак молочной железы Инфекции, галактоцеле и формирование рубцовой ткани не увеличивают риск развития рака молочной железы.

Обследование уплотнений молочных желез Настораживающие признаки Некоторые симптомы и характеристики являются причиной для беспокойства: уплотнение, спаянное с кожей или стенкой грудной клетки;

Твердое и неоднородное по текстуре уплотнение

Ямочки на коже вблизи уплотнения

Уплотнение и покраснение кожи по всей молочной железе

Кровянистые выделения из соска

Лимфатические узлы в подмышечной впадине спаяны друг с другом, с кожей или стенкой грудной клетки Когда обращаться к врачу Поскольку уплотнения в молочных железах могут быть злокачественными (хотя обычно они доброкачественные), следует как можно скорее обратиться к врачу. Что делает врач Врач расспрашивает женщину об уплотнении, например, как долго оно присутствует, является ли оно преходящим и болезненным. Врач также задает женщине вопросы о других симптомах, в том числе о любых выделениях из соска и общих симптомах, таких как потеря массы тела, усталость и боль в костях. Врач расспрашивает женщину об истории болезни и семейном анамнезе, в том числе о ранее поставленном диагнозе рака молочной железы и о факторах риска развития рака молочной железы. Затем врачи проводят обследование молочной железы (см. Скрининг). Врач осматривает молочные железы на предмет отклонений, кожных изменений и выделений из соска. Он также ощупывает (пальпирует) уплотнение, чтобы определить: его размер;

твердое оно или мягкое;

однородное оно или неоднородное;

болезненное ли оно;

подвижно ли оно или спаяно с кожей или стенкой грудной клетки. Болезненные эластичные уплотнения у более молодых женщин обычно являются фиброзно-кистозными изменениями, особенно если у женщин ранее были подобные уплотнения. Врач определяет, одинаковые ли молочные железы по форме и размеру, а также осматривает каждую молочную железу на наличие отклонений от нормы, особенно на наличие настораживающих признаков. Наличие рака более вероятно, если присутствуют настораживающие признаки. Врач также ощупывает лимфатические узлы в подмышечных впадинах и над ключицей на предмет их увеличения и болезненности. Проведение анализов Если при обследовании молочной железы обнаруживается уплотнение в молочной железе, необходимо дальнейшее обследование, чтобы определить, является ли оно злокачественным. Чтобы попытаться дифференцировать твердые уплотнения от кист, которые редко бывают злокачественными, сначала проводится ультразвуковое исследование. Если уплотнение является кистой и вызывает симптомы (такие как боль или выделения из соска), то зачастую в кисту можно ввести шприц с иглой и удалить жидкость (эта процедура называется аспирацией), которую затем исследуют. Жидкость исследуется на предмет наличия раковых клеток только в следующих обстоятельствах: Если она кровянистая или мутная.

Получено мало жидкости.

После аспирации уплотнение сохраняется. В противном случае женщине следует пройти повторное обследование через 4–8 недель. Если кисту невозможно нащупать, то она считается доброкачественной. Если она образуется вновь, повторно выполняется аспирация и жидкость направляется для анализа независимо от внешнего вида. Если киста образуется в третий раз или не исчезает после аспирации, врач берет образец ткани из уплотнения или удаляет все уплотнение и исследует его под микроскопом (биопсия). Если уплотнение твердое, обычно проводят маммографию, а затем биопсию. Врачи могут использовать один из нескольких типов биопсии: Тонкоигольная аспирационная биопсия: Несколько клеток удаляется из уплотнения посредством тонкой иглы, прикрепленной к шприцу.

Толстоигольная биопсия: Для взятия более крупного образца из ткани молочной железы применяется более крупная игла с особым наконечником.

Открытая (операционная) биопсия: Врач делает небольшой разрез на коже и в ткани молочной железы и удаляет все уплотнение или его часть. Эта разновидность биопсии применяется в том случае, когда использование игольной биопсии невозможно (например, потому что уплотнение не определяется на ощупь). Такая биопсия также может применяться после проведения игольной биопсии, во время которой не был выявлен рак, чтобы убедиться в его отсутствии. Для направления иглы во время биопсии часто применяется ультразвуковое исследование или маммография. Для большинства женщин госпитализация для выполнения этих процедур не требуется. Как правило, используется только местная анестезия.

Лечение уплотнений молочных желез Лечение уплотнений молочных желез и фиброзно-кистозных изменений зависит от причины и от того, присутствуют ли симптомы. При фиброзно-кистозных изменениях ношение мягкого поддерживающего бюстгальтера, например, спортивного, и прием обезболивающих препаратов, таких, как ацетаминофен или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), может помочь уменьшить тяжесть симптомов. Иногда кисты дренируют. Фиброаденомы обычно удаляют, если они увеличиваются или вызывают боль или если женщина хочет их удалить. Если фиброаденомы невелики, их можно разрушить с помощью холода (криоабляция). Как правило, требуется только местная анестезия. Однако после удаления одной фиброаденомы в других частях молочной железы могут появиться новые фиброаденомы. Если несколько уплотнений было удалено и было установлено, что они доброкачественные, то женщина вместе с врачом может принять решение не удалять новые развивающиеся уплотнения. Независимо от того, решено ли удалять фиброаденомы или нет, женщине следует регулярно проходить профилактические осмотры у врача на предмет изменений. Если уплотнение представляет собой галактоцеле (закупоренная молочная железа), его дренируют (путем аспирации). После такого лечения оно обычно проходит. Лечение рака молочной железы после постановки диагноза обычно заключается в проведении хирургического вмешательства для удаления опухоли и применении лучевой терапии, химиотерапии и/или гормональных лекарственных препаратов.