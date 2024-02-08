Общие сведения о нарушениях со стороны молочной железы

Нарушения со стороны молочной железы могут быть доброкачественными или злокачественными. Большинство из них доброкачественные и не угрожают жизни. Часто они не требуют лечения. В отличие от этого, рак молочной железы лечить необходимо, при этом терапия может включать хирургическое вмешательство или другие интенсивные методы лечения рака. Потенциальные проблемы часто можно обнаружить на ранней стадии следующими методами:
регулярное обследование молочной железы медицинским работником;
прохождение маммографии в соответствии с рекомендациями.
Раннее выявление рака молочной железы может быть жизненно необходимо для успешного лечения.
Женщины должны знать, как в норме выглядят их молочные железы и соски, и какие они на ощупь. Если женщина замечает изменение, она может захотеть провести самообследование молочных желез. Женщины должны немедленно сообщать о любых изменениях медицинскому работнику. Большинство медицинских организаций больше не рекомендуют ежемесячные или еженедельные самообследования молочных желез в качестве обычного метода проверки на рак. Проведение этих обследований при отсутствии уплотнения или других изменений не помогает обнаружить рак молочной железы на ранних стадиях у женщин, которые регулярно проходят скрининговую маммографию.
В редких случаях рак молочной железы поражает мужчин, поэтому они также должны обращать внимание на изменения сосков и тканей вокруг них.
Симптомы заболеваний молочной железы
Симптомы, связанные с молочной железой, являются распространенными; из-за этих симптомов люди совершают миллионы визитов к врачам каждый год. К таким симптомам относятся:
Изменения кожи молочной железы (например, кожа молочной железы может стать пористой, сморщенной, красной, утолщенной или покрываться углублениями)
Структура молочной железы
Женская молочная железа состоит из желез, вырабатывающих молоко (долек), окруженных жировой тканью и соединительной тканью. Молоко, вырабатываемое дольками, течет по протокам к соску. Вокруг соска расположена область пигментированной кожи, которая называется ареолой.
Наличие симптомов со стороны молочной железы не обязательно означает, что у женщины рак молочной железы или другое серьезное заболевание. Например, ежемесячные болезненные ощущения в молочной железе, которые связаны с гормональными изменениями перед менструациями, не указывают на серьезное заболевание.
Однако женщины должны обратиться к врачу, если они наблюдают какое-либо изменение в молочной железе, особенно что-либо из следующего:
уплотнение, которое на ощупь значительно отличается от окружающей ткани молочной железы;
уплотнение, спаянное с кожей или стенкой грудной клетки;
уплотнение, которое не проходит;
отек, который не спадает;
точки, складки, покраснения, утолщение или ямочки на коже молочной железы;
чешуйчатая кожа вокруг соска;
изменения формы молочной железы;
изменения соска, такие, как втяжение соска внутрь;
выделения из соска, особенно если они кровянистые и/или самопроизвольные (то есть, появляются без сжатия или иной стимуляции соска).
Распространенные симптомы, связанные с молочной железой
Симптом
Причины
Комментарии
Гормональные изменения, связанные с менструальным циклом, беременностью или применением гормональных лекарственных препаратов
Большой размер молочных желез, вызывающий растяжение поддерживающих тканей
Очень редко рак молочной железы (рак молочной железы обычно не вызывает боли)
Боль, ощущаемая в обеих молочных железах, обычно вызвана гормональными изменениями, связанными с менструальным циклом.
Фиброзно-кистозные изменения
Кисты
Галактоцеле (закупорка молочного протока)
Инфекции молочной железы, включая абсцессы*
Рубцово-измененная ткань, появившаяся после травмы
Рак молочной железы
Уплотнения в молочной железе являются довольно распространенным явлением и обычно не являются злокачественными.
Поскольку злокачественные и доброкачественные новообразования трудно отличить при обследовании груди врачом, обычно проводятся дополнительные исследования.
Чаще всего доброкачественные опухоли молочных протоков (внутрипротоковая папиллома)
Фиброзно-кистозные изменения
Рак молочной железы
Инфекции молочной железы, включая абсцессы*
Другие расстройства, такие, как нарушения функции гипофиза, головного мозга или щитовидной железы
Некоторые лекарственные препараты (см. таблицу Некоторые причины и признаки выделений из соска)
Выделения из соска иногда происходят в нормальных условиях, например, во время выработки молока после рождения ребенка.
Наиболее вероятными признаками рака молочной железы являются кровянистые выделения или выделения только из одной молочной железы.
Аномальные выделения отличаются по внешнему виду в зависимости от причины.
* Инфекции молочной железы встречаются крайне редко, за исключением первых нескольких недель после рождения ребенка.
Обследование при заболеваниях молочной железы
Врач задает женщине вопросы о симптомах, которые у нее наблюдаются, а также другие вопросы, связанные с возможными причинами, в том числе:
какие наблюдаются симптомы;
как долго наблюдаются симптомы;
появляются ли симптомы в определенное время месяца (в связи с менструальным циклом);
есть ли у нее выделения из соска, и если да, то как они выглядят и были ли они из одной груди или из обеих;
беременна ли женщина;
какие лекарственные препараты она принимает;
был ли у нее или у кого-либо из членов семьи рак молочной железы;
когда она в последний раз делала маммограмму и какие были результаты.
Осмотр молочных желез
Выполняется осмотр молочных желез. Женщина находится в положении сидя или лежа. Врач осматривает каждую молочную железу на предмет неровностей формы, втянутого соска и уплотнений. Врач также осматривает кожу молочных желез на предмет складок, утолщения, покраснения или натяжения. Врач надавливает вокруг сосков, чтобы проверить наличие выделений. Выделения исследуют, чтобы определить, содержат ли они кровь. Подмышечные впадины проверяют на предмет увеличения лимфатических узлов.
Врач может осматривать молочные железы и подмышечные впадины, когда женщина находится в различных положениях. Например, когда женщина сидит, ее могут попросить сложить ладони вместе на уровне лба. В этом положении мышцы грудной клетки сокращаются, и малозаметные изменения в молочной железе становятся заметными.
Гвен Шокей (Gwen Shockey)/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Проведение анализов
Визуализационные исследования используются для
Выявления патологий молочной железы до того, как они станут заметными для женщины или ее врача (это называется скрининг рака молочной железы)
Обследования по поводу выявленных отклонений, таких как уплотнения в молочной железе, обнаруженные в ходе осмотра врачом
Маммография предусматривает рентгенологическое исследование обеих молочных желез для выявления отклонений. Применяется низкая доза радиации. Только около 10–15 % отклонений, выявляемых во время маммографии, являются следствием рака.
Эксперты сходятся во мнении о том, что все женщины должны проходить скрининг на рак молочной железы. Однако мнения экспертов расходятся по следующим предметам:
когда следует начинать скрининг;
как часто он должен проводиться;
когда его следует прекращать (и следует ли).
В скрининг могут входить:
Маммография
Обследование молочной железы медицинским работником
Магнитно-резонансная томография (МРТ) у пациентов с высоким риском
Скрининговая маммография обычно начинается в возрасте от 40 до 50 лет (см. боковую панель Рак молочной железы: когда начинать скрининг?). В дальнейшем маммография проводится один раз в 1 или 2 года. Рекомендации экспертов о том, когда начинать плановую маммографию, отличаются. Некоторые эксперты рекомендуют начинать с 50 лет, поскольку скрининговая маммография у женщин старше 50 лет более точна. Выполнение плановых маммографий можно прекращать в возрасте 75 лет, в зависимости от ожидаемой продолжительности жизни женщины и ее желания продолжать скрининг.
Типы тканей в молочной железе влияют на то, насколько хорошо маммография может обнаружить аномалию. Молочная железа содержит фиброгландулярную ткань (состоящую из фиброзной ткани и желез) и жировую ткань. По мере старения женщины количество жировой ткани в молочных железах увеличивается, а количество фиброгландулярной ткани уменьшается. Аномалии рядом с жировой тканью с помощью маммографии обнаруживаются легче. Поэтому маммография становится более точной после 50 лет.
У некоторых женщин молочная железа плотная. Наличие плотных молочных желез означает, что у женщины больше фиброгландулярной ткани и меньше жировой ткани. Аномалии в плотных молочных железах на маммограмме обнаружить сложнее. Кроме того, женщины с плотными молочными железами подвержены повышенному риску развития рака молочной железы. Поэтому таким женщинам могут потребоваться дополнительные обследования, такие как ультразвуковое исследование молочной железы, трехмерная маммография (томосинтез) или магнитно-резонансная томография (МРТ).
Маммографию можно использовать в следующих целях:
Получение изображений любых аномалий (таких как опухоль или абсцесс) и тканей вокруг таких аномалий.
Получение изображений лимфатических узлов для проверки на предмет аномалий.
Помощь врачу для ввода биопсийной иглы в патологическую ткань.
После хирургического вмешательства помощь врачу в определении того, была ли опухоль удалена полностью.
Маммография также может проводиться в том случае, если женщина или врач обнаружит уплотнение при обследовании молочных желез или если у женщины наблюдается боль в области молочных желез или выделения из соска.
Ультразвуковое исследование можно использовать в следующих целях:
Для получения первого изображения отклонений, выявленных во время обследования молочной железы у женщин в возрасте младше 30 лет.
Для получения дополнительной информации об отклонениях, выявленных при маммографии, например, ультразвуковое исследование может показать, являются ли уплотнения твердыми или заполнены жидкостью (заполненные жидкостью уплотнения, которые называются кистами, редко бывают злокачественными).
Помощь врачу для ввода биопсийной иглы в патологическую ткань.
Выявить аномальные лимфатические узлы, которые могут потребовать биопсии.
Магнитно-резонансная томография (МРТ) может использоваться в следующих целях:
Для оценки отклоняющихся результатов обследования молочной железы или других визуализирующих исследований
После постановки диагноза рака молочной железы определяют размер и количество опухолей
Выявление аномальных лимфатических узлов, что позволяет определить стадию рака молочной железы
Эта информация может помочь врачам в планировании хирургического вмешательства или другого лечения рака молочной железы.