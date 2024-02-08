Общие сведения о нарушениях со стороны молочной железы

Нарушения со стороны молочной железы могут быть доброкачественными или злокачественными. Большинство из них доброкачественные и не угрожают жизни. Часто они не требуют лечения. В отличие от этого, рак молочной железы лечить необходимо, при этом терапия может включать хирургическое вмешательство или другие интенсивные методы лечения рака. Потенциальные проблемы часто можно обнаружить на ранней стадии следующими методами:

регулярное обследование молочной железы медицинским работником;

прохождение маммографии в соответствии с рекомендациями.

Раннее выявление рака молочной железы может быть жизненно необходимо для успешного лечения.

Женщины должны знать, как в норме выглядят их молочные железы и соски, и какие они на ощупь. Если женщина замечает изменение, она может захотеть провести самообследование молочных желез. Женщины должны немедленно сообщать о любых изменениях медицинскому работнику. Большинство медицинских организаций больше не рекомендуют ежемесячные или еженедельные самообследования молочных желез в качестве обычного метода проверки на рак. Проведение этих обследований при отсутствии уплотнения или других изменений не помогает обнаружить рак молочной железы на ранних стадиях у женщин, которые регулярно проходят скрининговую маммографию.

В редких случаях рак молочной железы поражает мужчин, поэтому они также должны обращать внимание на изменения сосков и тканей вокруг них.

Симптомы заболеваний молочной железы Симптомы, связанные с молочной железой, являются распространенными; из-за этих симптомов люди совершают миллионы визитов к врачам каждый год. К таким симптомам относятся: Боль в молочной железе

Уплотнения в молочной железе

Выделение из соска

Изменения кожи молочной железы (например, кожа молочной железы может стать пористой, сморщенной, красной, утолщенной или покрываться углублениями) Структура молочной железы Наличие симптомов со стороны молочной железы не обязательно означает, что у женщины рак молочной железы или другое серьезное заболевание. Например, ежемесячные болезненные ощущения в молочной железе, которые связаны с гормональными изменениями перед менструациями, не указывают на серьезное заболевание. Однако женщины должны обратиться к врачу, если они наблюдают какое-либо изменение в молочной железе, особенно что-либо из следующего: уплотнение, которое на ощупь значительно отличается от окружающей ткани молочной железы;

уплотнение, спаянное с кожей или стенкой грудной клетки;

уплотнение, которое не проходит;

отек, который не спадает;

точки, складки, покраснения, утолщение или ямочки на коже молочной железы;

чешуйчатая кожа вокруг соска;

изменения формы молочной железы;

изменения соска, такие, как втяжение соска внутрь;

выделения из соска, особенно если они кровянистые и/или самопроизвольные (то есть, появляются без сжатия или иной стимуляции соска). Таблица Распространенные симптомы, связанные с молочной железой Таблица