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Кисты молочной железы

Авторы:Lydia Choi, MD, Karmanos Cancer Center
Проверено/пересмотрено февр. 2024
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Кисты молочной железы — это заполненные жидкостью мешочки, которые образуются в молочной железе.

    (См. также Общие сведения о нарушениях со стороны молочной железы и Уплотнения в молочной железе.)

    Кисты молочной железы являются распространенным явлением. У некоторых женщин кисты развиваются часто, иногда с другими изменениями в фиброгландулярной ткани (состоящей из фиброзной соединительной ткани и желез) молочной железы. Кисты, сопровождающиеся этими изменениями (включая боль и уплотнения), называются фиброзно-кистозными изменениями.

    Причина образования кист молочной железы неизвестна, хотя вероятной причиной могут быть травмы.

    Кисты молочной железы могут быть крошечными или несколько сантиметров в диаметре.

    Кисты иногда вызывают боль в груди. Чтобы облегчить боль, врач может дренировать жидкость из кисты с помощью тонкой иглы (эта процедура называется аспирацией). Жидкость исследуется под микроскопом на наличие раковых клеток только в следующих случаях:

    • Жидкость кровянистая или мутная.

    • Получено мало жидкости.

    • После аспирации жидкости уплотнение по-прежнему сохраняется.

    В противном случае женщине следует пройти повторное обследование через 4–8 недель. Если при повторном обследовании кисту нащупать больше не удается, ее считают доброкачественной. Если она появилась снова, жидкость снова дренируют и исследуют под микроскопом. Если киста появилась в третий раз или осталась после дренирования жидкости, проводится биопсия.

    В редких случаях, если подозревается рак молочной железы, кисты удаляют.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.