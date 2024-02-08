Кисты молочной железы — это заполненные жидкостью мешочки, которые образуются в молочной железе.

(См. также Общие сведения о нарушениях со стороны молочной железы и Уплотнения в молочной железе.)

Кисты молочной железы являются распространенным явлением. У некоторых женщин кисты развиваются часто, иногда с другими изменениями в фиброгландулярной ткани (состоящей из фиброзной соединительной ткани и желез) молочной железы. Кисты, сопровождающиеся этими изменениями (включая боль и уплотнения), называются фиброзно-кистозными изменениями.

Причина образования кист молочной железы неизвестна, хотя вероятной причиной могут быть травмы.

Кисты молочной железы могут быть крошечными или несколько сантиметров в диаметре.

Кисты иногда вызывают боль в груди. Чтобы облегчить боль, врач может дренировать жидкость из кисты с помощью тонкой иглы (эта процедура называется аспирацией). Жидкость исследуется под микроскопом на наличие раковых клеток только в следующих случаях:

Жидкость кровянистая или мутная.

Получено мало жидкости.

После аспирации жидкости уплотнение по-прежнему сохраняется.

В противном случае женщине следует пройти повторное обследование через 4–8 недель. Если при повторном обследовании кисту нащупать больше не удается, ее считают доброкачественной. Если она появилась снова, жидкость снова дренируют и исследуют под микроскопом. Если киста появилась в третий раз или осталась после дренирования жидкости, проводится биопсия.

В редких случаях, если подозревается рак молочной железы, кисты удаляют.