Жидкость, которая выделяется из одного или обоих сосков, называется выделениями из соска. Каждая молочная железа имеет несколько (от 15 до 20) молочных протоков. Выделения могут появляться из одного или нескольких протоков.
(См. также Общие сведения о нарушениях со стороны молочной железы.)
Выделения из соска обычно наблюдаются в течение последних недель беременности и после родов во время выработки грудного молока. Выделения из соска также могут быть вызваны стимуляцией молочных желез у женщин, которые не беременны или не кормят грудью, особенно в детородном возрасте. Однако у мужчин выделения из соска всегда являются отклонением от нормы.
Нормальные выделения из соска обычно представляют собой жидкую, мутную, беловатую или почти прозрачную жидкость. Тем не менее, выделения могут быть и другого цвета, например, серыми, зелеными, желтыми или коричневыми. Кровянистые выделения являются аномальными.
Аномальные выделения отличаются по внешнему виду в зависимости от причины. Аномальные выделения могут сопровождаться другими аномалиями, например, ямочками на коже, отеком, покраснением, образованием корок, язв и втягиванием соска. (Сосок втянут внутрь и не возвращается в нормальное положение при стимуляции). Если выделения появляются самопроизвольно (без стимуляции соска) только из одной молочной железы, это расценивается как отклонение от нормы.
Причины выделений из соска
Некоторые нарушения могут вызвать аномальные выделения.
Выделения из одного молочного протока или одной молочной железы, вероятно, вызваны проблемой с этой молочной железой, например, доброкачественной или злокачественной опухолью молочной железы.
Выделения из обеих молочных желез или из нескольких молочных протоков одной молочной железы, скорее всего, вызваны проблемой вне молочной железы, например, гормональным нарушением или использованием определенных лекарственных препаратов.
Общие причины выделений из соска
Как правило, причиной является доброкачественное нарушение со стороны молочных протоков, например, следующее:
Доброкачественная опухоль в молочном протоке (внутрипротоковая папиллома)
Расширенные молочных протоков (расширение протока молочной железы)
Фиброзно-кистозные изменения (включая боль, кисты и уплотнения)
Внутрипротоковая папиллома является наиболее распространенной причиной. Она также является наиболее частой причиной появления кровянистых выделений из соска, когда в молочной железе нет уплотнения.
Более редкие причины выделений из соска
Некоторые расстройства стимулируют выработку грудного молока у женщин, которые не беременны или не кормят грудью (см. таблицу Некоторые причины и признаки выделений из соска). При большинстве этих расстройств уровень пролактина (гормона, который стимулирует выработку грудного молока) повышен. Прием определенных лекарственных препаратов может иметь тот же эффект.
Рак является причиной менее чем в 10 % случаев.
Обследование при выделениях из соска
Настораживающие признаки
Выделения из соска являются причиной для беспокойства, когда они:
сопровождаются уплотнением, которое можно почувствовать;
кровянистые или розового цвета;
вытекают только из одной молочной железы;
наблюдаются без сжатия или стимуляции соска с помощью других средств (появляются самопроизвольно);
наблюдаются у женщин в возрасте 40 лет или старше;
наблюдаются у мальчиков или мужчин.
Когда обращаться к врачу
Если выделения из соска продолжаются более одного менструального цикла, либо если присутствуют какие-либо из настораживающих признаков, женщины (или мужчины) должны обратиться к врачу. Отсрочка на неделю или около того не причинит вреда, за исключением случаев, если наблюдаются признаки инфекции, такие, как покраснение, отёк и/или выделение гноя. Женщины с такими симптомами должны обратиться к врачу в течение 1 или 2 дней.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают женщину о симптомах и медицинском анамнезе. Затем врачи проводят обследование молочной железы. Данные, полученные в результате сбора анамнеза и обследования молочных желез, часто позволяют предположить причину выделений и определить, какие анализы могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и признаки выделений из соска).
Чтобы помочь определить причину, врач задает вопросы о выделениях и о других симптомах, которые могут указывать на возможные причины. Задаются следующие вопросы:
Появляются ли выделения из одной или обеих молочных желез
Каков цвет выделений
Как долго шли выделения
Возникли ли они сами по себе или только при стимуляции соска
Имеется ли в груди уплотнение или боль
Женщину также спрашивают, были ли у нее расстройства или принимала ли она лекарственные препараты, которые могут повышать уровень пролактина.
Врач осматривает молочную железу на предмет наличия аномалий, включая уплотнения. Если выделения не появляются самопроизвольно, то врач мягко нажимает на область вокруг сосков, чтобы попытаться стимулировать выделения.
Врач также ощупывает лимфатические узлы в подмышечных впадинах и над ключицей на предмет их увеличения и болезненности.
Некоторые причины и признаки выделений из соска
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Доброкачественные нарушения со стороны молочной железы
Внутрипротоковая папиллома (доброкачественная опухоль в молочном протоке) — наиболее распространенная причина
Кровянистые или розовые выделения из одной молочной железы
Обычно ультразвуковое исследование
Дополнительные обследования, такие как маммография, МРТ или дуктография (маммография молочных протоков), в зависимости от результатов ультразвукового исследования
Биопсия, если другие анализы не могут исключить рак
Расширение протока молочной железы (расширенные молочные протоки)
Кровянистые, розовые или разноцветные (похожие на гной, серого или молочного цвета), иногда вязкие или липкие, выделения из одной или обеих молочных желез
Такие же, как и для внутрипротоковой папилломы
Фиброзно-кистозные изменения (включая боль, кисты и уплотнения)
Уплотнение, часто эластичное и болезненное обычно развивается до наступления менопаузы
Возможно, выделения бледно-желтого, зеленого или белого цвета
Возможно, уплотнения в молочных железах в анамнезе
Такие же, как и для внутрипротоковой папилломы
Боль, болезненность, покраснение, ощущение тепла или комбинация симптомов, которые внезапно начинаются в молочной железе
Часто повышение температуры
Болезненное уплотнение с абсцессом и, возможно, выделения с неприятным запахом, похожие на гной
Осмотр молочных желез
Если выделения не прекращаются после курса лечения, обследования как при внутрипротоковой папилломе
Выделения из соска†
Возможно, пальпируемые уплотнения, изменения кожи или увеличенные лимфатические узлы, чаще всего в подмышечной впадине
Иногда кровянистые или розовые выделения
Такие же, как и для внутрипротоковой папилломы
Повышенный уровень пролактина‡
Различные нарушения, включая следующие:
Выделения молочного цвета (не кровянистые), обычно из обеих молочных желез
Отсутствие уплотнений
Возможно, нарушения менструального цикла или отсутствие менструаций (аменорея)
Анализы крови для измерения уровней пролактина и тиреотропного гормона
Анализ принимаемых лекарственных препаратов:
Если уровни пролактина или тиреотропного гормона повышены, МРТ головного мозга
Непереносимость холода, вялость, запоры или увеличение веса
Возможные гормональные отклонения (такие как отсутствие менструаций или бесплодие), изменения зрения или головные боли
При поражении печени водянка или желтуха
У людей с нарушениями со стороны почек или печени
Некоторые лекарственные препараты, включая:
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Анализы крови для измерения уровней пролактина и тиреотропного гормона
Анализ принимаемых лекарственных препаратов:
Если уровни пролактина или тиреотропного гормона повышены, МРТ головного мозга
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Выделения из соска обычно вызваны внутрипротоковой карциномой или инвазивной протоковой карциномой.
‡ Пролактин — это гормон, который стимулирует выработку молока молочными железами.
§ Ранитидин (который применялся перорально, внутривенно и отпускался без рецепта) был отозван из продажи в Соединенных Штатах Америки и во многих других странах из-за неприемлемого уровня N-нитрозодиметиламина (НДМА), который представляет собой вещество, возможно, вызывающее онкологические заболевания.
МРТ — магнитно-резонансная томография.
Проведение анализов
Если врачи подозревают, что причиной является гормональное нарушение, проводятся анализы крови для измерения уровня пролактина и тиреотропного гормона.
Если подозревают нарушение со стороны гипофиза или головного мозга, то делают магнитно-резонансную томографию (МРТ) или компьютерную томографию (КТ) головного мозга.
Если непонятно, содержат ли выделения кровь, то они анализируются, чтобы определить, содержат ли они небольшое количество крови. Если кровь присутствует, то образец выделений исследуют под микроскопом (так называемая «цитология») на наличие раковых клеток.
Если уплотнение можно почувствовать, то выполняется ультразвуковое исследование или маммография. Проводится обследование, подобное обследованию на выявление любого уплотнения молочной железы.
Кисты дренируют (посредством аспирации), а жидкость анализируют. Если жидкость кровянистая, ее проверяют на наличие раковых клеток.
Если уплотнения плотные, выполняется маммография с последующим проведением биопсии.
Когда уплотнение отсутствует, но все еще существует подозрение на рак, либо когда другие результаты обследований остаются неясными, выполняется маммография.
Если результаты анализов после аспирации, ультразвукового исследования или маммографии отклоняются от нормы, выполняется биопсия.
Если причину выделений из соска не удается установить на основе данных УЗИ и маммографии, и выделения происходят спонтанно и только из одного молочного протока, врачи обычно выполняют особый вид маммограммы (называется дуктограммой или галактограммой). Для этой процедуры в проток вводится контрастное вещество (которое помогает сделать изображение более четким), после чего делаются снимки, как и для обычной маммограммы. Это обследование помогает исключить или выявить рак.
Если не пальпируется ни одного уплотнения и маммография в норме, то рак маловероятен.
Иногда определить конкретную причину невозможно.
Если у женщины имеется что-либо из перечисленного ниже, она должна обратиться к врачу, который имеет опыт лечения заболеваний молочной железы:
Уплотнение молочной железы
Кровянистые или розовые выделения
Спонтанные выделения из одной молочной железы
Аномалии, ранее обнаруженные при маммографии или ультразвуковом исследовании
Лечение выделений из соска
Если расстройство идентифицируется, то проводится его лечение.
Если выделения из одной молочной железы вызваны доброкачественной опухолью или расстройством, то можно удалить проток, из которого выходят выделения. В ходе этой процедуры используется местная анестезия и нет необходимости оставаться на ночь в больнице.
Ключевые моменты
Как правило, рак не является причиной выделений из соска.
Если выделения наблюдаются из обеих молочных желез или из нескольких молочных протоков, они не кровянистые и не розового цвета, то обычно причиной является доброкачественное гормональное нарушение.
Если выделения наблюдаются только из одной молочной железы и они кровянистые или розового цвета, то возможно наличие рака, особенно у женщин в возрасте 40 лет и старше.
Необходимость анализов крови, визуализации (например, ультразвукового исследования) или и того, и другого, определяется исходя из предполагаемой причины.