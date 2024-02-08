Жидкость, которая выделяется из одного или обоих сосков, называется выделениями из соска. Каждая молочная железа имеет несколько (от 15 до 20) молочных протоков. Выделения могут появляться из одного или нескольких протоков.

(См. также Общие сведения о нарушениях со стороны молочной железы.)

Выделения из соска обычно наблюдаются в течение последних недель беременности и после родов во время выработки грудного молока. Выделения из соска также могут быть вызваны стимуляцией молочных желез у женщин, которые не беременны или не кормят грудью, особенно в детородном возрасте. Однако у мужчин выделения из соска всегда являются отклонением от нормы.

Нормальные выделения из соска обычно представляют собой жидкую, мутную, беловатую или почти прозрачную жидкость. Тем не менее, выделения могут быть и другого цвета, например, серыми, зелеными, желтыми или коричневыми. Кровянистые выделения являются аномальными.

Аномальные выделения отличаются по внешнему виду в зависимости от причины. Аномальные выделения могут сопровождаться другими аномалиями, например, ямочками на коже, отеком, покраснением, образованием корок, язв и втягиванием соска. (Сосок втянут внутрь и не возвращается в нормальное положение при стимуляции). Если выделения появляются самопроизвольно (без стимуляции соска) только из одной молочной железы, это расценивается как отклонение от нормы.

Причины выделений из соска Некоторые нарушения могут вызвать аномальные выделения. Выделения из одного молочного протока или одной молочной железы, вероятно, вызваны проблемой с этой молочной железой, например, доброкачественной или злокачественной опухолью молочной железы. Выделения из обеих молочных желез или из нескольких молочных протоков одной молочной железы, скорее всего, вызваны проблемой вне молочной железы, например, гормональным нарушением или использованием определенных лекарственных препаратов. Общие причины выделений из соска Как правило, причиной является доброкачественное нарушение со стороны молочных протоков, например, следующее: Доброкачественная опухоль в молочном протоке (внутрипротоковая папиллома)

Расширенные молочных протоков (расширение протока молочной железы)

Фиброзно-кистозные изменения (включая боль, кисты и уплотнения)

Инфекция или абсцесс молочной железы Внутрипротоковая папиллома является наиболее распространенной причиной. Она также является наиболее частой причиной появления кровянистых выделений из соска, когда в молочной железе нет уплотнения. Более редкие причины выделений из соска Некоторые расстройства стимулируют выработку грудного молока у женщин, которые не беременны или не кормят грудью (см. таблицу Некоторые причины и признаки выделений из соска). При большинстве этих расстройств уровень пролактина (гормона, который стимулирует выработку грудного молока) повышен. Прием определенных лекарственных препаратов может иметь тот же эффект. Рак является причиной менее чем в 10 % случаев.

Обследование при выделениях из соска Настораживающие признаки Выделения из соска являются причиной для беспокойства, когда они: сопровождаются уплотнением, которое можно почувствовать;

кровянистые или розового цвета;

вытекают только из одной молочной железы;

наблюдаются без сжатия или стимуляции соска с помощью других средств (появляются самопроизвольно);

наблюдаются у женщин в возрасте 40 лет или старше;

наблюдаются у мальчиков или мужчин. Когда обращаться к врачу Если выделения из соска продолжаются более одного менструального цикла, либо если присутствуют какие-либо из настораживающих признаков, женщины (или мужчины) должны обратиться к врачу. Отсрочка на неделю или около того не причинит вреда, за исключением случаев, если наблюдаются признаки инфекции, такие, как покраснение, отёк и/или выделение гноя. Женщины с такими симптомами должны обратиться к врачу в течение 1 или 2 дней. Что делает врач Сначала врачи расспрашивают женщину о симптомах и медицинском анамнезе. Затем врачи проводят обследование молочной железы. Данные, полученные в результате сбора анамнеза и обследования молочных желез, часто позволяют предположить причину выделений и определить, какие анализы могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и признаки выделений из соска). Чтобы помочь определить причину, врач задает вопросы о выделениях и о других симптомах, которые могут указывать на возможные причины. Задаются следующие вопросы: Появляются ли выделения из одной или обеих молочных желез

Каков цвет выделений

Как долго шли выделения

Возникли ли они сами по себе или только при стимуляции соска

Имеется ли в груди уплотнение или боль Женщину также спрашивают, были ли у нее расстройства или принимала ли она лекарственные препараты, которые могут повышать уровень пролактина. Врач осматривает молочную железу на предмет наличия аномалий, включая уплотнения. Если выделения не появляются самопроизвольно, то врач мягко нажимает на область вокруг сосков, чтобы попытаться стимулировать выделения. Врач также ощупывает лимфатические узлы в подмышечных впадинах и над ключицей на предмет их увеличения и болезненности. Таблица Некоторые причины и признаки выделений из соска Таблица Проведение анализов Если врачи подозревают, что причиной является гормональное нарушение, проводятся анализы крови для измерения уровня пролактина и тиреотропного гормона. Если подозревают нарушение со стороны гипофиза или головного мозга, то делают магнитно-резонансную томографию (МРТ) или компьютерную томографию (КТ) головного мозга. Если непонятно, содержат ли выделения кровь, то они анализируются, чтобы определить, содержат ли они небольшое количество крови. Если кровь присутствует, то образец выделений исследуют под микроскопом (так называемая «цитология») на наличие раковых клеток. Если уплотнение можно почувствовать, то выполняется ультразвуковое исследование или маммография. Проводится обследование, подобное обследованию на выявление любого уплотнения молочной железы. Кисты дренируют (посредством аспирации), а жидкость анализируют. Если жидкость кровянистая, ее проверяют на наличие раковых клеток. Если уплотнения плотные, выполняется маммография с последующим проведением биопсии. Когда уплотнение отсутствует, но все еще существует подозрение на рак, либо когда другие результаты обследований остаются неясными, выполняется маммография. Если результаты анализов после аспирации, ультразвукового исследования или маммографии отклоняются от нормы, выполняется биопсия. Если причину выделений из соска не удается установить на основе данных УЗИ и маммографии, и выделения происходят спонтанно и только из одного молочного протока, врачи обычно выполняют особый вид маммограммы (называется дуктограммой или галактограммой). Для этой процедуры в проток вводится контрастное вещество (которое помогает сделать изображение более четким), после чего делаются снимки, как и для обычной маммограммы. Это обследование помогает исключить или выявить рак. Если не пальпируется ни одного уплотнения и маммография в норме, то рак маловероятен. Иногда определить конкретную причину невозможно. Если у женщины имеется что-либо из перечисленного ниже, она должна обратиться к врачу, который имеет опыт лечения заболеваний молочной железы: Уплотнение молочной железы

Кровянистые или розовые выделения

Спонтанные выделения из одной молочной железы

Аномалии, ранее обнаруженные при маммографии или ультразвуковом исследовании

Лечение выделений из соска Если расстройство идентифицируется, то проводится его лечение. Если выделения из одной молочной железы вызваны доброкачественной опухолью или расстройством, то можно удалить проток, из которого выходят выделения. В ходе этой процедуры используется местная анестезия и нет необходимости оставаться на ночь в больнице.