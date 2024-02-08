Вероятные причины боли в груди зависят от того, ощущается ли боль в определенном месте или во всей молочной железе.

Если боль наблюдается в одной области, ее причиной могут быть:

Кисты молочной железы

В редких случаях — инфекции молочной железы, такие как абсцесс

Если боль ощущается во всей молочной железе, ее причиной могут быть:

гормональные изменения;

Фиброзно-кистозные изменения

Большой размер молочных желез, вызывающий растяжение поддерживающих тканей

Иногда — широко распространенная инфекция молочной железы

Если единственным симптомом является боль в молочной железе, обычно она не является признаком рака молочной железы.

Изменения уровней женских гормонов эстрогена и прогестерона могут быть причиной боли в области молочной железы. Уровни этих гормонов увеличиваются непосредственно перед началом или во время менструации и во время беременности. Увеличение уровней этих гормонов вызывает увеличение долек и протоков в молочных железах, а также задержку жидкости в молочных железах. Молочные железы нагрубают и иногда становятся болезненными. Такая боль обычно ощущается по всем отделам молочных желез, вызывая их болезненность при прикосновении. Боль, связанная с менструациями, может появляться и исчезать в течение многих месяцев или лет. Прием противозачаточных таблеток (оральных контрацептивов) или применение гормональной терапии после менопаузы может также вызывать увеличение уровней гормонов и боль такого рода.