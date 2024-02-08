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Боль в молочной железе

(Масталгия)

Авторы:Lydia Choi, MD, Karmanos Cancer Center
Проверено/пересмотрено февр. 2024
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Многие женщины испытывают боль в молочной железе. Боль может ощущаться в одной молочной железе или в обеих железах.

(См. также Общие сведения о нарушениях со стороны молочной железы.)

Причины боли в молочной железе

Вероятные причины боли в груди зависят от того, ощущается ли боль в определенном месте или во всей молочной железе.

Если боль наблюдается в одной области, ее причиной могут быть:

Если боль ощущается во всей молочной железе, ее причиной могут быть:

  • гормональные изменения;

  • Фиброзно-кистозные изменения

  • Большой размер молочных желез, вызывающий растяжение поддерживающих тканей

  • Иногда — широко распространенная инфекция молочной железы

Если единственным симптомом является боль в молочной железе, обычно она не является признаком рака молочной железы.

Изменения уровней женских гормонов эстрогена и прогестерона могут быть причиной боли в области молочной железы. Уровни этих гормонов увеличиваются непосредственно перед началом или во время менструации и во время беременности. Увеличение уровней этих гормонов вызывает увеличение долек и протоков в молочных железах, а также задержку жидкости в молочных железах. Молочные железы нагрубают и иногда становятся болезненными. Такая боль обычно ощущается по всем отделам молочных желез, вызывая их болезненность при прикосновении. Боль, связанная с менструациями, может появляться и исчезать в течение многих месяцев или лет. Прием противозачаточных таблеток (оральных контрацептивов) или применение гормональной терапии после менопаузы может также вызывать увеличение уровней гормонов и боль такого рода.

Обследование при боли в молочной железе

Настораживающие признаки

Некоторые симптомы и характеристики являются причиной для беспокойства:

  • Сильная боль, покраснение и отек

  • Наличие уплотнения, втянутого соска или определенных изменений в коже

Когда обращаться к врачу

У женщин с сильной болью, покраснением или отеком может быть инфекция молочной железы, и они должны обратиться к врачу в течение одного или двух дней.

В случае устойчивой боли в молочной железе (например, длительностью более 1 месяца) необходимо пройти обследование молочной железы у врача.

Что делает врач

Врач просит женщину описать боль. Спрашивает, появляются ли симптомы в определенное время месяца (в связи с менструальным циклом). Он также задает вопросы о других симптомах, расстройствах и лекарственных препаратах (например, противозачаточных таблетках), которые могут указать на возможную причину.

Врач обследует молочные железы и близлежащие ткани на предмет отклонений, таких, как кожные изменения, уплотнения и болезненность при прикосновении. При отсутствии отклонений от нормы боль, вероятно, вызвана гормональными изменениями или большим размером молочных желез.

Если у женщины есть симптомы беременности, такие, как задержка менструации и утренняя тошнота, проводится анализ на беременность. На основании других симптомов могут проводиться другие исследования.

Лечение боли в молочной железе

Умеренная боль в груди обычно в конце концов прекращается, даже без лечения.

Боль, которая возникает во время менструаций, обычно можно снять с помощью ацетаминофена или нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).

Для облегчения сильной боли во время менструаций можно использовать даназол (синтетический гормон, схожий с тестостероном) или тамоксифен (лекарственный препарат, который используется для лечения рака молочной железы). Эти лекарственные препараты ингибируют активность женских гормонов эстрогена и прогестерона, которые могут вызывать набухание и болезненность молочных желез. При длительном приеме эти лекарственные препараты вызывают побочные эффекты, поэтому обычно их используют только в течение короткого периода времени.

Что касается боли в области молочных желез, вызванной беременностью, может помочь ношение жесткого поддерживающего бюстгальтера, прием ацетаминофена или и то, и другое.

Прекращение использования противозачаточных таблеток или эндокринной терапии может помочь облегчить симптомы.

Масло ослинника двухлетнего (пищевая добавка) может помочь некоторым женщинам облегчить боль в области молочных желез, вызванную менструацией или беременностью.

Если причиной является конкретное заболевание, проводят курс лечения данного заболевания. Например, если причиной является киста, то дренирование кисты обычно снимает боль.

Ключевые моменты

  • Причина боли в молочной железе зависит от того, встречается ли она в одной области (обычно вызывается кистами) или во всей молочной железе (вызывается гормональными изменениями, фиброзно-кистозными изменениями или связана с большим размером молочной железы).

  • Если единственным симптомом является боль в молочной железе, обычно она не является признаком рака молочной железы.

  • В случае сильной или длящейся более 1 месяца боли в области молочных желез следует пройти обследование.

  • Необходимость в анализах определяется исходя из наличия у женщины других симптомов.

  • Лечение зависит от причины, однако такие лекарственные препараты, как парацетамол или НПВС, иногда позволяют облегчить боль.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.