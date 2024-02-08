Многие женщины испытывают боль в молочной железе. Боль может ощущаться в одной молочной железе или в обеих железах.
(См. также Общие сведения о нарушениях со стороны молочной железы.)
Причины боли в молочной железе
Вероятные причины боли в груди зависят от того, ощущается ли боль в определенном месте или во всей молочной железе.
Если боль наблюдается в одной области, ее причиной могут быть:
В редких случаях — инфекции молочной железы, такие как абсцесс
Если боль ощущается во всей молочной железе, ее причиной могут быть:
гормональные изменения;
Большой размер молочных желез, вызывающий растяжение поддерживающих тканей
Иногда — широко распространенная инфекция молочной железы
Если единственным симптомом является боль в молочной железе, обычно она не является признаком рака молочной железы.
Изменения уровней женских гормонов эстрогена и прогестерона могут быть причиной боли в области молочной железы. Уровни этих гормонов увеличиваются непосредственно перед началом или во время менструации и во время беременности. Увеличение уровней этих гормонов вызывает увеличение долек и протоков в молочных железах, а также задержку жидкости в молочных железах. Молочные железы нагрубают и иногда становятся болезненными. Такая боль обычно ощущается по всем отделам молочных желез, вызывая их болезненность при прикосновении. Боль, связанная с менструациями, может появляться и исчезать в течение многих месяцев или лет. Прием противозачаточных таблеток (оральных контрацептивов) или применение гормональной терапии после менопаузы может также вызывать увеличение уровней гормонов и боль такого рода.
Обследование при боли в молочной железе
Настораживающие признаки
Некоторые симптомы и характеристики являются причиной для беспокойства:
Сильная боль, покраснение и отек
Наличие уплотнения, втянутого соска или определенных изменений в коже
Когда обращаться к врачу
У женщин с сильной болью, покраснением или отеком может быть инфекция молочной железы, и они должны обратиться к врачу в течение одного или двух дней.
В случае устойчивой боли в молочной железе (например, длительностью более 1 месяца) необходимо пройти обследование молочной железы у врача.
Что делает врач
Врач просит женщину описать боль. Спрашивает, появляются ли симптомы в определенное время месяца (в связи с менструальным циклом). Он также задает вопросы о других симптомах, расстройствах и лекарственных препаратах (например, противозачаточных таблетках), которые могут указать на возможную причину.
Врач обследует молочные железы и близлежащие ткани на предмет отклонений, таких, как кожные изменения, уплотнения и болезненность при прикосновении. При отсутствии отклонений от нормы боль, вероятно, вызвана гормональными изменениями или большим размером молочных желез.
Если у женщины есть симптомы беременности, такие, как задержка менструации и утренняя тошнота, проводится анализ на беременность. На основании других симптомов могут проводиться другие исследования.
Лечение боли в молочной железе
Умеренная боль в груди обычно в конце концов прекращается, даже без лечения.
Боль, которая возникает во время менструаций, обычно можно снять с помощью ацетаминофена или нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).
Для облегчения сильной боли во время менструаций можно использовать даназол (синтетический гормон, схожий с тестостероном) или тамоксифен (лекарственный препарат, который используется для лечения рака молочной железы). Эти лекарственные препараты ингибируют активность женских гормонов эстрогена и прогестерона, которые могут вызывать набухание и болезненность молочных желез. При длительном приеме эти лекарственные препараты вызывают побочные эффекты, поэтому обычно их используют только в течение короткого периода времени.
Что касается боли в области молочных желез, вызванной беременностью, может помочь ношение жесткого поддерживающего бюстгальтера, прием ацетаминофена или и то, и другое.
Прекращение использования противозачаточных таблеток или эндокринной терапии может помочь облегчить симптомы.
Масло ослинника двухлетнего (пищевая добавка) может помочь некоторым женщинам облегчить боль в области молочных желез, вызванную менструацией или беременностью.
Если причиной является конкретное заболевание, проводят курс лечения данного заболевания. Например, если причиной является киста, то дренирование кисты обычно снимает боль.
Ключевые моменты
Причина боли в молочной железе зависит от того, встречается ли она в одной области (обычно вызывается кистами) или во всей молочной железе (вызывается гормональными изменениями, фиброзно-кистозными изменениями или связана с большим размером молочной железы).
Если единственным симптомом является боль в молочной железе, обычно она не является признаком рака молочной железы.
В случае сильной или длящейся более 1 месяца боли в области молочных желез следует пройти обследование.
Необходимость в анализах определяется исходя из наличия у женщины других симптомов.
Лечение зависит от причины, однако такие лекарственные препараты, как парацетамол или НПВС, иногда позволяют облегчить боль.