Абсцесс молочной железы

Инфекции молочной железы обычно бывают вызваны бактериями. В редких случаях инфекции молочной железы приводят к абсцессам молочной железы (скопление гноя в молочной железе).

Маститом называют болезненное воспаление молочной железы, которое обычно сопровождается инфекцией молочной железы. Чаще всего оно возникает у женщин, кормящих грудью.

(См. также Общие сведения о нарушениях со стороны молочной железы.)

Абсцессы молочной железы встречаются реже, чем инфекции молочной железы. Абсцесс может развиваться, если не лечить инфекцию молочной железы.

Врач обычно дренирует (аспирирует) абсцесс с помощью иглы. Для контроля положения иглы применяется ультразвуковое исследование. Иногда врачу требуется сделать разрез, чтобы дренировать абсцесс.

Как правило, женщины также проходят курс лечения антибиотиками.