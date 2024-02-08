Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Абсцесс молочной железы

Авторы:Lydia Choi, MD, Karmanos Cancer Center
Проверено/пересмотрено февр. 2024
Просмотреть профессиональную версию
Основная информация

    Инфекции молочной железы обычно бывают вызваны бактериями. В редких случаях инфекции молочной железы приводят к абсцессам молочной железы (скопление гноя в молочной железе).

    Маститом называют болезненное воспаление молочной железы, которое обычно сопровождается инфекцией молочной железы. Чаще всего оно возникает у женщин, кормящих грудью.

    (См. также Общие сведения о нарушениях со стороны молочной железы.)

    Абсцессы молочной железы встречаются реже, чем инфекции молочной железы. Абсцесс может развиваться, если не лечить инфекцию молочной железы.

    Врач обычно дренирует (аспирирует) абсцесс с помощью иглы. Для контроля положения иглы применяется ультразвуковое исследование. Иногда врачу требуется сделать разрез, чтобы дренировать абсцесс.

    Как правило, женщины также проходят курс лечения антибиотиками.

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS

    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.