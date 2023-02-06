Синдром тазового венозного полнокровия

Синдром тазового венозного застоя является продолжительной (хронической) болью в нижней части живота (в области малого таза), вызванной накоплением крови в венах малого таза, которые расширены и становятся извитыми.

Синдром тазового венозного застоя зачастую является причиной хронической боли в области малого таза (боль продолжается на протяжении более 6 месяцев). Боль возникает из-за скопления крови в венах малого таза, которые расширяются и извиваются (так называемое варикозное расширение вен). В результате боль иногда бывает изнурительной. Эстроген может способствовать развитию таких вен.

У женщин также могут быть варикозное расширение вен в ягодицах, бедрах, влагалище или вульве.

Многие женщины детородного возраста страдают от варикозного расширения вен в области малого таза, но не у всех наблюдаются симптомы. Почему у некоторых женщин развиваются симптомы, неизвестно.

Большинство женщин с синдромом тазового венозного застоя находятся в возрасте от 20 до 45 лет и перенесли несколько беременностей.

Симптомы синдрома тазового венозного застоя У женщин с синдромом тазового венозного застоя боль в области малого таза часто развивается после беременности. С каждой беременность боль обычно усиливается. Как правило, боль тупая, но она может быть и острой или пульсирующей. Она усиливается в конце дня (после пребывания в состоянии сидя или стоя в течение продолжительного времени) и проходит в положении лежа. Боль также усиливается во время или после полового акта. Часто сопровождается болью в пояснице, в ногах и патологическим вагинальным кровотечением. Боль обычно возникает только с одной стороны.

Диагностика синдрома тазового венозного застоя Оценка врача, основанная на определенных диагностических критериях

Ультразвуковое исследование или другое визуализационное исследование;

Иногда лапароскопия Диагноз синдрома тазового венозного застоя предполагается, когда у женщины присутствует боль в области малого таза, но обследование органов малого таза не выявило наличие воспаления или другой аномалии. Для постановки врачом диагноза синдрома тазового венозного застоя боль должна присутствовать в течение более 6 месяцев, а яичники должны быть болезненными при их обследовании. Ультразвуковое исследование с целью выявления варикозного расширения вен органов малого таза может помочь подтвердить диагноз или синдром тазового венозного застоя. Тем не менее, для подтверждения диагноза может потребоваться другое визуализационное исследование. Эти исследования могут включать венографию (рентгеновское исследование вен, проводимое после введения рентгеноконтрастного вещества в вены паховой области), компьютерную томографию (КТ), магнитно-резонансную томографию (МРТ) или магнитно-резонансную венографию. Если боль доставляет серьезный дискомфорт, но ее причина не идентифицирована, может быть проведена лапароскопия. Во время этой процедуры делается небольшой надрез чуть ниже пупка и вводится зонд с камерой для непосредственной визуализации органов малого таза.