Общие сведения о нарушениях менструального цикла

Сложные взаимодействия между гормонами контролируют начало менструации в период полового созревания, ритм и продолжительность менструальных циклов в течение репродуктивного периода, а также прекращение менструации в период менопаузы (которая обычно определяется как отсутствие менструаций в течение 12 месяцев).

Гормональные взаимодействия, управляющие менструальным циклом, имеют следующую последовательность:

Гипоталамус — это часть головного мозга, которая координирует и контролирует гормональную активность.

Гонадотропин-рилизинг гормон (ГнРГ) высвобождается из гипоталамуса импульсами.

ГнРГ стимулирует гипофиз (также расположенный в головном мозге).

Гипофиз высвобождает лютеинизирующий гормон (ЛГ) и фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) .

ЛГ и ФСГ стимулируют яичники .

Яичники вырабатывают женские половые гормоны эстроген и прогестерон, которые в конечном итоге управляют менструацией.

Гормоны, вырабатываемые другими железами, такими, как надпочечники и щитовидная железа, могут влиять на функционирование яичников и менструации.

Изменения во время менструального цикла

Таблица Толкование медицинских терминов, обозначающих нарушения менструального цикла* Таблица

В репродуктивный период вагинальное кровотечение может быть патологическим, если менструация слишком обильная или слишком скудная, слишком продолжительная, происходит слишком часто или нерегулярная. Любое вагинальное кровотечение, которое происходит до полового созревания или после наступления менопаузы, считается патологическим, пока не доказано обратное. Большинство причин патологического вагинального кровотечения не являются серьезными.

Нарушения менструального цикла включают:

Нерегулярные или отсутствующие менструации и аномальное вагинальное кровотечение имеют много причин. В репродуктивном возрасте наиболее распространенной причиной является беременность. Врачи оценивают вагинальное кровотечение у беременных женщин иначе, чем вагинальное кровотечение у небеременных женщин (см. Вагинальное кровотечение на ранних сроках беременности и Вагинальное кровотечение на поздних сроках беременности).

Некоторые расстройства, связанные с репродуктивными органами, но не только с менструальным циклом, вызывают те же симптомы, что и нарушения менструального цикла. Эти нарушения включают: