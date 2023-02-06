Общие сведения о нарушениях менструального цикла

Сложные взаимодействия между гормонами контролируют начало менструации в период полового созревания, ритм и продолжительность менструальных циклов в течение репродуктивного периода, а также прекращение менструации в период менопаузы (которая обычно определяется как отсутствие менструаций в течение 12 месяцев).
Гормональные взаимодействия, управляющие менструальным циклом, имеют следующую последовательность:
Гипоталамус — это часть головного мозга, которая координирует и контролирует гормональную активность.
Гонадотропин-рилизинг гормон (ГнРГ) высвобождается из гипоталамуса импульсами.
ГнРГ стимулирует гипофиз (также расположенный в головном мозге).
Гипофиз высвобождает лютеинизирующий гормон (ЛГ) и фолликулостимулирующий гормон (ФСГ).
ЛГ и ФСГ стимулируют яичники.
Яичники вырабатывают женские половые гормоны эстроген и прогестерон, которые в конечном итоге управляют менструацией.
Гормоны, вырабатываемые другими железами, такими, как надпочечники и щитовидная железа, могут влиять на функционирование яичников и менструации.
Изменения во время менструального цикла
Менструальный цикл регулируется комплексным взаимодействием гормонов: лютеинизирующим гормоном, фолликулостимулирующим гормоном и женскими половыми гормонами эстрогеном и прогестероном.
Менструальный цикл состоит из трех фаз:
Менструальный цикл начинается с менструального кровотечения (менструации), который определяет первый день фолликулярной фазы.
В начале фолликулярной фазы наблюдаются низкие уровни эстрогена и прогестерона. В результате верхние слои утолщенного внутреннего слоя матки (эндометрия) распадаются и отторгаются, и начинается менструальное кровотечение. Примерно в это же время незначительно увеличивается уровень фолликулостимулирующего гормона, тем самым стимулируя развитие нескольких фолликулов в яичниках. Каждый фолликул содержит одну яйцеклетку. Далее в этой же фазе, по мере уменьшения уровня фолликулостимулирующего гормона, только один фолликул продолжает развиваться. Этот фолликул вырабатывает эстроген. По мере продолжения фолликулярной фазы возрастающий уровень эстрогена приводит к утолщению слизистой оболочки матки.
Овуляторная фаза начинается с выброса лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов. Лютеинизирующий гормон стимулирует выход яйцеклетки (овуляцию), которая обычно происходит через 32–36 часов после начала выброса. Пик уровня эстрогена приходится на момент выброса, а уровень прогестерона начинает возрастать.
Во время лютеиновой фазы уровни лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов снижаются. Разорванный фолликул закрывается после выхода яйцеклетки и образует желтое тело, которое вырабатывает прогестерон. Во время большей части этой фазы уровень эстрогена остается высоким. Прогестерон и эстроген стимулируют слизистую оболочку матки к утолщению, подготавливая ее таким образом к возможному оплодотворению. Если оплодотворения яйцеклетки не происходит, желтое тело дегенерирует и больше не вырабатывает прогестерон, уровень эстрогена снижается, верхние слои слизистой оболочки отслаиваются и отторгаются и начинается менструальное кровотечение (начало нового менструального цикла).
Толкование медицинских терминов, обозначающих нарушения менструального цикла*
Термин
Описание
отсутствие менструации;
Первичная аменорея
Менструации, которые начались, но потом прекратились
Вторичная аменорея
Менструации, которые начались, но потом прекратились
Олигоменорея
Олигоменорея
Полименорея
Необычно частая менструация
Дисменорея
Менструальные спазмы или болезненная менструация
Гипоменорея
Необычно слабые менструации
Меноррагия (тяжелое менструальное кровотечение, также называемое гиперменореей)
Необычно длинная и/или обильная менструация
Метроррагия (межменструальное кровотечение)
Кровотечение, которое происходит часто и нерегулярно между менструациями
Менометроррагия
Обильное кровотечение во время менструации и кровотечения, которые происходят часто и нерегулярно между менструациями
предменструальный синдром (ПМС).
Физические и психологические симптомы, которые возникают перед началом менструации
Тяжелые психологические симптомы, которые наблюдаются до начала менструации, исчезают в начале или вскоре после начала менструации и мешают повседневной активности и/или отношениям с близкими
Кровотечение в период постменопаузы
Кровотечение, которое наблюдается после наступления менопаузы
*Разбивка слов на их составляющие помогает расшифровать их: а — нет; дис — болезненный (или аномальный); гипо — недостаток (или ниже нормы); мен — месяц; метро — матка; олиго — мало или скудный; поли — много; пост — после; пред — до; рагия — прорываться наружу; рея — поток.
В репродуктивный период вагинальное кровотечение может быть патологическим, если менструация слишком обильная или слишком скудная, слишком продолжительная, происходит слишком часто или нерегулярная. Любое вагинальное кровотечение, которое происходит до полового созревания или после наступления менопаузы, считается патологическим, пока не доказано обратное. Большинство причин патологического вагинального кровотечения не являются серьезными.
Нарушения менструального цикла включают:
отсутствие менструаций (аменорея);
менструальные спазмы (дисменорея);
преждевременная менопауза (первичная яичниковая недостаточность);
предменструальный синдром (ПМС).
Нерегулярные или отсутствующие менструации и аномальное вагинальное кровотечение имеют много причин. В репродуктивном возрасте наиболее распространенной причиной является беременность. Врачи оценивают вагинальное кровотечение у беременных женщин иначе, чем вагинальное кровотечение у небеременных женщин (см. Вагинальное кровотечение на ранних сроках беременности и Вагинальное кровотечение на поздних сроках беременности).
Некоторые расстройства, связанные с репродуктивными органами, но не только с менструальным циклом, вызывают те же симптомы, что и нарушения менструального цикла. Эти нарушения включают: