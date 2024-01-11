Внематочная беременность — это прикрепление (имплантация) оплодотворенной яйцеклетки в неправильном месте, таком как фаллопиева труба.

При внематочной беременности плод не может выжить.

У женщин с внематочной беременностью часто наблюдаются вагинальное кровотечение и боль в животе, начиная с первого триместра.

Внематочная беременность требует немедленной медицинской помощи, поскольку если внематочная беременность продолжает расти, она может разорваться в месте имплантации (например, в фаллопиевой трубе) и вызвать тяжелое кровотечение, которое может привести к смерти беременной женщины.

Врачи ставят диагноз на основании результатов ультразвукового исследования, в основном выполняемого с целью определения местоположения плода, и анализов крови. Часто исследования может быть необходимо повторить через несколько дней.

Как правило, внематочную беременность можно лечить одной или несколькими дозами лекарственного препарата (метотрексата), но иногда требуется хирургическое вмешательство.

После выхода яйцеклетки из яичника (овуляции) она оплодотворяется при контакте со спермой. Оплодотворение обычно происходит в фаллопиевой трубе. Затем оплодотворенная яйцеклетка проходит через фаллопиеву трубу, попадает в матку и имплантируется в стенку матки. Однако если труба сужена или заблокирована, оплодотворенная яйцеклетка не всегда может попасть в матку. Иногда оплодотворенная яйцеклетка имплантируется в ткани вне матки, что приводит к внематочной беременности. Внематочная беременность чаще всего имплантируется в одну из фаллопиевых труб (это называется трубной беременностью), но может имплантироваться и в других местах (например, в яичнике или шейке матки).

Внематочная беременность обычно начинает развиваться, но этот рост не является естественным, и развитие замедляется или прекращается. Так как ткани вне матки не могут обеспечить необходимое кровоснабжение и поддержку, плод погибает.

По мере роста внематочной беременности она может разрывать орган (часть тела), куда она имплантирована, например, фаллопиеву трубу. Орган, содержащий внематочную беременность, обычно разрывается примерно через 6–16 недель. Нарушенная внематочная беременность может сопровождаться обильным кровотечением, которое может быть даже опасным для жизни. Чем позже происходит разрыв органа, тем больше кровопотеря и тем выше риск смерти для беременной женщины. Тем не менее, если внематочная беременность обнаруживается до разрыва, обычно ее можно безопасно вылечить.

Внематочная беременность наступает примерно при 1–2 % беременностей.

Факторы риска (состояния, повышающие риск заболевания), несущие наиболее высокий риск внематочной беременности, включают следующие:

наличие внематочной беременности в анамнезе;

предшествующее хирургическое вмешательство на органах малого таза, особенно хирургическое вмешательство на фаллопиевых трубах, включая трубную стерилизацию (также называемую перевязкой труб);

патологии или повреждения фаллопиевых труб (например, в результате инфекции или хирургического вмешательства);

вспомогательные репродуктивные технологии (лечение бесплодия), используемые во время текущей беременности.

Другие факторы риска внематочной беременности включают

Как правило, люди, прошедшие трубную стерилизацию или имеющие внутриматочную спираль (ВМС), не беременеют, поскольку это эффективные методы контрацепции. В редких случаях, когда у этих людей наступает беременность, повышается риск внематочной беременности.

Внематочная беременность: смещенная беременность

Симптомы внематочной беременности Симптомы внематочной беременности разнообразны и могут не проявляться до тех пор, пока структура, содержащая внематочную беременность, не разорвется. У большинства женщин возникает вагинальное кровотечение, мажущие выделения и/или боль в нижней части живота, которая может быть тупой, острой или спастической. Некоторые женщины думают, что кровотечение является менструацией, поэтому могут даже не подозревать, что они беременны. При разрыве у женщины анатомической структуры, содержащей внематочную беременность, женщина обычно чувствует внезапную, сильную, постоянную боль в нижней части живота. У женщин с тяжелой кровопотерей может наблюдаться головокружение или обморок. Эти симптомы могут указывать на то, что кровопотеря настолько массивна, что артериальное давление снизилось до опасного уровня (шок). Также может развиться перитонит (воспаление оболочки, выстилающей брюшную полость).

Диагностика внематочной беременности Тест на беременность

Ультразвуковое исследование

Анализы крови

Иногда лапароскопия Поскольку разрыв внематочной беременности может быть опасным для жизни беременной женщины, необходима срочная диагностика. Врачи подозревают внематочную беременность у женщины, которая беременна или может быть беременной, при наличии у нее боли в нижней части живота или вагинального кровотечения. При разрыве внематочной беременности женщина может упасть в обморок или впасть в шок. Для проверки того, связаны ли симптомы с беременностью, проводится анализ на беременность. Если анализ на беременность положительный или, в редких случаях, если анализ отрицательный, но симптомы все еще предполагают наличие внематочной беременности, проводят ультразвуковое исследование с использованием устройства, которое вводят во влагалище (трансвагинальное ультразвуковое исследование). При нормальной беременности плод находится в матке. Если ультразвуковое исследование обнаруживает, что плод находится вне матки, диагноз внематочной беременности подтверждается. На ранних сроках беременности ультразвуковое исследование часто не обнаруживает плод нигде, потому что беременность слишком ранняя, чтобы ее можно было увидеть. Затем ультразвуковое исследование повторяют, обычно примерно каждые 1–2 недели до подтверждения места беременности. В то же время врачи внимательно наблюдают за женщинами, чтобы убедиться, что симптомы не усугубляются. Врачи также выполняют анализы крови для измерения уровня гормона, вырабатываемого плацентой в начале беременности, называемого хорионическим гонадотропином человека (ХГЧ). Диагноз внематочной беременности нельзя поставить путем однократного измерения уровня ХГЧ — его обычно измеряют каждые 2 дня до подтверждения внематочной беременности или выявления другой причины симптомов. В норме уровень ХГЧ в крови во время беременности достаточно быстро повышается. Если уровень ХГЧ не повышается согласно ожиданиям или снижается, существует вероятность внематочной беременности (или выкидыша). Если нужно подтвердить диагноз, врач может использовать визуализирующий зонд лапароскоп, вставив его через небольшой разрез чуть ниже пупка. Эта процедура позволяет непосредственно увидеть внематочную беременность.