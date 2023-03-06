Молочница влагалища (кандидоз)

У женщин детородного возраста особенно часто встречается молочница, вызываемая грибком Candida albicans. Этот дрожжевой грибок обычно находится на коже или в кишечнике. Из этих областей он может распространиться во влагалище. Молочница не передается половым путем.

Влагалищные дрожжевые инфекции более вероятны у женщин, которые

Беременность

страдающих сахарным диабетом;

имеют ослабленную иммунную систему — подавленную лекарственными препаратами (например, кортикостероидами или химиотерапевтическими препаратами) или нарушенную каким-либо заболеванием (таким как СПИД);

принимают антибиотики.

Пероральные антибиотики обычно убивают бактерии, которые обычно живут во влагалище и предотвращают рост дрожжевых грибков. Таким образом, применение антибиотиков повышает риск развития молочницы.

Наиболее часто молочница развивается непосредственно перед началом менструации.

После наступления менопаузы дрожжевые инфекции встречаются редко, за исключением женщин, которые принимают гормональную заместительную терапию при менопаузе.