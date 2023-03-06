Молочница влагалища (кандидоз)

Причиной дрожжевой инфекции влагалища (также называемой кандидозом) является инфекционный микроорганизм Candida, обычно Candida albicans.
Дрожжевая инфекция влагалища может вызвать интенсивный зуд влагалища и вульвы, при этом у женщин часто наблюдаются густые белые творожистые выделения.
Если симптомы указывают на вагинальную инфекцию, врач исследует образец выделений и/или жидкости из шейки матки и проводит анализ на инфекционные микроорганизмы, которые могут быть возбудителями инфекции.
Эффективным методом лечения являются противогрибковые препараты — кремы, вагинальные суппозитории или пероральные препараты.
Беременность, диабет либо ослабленная иммунная система увеличивают риск развития дрожжевых инфекций влагалища.
(См. также Общие сведения о вагинальных инфекциях.)
Причины молочницы влагалища
У женщин детородного возраста особенно часто встречается молочница, вызываемая грибком Candida albicans. Этот дрожжевой грибок обычно находится на коже или в кишечнике. Из этих областей он может распространиться во влагалище. Молочница не передается половым путем.
Влагалищные дрожжевые инфекции более вероятны у женщин, которые
Беременность
страдающих сахарным диабетом;
имеют ослабленную иммунную систему — подавленную лекарственными препаратами (например, кортикостероидами или химиотерапевтическими препаратами) или нарушенную каким-либо заболеванием (таким как СПИД);
принимают антибиотики.
Пероральные антибиотики обычно убивают бактерии, которые обычно живут во влагалище и предотвращают рост дрожжевых грибков. Таким образом, применение антибиотиков повышает риск развития молочницы.
Наиболее часто молочница развивается непосредственно перед началом менструации.
После наступления менопаузы дрожжевые инфекции встречаются редко, за исключением женщин, которые принимают гормональную заместительную терапию при менопаузе.
Симптомы молочницы влагалища
Во влагалище и вульве может ощущаться зуд или жжение, которые могут быть особенно сильными во время полового акта. Область гениталий может стать красной и опухшей. У женщин могут наблюдаться белые выделения, часто густые и творожистые.
Симптомы дрожжевой инфекции влагалища могут усиливаться за неделю до начала менструации.
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Диагностика молочницы влагалища
Обследование врачом;
исследование образца выделений и/или жидкости из шейки матки.
Если у женщины наблюдаются необычные влагалищные выделения, выделения в течение нескольких дней или другие вагинальные симптомы, ей следует обратиться к врачу.
Врач подозревает дрожжевую инфекцию на основании таких симптомов, как густые белые творожистые выделения. Затем он задает вопросы о выделениях, других симптомах, возможных причинах (таких, как сахарный диабет, другие расстройства и применение антибиотиков или гормонов) и соблюдении гигиены.
Для подтверждения диагноза врач проводит обследование органов малого таза. При обследовании влагалища врач берет образец выделений при помощи аппликатора с ватным наконечником. Образец исследуют под микроскопом или иногда помещают в питательную среду (вещество, в котором происходит рост инфекционных микроорганизмов). Располагая информацией, полученной в ходе данных обследований, врач часто может определить причину симптомов.
Лечение молочницы влагалища
Противогрибковые препараты
Дрожжевые инфекции лечат с помощью противогрибковых лекарственных препаратов. Их можно использовать следующими способами:
наносить в виде крема на пораженную область;
вводить во влагалище в виде суппозитория;
принимать внутрь.
Вагинальные препараты с бутоконазолом, клотримазолом, миконазолом и тиоконазолом можно купить без рецепта. Масла в этих кремах и мазях ослабляют презервативы и диафрагмы на основе латекса, поэтому во время лечения женщинам не следует использовать латексные продукты в качестве средства контрацепции.
Противогрибковые препараты (такие, как флуконазол и итраконазол), принимаемые внутрь, требуют рецепта. Однократная доза флуконазола является столь же эффективной, как кремы и мази. Однако если инфекции повторяются часто, возможно, потребуется прием нескольких доз.
К новым пероральным противогрибковым препаратам для лечения дрожжевых инфекций влагалища относятся ибрексафунгерп и отесеконазол.
Некоторые лекарственные препараты для лечения дрожжевых инфекций влагалища
Лекарственные препараты
Дозировка
Кремы, гели и суппозитории доступные без рецепта*
Бутоконазол
Крем с замедленным высвобождением активного вещества, который наносится один раз
Клотримазол
Наносится в виде крема один раз в день в течение 7–14 дней или в течение 3 дней, в зависимости от дозировки (концентрации)
Миконазол
Наносится в виде крема один раз в день в течение 7 дней или в течение 3 дней, в зависимости от дозировки (концентрации)
Также доступен в форме вагинального суппозитория, который вводится один раз в день в течение 7 дней или в течение 3 дней, в зависимости от дозировки (концентрации)
Терконазол
Крем наносится в течении 3 или 7 дней, в зависимости от дозировки, или суппозитории вводятся один раз в день в течение 3 дней, доступно по рецепту
Тиоконазол
Наносится в виде мази только один раз
Пероральные лекарственные препараты, доступные по рецепту врача
Флуконазол
Одна таблетка принимается только один раз
* Доступен без рецепта, если не указано иное.
Профилактика молочницы влагалища
Женщинам, которые подвергаются высокому риску развития молочницы, возможно, потребуется принимать противогрибковый препарат внутрь для профилактики молочницы. К этой категории относятся женщины, которые:
сахарный диабет;
нуждаются в приеме антибиотиков в течение длительного времени;
постоянно болеют молочницей, в особенности женщины с ослабленной иммунной системой.
Поддержание чистоты и сухости вульвы и ношение свободного, впитывающего хлопкового белья, допускающего циркуляцию воздуха, может уменьшить влажность, способствующую росту дрожжей и, тем самым, помогает предотвратить рост дрожжей.