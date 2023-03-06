Бактериальный вагиноз (БВ)

Бактериальный вагиноз является частым нарушением, которое возникает, когда изменяется соотношение бактерий во влагалище (вагинальный микробиом).
Бактериальный вагиноз вызывает появление жидких желто-зеленых или серых выделений, которые могут быть обильными или иметь рыбный запах.
Если симптомы указывают на вагинальную инфекцию, врач исследует образец выделений и/или жидкости из шейки матки и проводит анализ на инфекционные микроорганизмы.
Лечение предполагает использование антибиотиков в виде гелей или кремов либо перорально.
Бактериальный вагиноз чаще встречается у женщин с инфекциями, передающимися половым путем.
(См. также Общие сведения о вагинальных инфекциях.)
Причины бактериального вагиноза
В норме во влагалище живет большое количество разных микроорганизмов. Один тип, называемый лактобациллы, поддерживает нормальную кислотность влагалища. Действуя таким образом, лактобациллы помогают сохранить слизистую оболочку влагалища здоровой и предотвращают рост определенных бактерий, вызывающих инфекции. Бактериальный вагиноз развивается, когда число защитных лактобактерий уменьшается, а количество других бактерий, которые присутствуют в норме (например, бактерий Gardnerella vaginalis и Peptostreptococcus), возрастает.
Бактериальный вагиноз — это изменение баланса бактерий (вагинального микробиома). Он не считается инфекцией, передающейся половым путем. Бактериальный вагиноз может возникать у людей, которые давно или вообще никогда не вступали в половой контакт. Однако он связан с некоторыми особенностями половой жизни. Текущая инфекция, передающаяся половым путем, является фактором риска развития бактериального вагиноза, и наоборот, люди с бактериальным вагинозом имеют более высокий риск заражения инфекциями, передающимися половым путем. В некоторых случаях при бактериальном вагинозе, если лечение неэффективно, полезно лечить половых партнеров.
Симптомы бактериального вагиноза
При бактериальном вагинозе выделения из влагалища могут быть желто-зеленого или серого цвета, жидкими и иметь сильный рыбный запах. Запах может усиливаться после полового акта и во время менструаций. Зуд, покраснение и отек не являются частыми.
Бактериальный вагиноз связан с серьезными потенциальными осложнениям, такими как воспалительное заболевание органов малого таза, а у беременных женщин — инфекция плодных оболочек (внутриамниотическая инфекция), преждевременные роды и родоразрешение, а также к развитие инфекции матки после родов или после аборта.
Диагностика бактериального вагиноза
Обследование врачом;
исследование образца выделений и/или жидкости из шейки матки.
Если у девочки или женщины наблюдаются необычные влагалищные выделения или выделения наблюдаются в течение нескольких дней, ей следует обратиться к врачу.
Врач подозревает бактериальный вагиноз на основании таких симптомов, как выделения из влагалища серого или желто-зеленого цвета с рыбным запахом. Затем он может задавать вопросы о выделениях и других возможных заболеваниях (таких как инфекции, передающиеся половым путем).
Для подтверждения диагноза врач проводит обследование органов малого таза. При обследовании влагалища врач берет образец выделений при помощи аппликатора с ватным наконечником. Образец исследуется при помощи микроскопа. Располагая информацией, полученной в ходе данного обследования, врач часто может определить причину симптомов. Если результаты анализов неоднозначны, то образцы, полученные во время обследования органов малого таза, могут быть использованы для выполнения других анализов.
Как правило, врач также берет образец жидкости из шейки матки (нижняя часть матки, которая открывается во влагалище) с помощью тампона. Этот образец исследуют на наличие инфекций, передающихся половым путем.
Для определения других инфекций в малом тазу врач обследует матку и яичники, вводя указательный и средний пальцы одной руки в перчатке во влагалище и нажав на внешнюю нижнюю часть живота другой рукой. Если это движение вызывает сильную боль или если у женщины высокая температура, то, вероятно, присутствуют другие инфекции.
Лечение бактериального вагиноза
Антибиотики
Бактериальный вагиноз лечится антибиотиками (например, метронидазолом или клиндамицином). Прием метронидазола внутрь является предпочтительным методом лечения для небеременных женщин. Другие методы лечения включают метронидазол или клиндамицин, которые вводят в виде интравагинально. Женщинам, которые используют крем с клиндамицином, не следует использовать латексные изделия (презервативы или диафрагмы) в качестве метода контрацепции, поскольку этот лекарственный препарат ослабляет латекс.
Другим возможным лечением является антибиотик секнидазол. Его преимущество заключается в том, что требуется только одна доза.
Знаете ли Вы, что...
Врачи предпочитают лечить беременных женщин метронидазолом или клиндамицином, которые применяются интравагинально.
При лечении бактериальный вагиноз обычно проходит через несколько дней, но часто повторяется. Если он часто повторяется, возможно, что антибиотики придется принимать на протяжении нескольких недель или месяцев.
Лечение половых партнеров не рекомендуется.