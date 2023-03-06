Бактериальный вагиноз (БВ)

Обследование врачом;

исследование образца выделений и/или жидкости из шейки матки.

Если у девочки или женщины наблюдаются необычные влагалищные выделения или выделения наблюдаются в течение нескольких дней, ей следует обратиться к врачу.

Врач подозревает бактериальный вагиноз на основании таких симптомов, как выделения из влагалища серого или желто-зеленого цвета с рыбным запахом. Затем он может задавать вопросы о выделениях и других возможных заболеваниях (таких как инфекции, передающиеся половым путем).

Для подтверждения диагноза врач проводит обследование органов малого таза. При обследовании влагалища врач берет образец выделений при помощи аппликатора с ватным наконечником. Образец исследуется при помощи микроскопа. Располагая информацией, полученной в ходе данного обследования, врач часто может определить причину симптомов. Если результаты анализов неоднозначны, то образцы, полученные во время обследования органов малого таза, могут быть использованы для выполнения других анализов.

Как правило, врач также берет образец жидкости из шейки матки (нижняя часть матки, которая открывается во влагалище) с помощью тампона. Этот образец исследуют на наличие инфекций, передающихся половым путем.

Для определения других инфекций в малом тазу врач обследует матку и яичники, вводя указательный и средний пальцы одной руки в перчатке во влагалище и нажав на внешнюю нижнюю часть живота другой рукой. Если это движение вызывает сильную боль или если у женщины высокая температура, то, вероятно, присутствуют другие инфекции.