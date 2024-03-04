Бытовое насилие — это физическое, сексуальное или психологическое насилие между людьми, которые живут вместе. К ним относится насилие со стороны партнера, которое подразумевает физическое, сексуальное или психологическое насилие со стороны нынешнего или бывшего полового партнера или супруга.

Оно может приводить к физическим травмам (иногда тяжелым или смертельным), проблемам с психическим здоровьем, социальной изоляции, потере работы и финансовым трудностям.

Врач может заподозрить бытовое насилие на основании травм, непоследовательных или странных симптомов или поведения жертвы и/или партнера жертвы.

Обеспечение безопасности, например, наличие плана побега, является самым важным фактором.

Бытовое насилие может затрагивать детей (см. также Жестокое обращение с детьми и игнорирование потребностей детей), взрослых или пожилых людей (см. также Жестокое обращение с пожилыми людьми). Его источником могут быть родители или опекуны, бабушки и дедушки, братья и сестры или другие взрослые или несовершеннолетние члены семьи, а также сексуальные партнеры. Оно имеет место среди людей всех возрастов, культур, рас, этнических происхождений, религиозных убеждений, сексуальных ориентаций, полов, профессий, уровней доходов и уровней образования.

Женщины чаще становятся жертвами бытового насилия, чем мужчины. В 2021 г. 34 % женщин из числа жертв умышленных и непредумышленных убийств были убиты сексуальными партнерами, тогда как среди жертв мужского пола их доля составила 6 %. Примерно 47 % женщин и почти 44 % мужчин подвергаются преследованию, физическому и/или сексуальному насилию со стороны сексуального партнера.

В Соединенных Штатах Америки бытовое насилие имеет одинаковую частоту среди людей всех сексуальных ориентаций и гендерных идентичностей.

Во время пандемии COVID-19 бытовое насилие во многих странах стало более распространенным. Причины, вероятно, включают стресс из-за потери дохода и потери контакта с другими людьми. Кроме того, люди, подвергшиеся насилию, часто не могли убежать в убежище или другое безопасное место.

Знаете ли Вы, что...

Терминология в отношении людей, которые перенесли бытовое насилие, разнится. Термин «жертва» — это термин, используемый системой уголовного правосудия, и он также часто используется в отношении лиц, которые в настоящее время или недавно подвергались жестокому обращению. Термин «выживший/выжившая» часто используется для обозначения человека, который восстановился после пережитого потрясения. Врачи должны спрашивать пациентов о предпочтительных для них терминах (см. RAINN [Национальная сеть по вопросам изнасилования, жестокого обращения и инцеста]: ключевые термины и фразы, а также Женщины против насилия: используемые нами формулировки и выражения).

Типы бытового насилия Физическое насилие Причинение физического вреда является наиболее частой формой бытового насилия. Это могут быть избиение, пощечины, пинки, удары кулаком, переломы костей, трепание за волосы, толчки, выкручивание рук, бросание на какую-либо поверхность, удушье, удушение, битье и обжигание. Для угроз или нанесения травм может быть использовано оружие, например, пистолет или нож. Жертва может быть лишена пищи или сна. Сексуальное насилие Многие люди, которые подвергаются физическому насилию со стороны своего партнера, также подвергаются и сексуальному насилию со стороны своего партнера (см. Сексуальное насилие и изнасилование). Сексуальное насилие — это любой тип сексуальной активности или контакта, на который человек не дает согласия, включая нежелательные прикосновения, хватание, поцелуи и изнасилование. Если сексуальная активность происходит без согласия, она считается сексуальным насилием, даже если она происходит между людьми, которые в других случаях имели половые контакты до или после нападения. Сексуальное насилие может включать использование угроз или силы для принуждения к половому контакту, или обидчик может дать жертве алкоголь или наркотики. Оно может приводить к физической травме, заболеванию или психологической травме. Психологическое насилие Психологическое насилие встречается очень часто. Она может начаться до или одновременно с физическим или сексуальным насилием. Психологическое насилие предполагает любое нефизическое поведение, которое морально угнетает или унижает жертву или которое позволяет обидчику полностью ее контролировать. Психологическое насилие может включать: оскорбительные выражения;

Социальная изоляция

финансовый контроль. Как правило, обидчик использует соответствующие выражения, чтобы унизить, запугать жертву или угрожать жертве в частном порядке или публично. Эмоциональное насилие может приводить к тому, что жертва начинает сомневаться в своих собственных чувствах, инстинктах и здравомыслии (так называемый «газлайтинг»), и может заставить жертву чувствовать себя виноватой или ответственной за насильственные отношения. Обидчик также может унижать жертву с точки зрения ее сексуальных способностей, внешнего вида или и того, и другого. Обидчик может попытаться частично или полностью изолировать жертву, контролируя ее общение с друзьями, родственниками и другими людьми. Контроль может включать запрет прямого, письменного, телефонного контакта или переписки с другими людьми посредством электронной почты, текстовых сообщений или социальных сетей. Обидчик может оправдывать эти действия ревностью. Обидчик может убедить жертву, что члены ее семьи и друзья ей не могут или не хотят помочь, и, тем самым, еще сильнее изолировать жертву. Обидчик может использовать детей жертвы в качестве тактики психологического насилия. Например, детей могут использовать в качестве причины оставаться в жизни жертвы или для запугивания/преследования жертвы. Обидчики также могут попытаться настроить детей против жертвы или использовать их, чтобы убедить жертву продолжать отношения. Зачастую обидчик лишает жертву денег, чтобы управлять ею. Жертва может зависеть от обидчика материально (большей частью или полностью). Обидчик может поддерживать контроль над жертвой, запрещая ей устраиваться на работу, скрывая от нее информацию об их финансовом положении и лишая ее денег. Обидчик также может препятствовать получению жертвой медицинской помощи. Преследование Преследование — это повторяющееся нежелательное внимание и контакт со стороны партнера, которые вызывают страх или беспокойство за собственную безопасность или безопасность кого-то близкого к жертве. Обидчики могут преследовать своих жертв путем: контактирования с жертвой с помощью нежелательных телефонных звонков, электронных писем, сообщений через социальные сети, почту или подарков (например, цветов);

наблюдения, шпионажа или следования за жертвой на расстоянии;

вторжения в дом, на рабочее место или в школу жертвы. Злоупотребление с использованием технологий Преступники могут использовать технологии (например, социальные сети) для публикации видео, преследования, мониторинга, изоляции, наказания, угрозы и/или унижения жертвы. Кроме того, обидчики часто могут контролировать устройства жертвы, часто без ведома жертвы.

Постоянное насилие Поведение обидчика после инцидента насилия После инцидента насилия обидчик приносит извинения и обещает изменить свое поведение и прекратить оскорбительное поведение. Однако обычно насилие продолжается и часто усиливается. Вспышки насилия со стороны обидчика обычно бывают эпизодическими и непредсказуемыми. Поэтому жертвы живут в почти постоянном страхе перед следующей вспышкой. Причины, по которым жертвы остаются в насильственных отношениях Часто жертвы не выходят из насильственных отношений. Причины могут быть следующими чувство материальной зависимости от обидчика;

чувство одиночества и беспомощности;

страх перед тем, что планы или попытки побега спровоцируют еще большее насилие;

страх перед действиями обидчика после побега (например, перед преследованиями, причинением вреда детям, другим членам семьи или домашнему любимцу);

вера в то, что обидчик переменится (например, потому что он обещает это сделать);

любовь к обидчику;

вера в то, что насилие может быть нормальным (например, из-за предыдущего опыта).

Обследование при бытовом насилии Обследование врачом; Клиницисты могут заподозрить бытовое насилие на основании травм, непоследовательных или странных симптомов и/или поведения жертвы и/или партнера. Либо жертва может сама сообщить о насилии. Если клиницисты подозревают бытовое насилие, они могут спросить пациента, чувствуют ли он себя в безопасности в своих отношениях и дома. Многие эксперты рекомендуют медицинским специалистам задавать всем людям вопросы о бытовом насилии. Если заподозрено бытовое насилие, врач старается определить, может ли жертва безопасно вернуться домой, выйдя из медицинского учреждения. Безопасность ставится под сомнение при следующих обстоятельствах: Жертва пригрозила, что уйдет от обидчика.

Насилие растет; нападения перерастают в удушение.

У партнера есть доступ к оружию.

Партнер угрожал убить жертву или причинить ей физические увечья. Если факт бытового насилия подтвержден, медицинские работники обязаны документально зафиксировать доказательства насилия, часто путем фотографирования травм. Эта документация может использоваться против обидчика в суде. Законы о порядке сообщения о бытовом насилии различаются в зависимости от штата и иногда в зависимости от типа клинициста (см. MandatedReporter.com).

Тактика при бытовом насилии Разработка плана обеспечения безопасности

Обращение за помощью в случае необходимости Насилие никогда не оправдано. Поддержка доступна, независимо от того, решит ли жертва остаться в отношениях с обидчиком или выйти из них. В случаях бытового насилия наиболее важным фактором является безопасность. Во время совершения насильственных действий жертве необходимо постараться покинуть места, в которых она может оказаться в ловушке или в которых обидчик может получить оружие, например, ножи на кухне. Если есть возможность, жертва должна незамедлительно позвонить в службу экстренной помощи или в полицию и покинуть место жительства. Жертве должны обработать и сфотографировать все имеющиеся травмы. Жертва должна научить своих детей не вмешиваться в драку, а также когда и как позвать на помощь. Крайне важное значение имеет разработка плана обеспечения безопасности. План должен предусматривать: куда обратиться за помощью (жертва должна иметь несколько возможных мест убежища и людей, которым можно позвонить);

как сбежать (например, притворяясь, что выполняешь обычное дело, для которого надо выйти из дома, например, пойти по делам или гулять с собакой);

как получить доступ к деньгам (например, спрятать деньги вне дома и завести отдельный банковский счет и, если есть возможность, кредитную карту). Также жертва должна сделать и спрятать копии официальных документов (например, свидетельства о рождении детей, национальные идентификационные карточки, страховые карточки и номера банковских счетов). Следует собрать и спрятать сумку с самыми необходимыми вещами на случай, если нужно будет быстро уйти. Иногда единственным решением является полностью прекратить отношения с обидчиком, поскольку бытовое насилие имеет тенденцию продолжаться, особенно среди очень агрессивных обидчиков. Кроме того, даже если физическое насилие прекращается, психологическое насилие может продолжаться. Принять решение уйти непросто. По многим причинам, часто жертвы чувствуют себя неспособными прекратить отношения с обидчиком, в том числе они могут бояться того что обидчик предпримет после разрыва отношений или они зависят от обидчика финансово. После того, как обидчик узнает, что жертва решила его оставить, риск причинения серьезного вреда и смерти для жертвы может увеличиваться. В это время жертва должна принять дополнительные меры самозащиты для себя и своих детей. Например, они могут получить решение суда о запрете на приближение или охранный ордер, хотя эти меры не гарантируют безопасности. В Соединенных Штатах Америки помощь доступна в убежищах для женщин-жертв насилия, группах поддержки, судах и по национальной горячей линии (1-800-799-SAFE или телетайп 1-800-787-3224). Национальная линия помощи по вопросам домашнего насилия также предоставляет возможность чата, если жертва не может безопасно говорить. Женщинам следует обращаться за подобной помощью даже в тех случаях, когда насилие не является крайне жестоким. Обращение за подобной помощью не обязательно становится причиной неприятностей для партнера. Информация о безопасном использовании технологий доступна онлайн.