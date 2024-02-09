Привычный выкидыш

Проблема, вызывающая привычные выкидыши, может быть у женщины, мужчины, плода или плаценты.

У женщины распространенные проблемы, вызывающие привычные выкидыши, включают:

Если женщина страдает заболеванием, при котором легко образуются тромбы (например, антифосфолипидный синдром), у нее могут быть привычные выкидыши, которые происходят после 10 недель беременности. Причиной могут быть сгустки крови, которые повреждают плаценту и, таким образом, уменьшают поток питательных веществ от женщины к плоду.

Риск выкидыша повышен, если у женщины уже был выкидыш во время предыдущей беременности. Чем больше выкидышей было у женщины, тем выше риск еще одного выкидыша. Риск еще одного выкидыша также зависит от причины, но в целом женщины, у которых произошло несколько выкидышей, имеют вероятность выкидыша на более поздних сроках беременности примерно 1 из 4.

Хромосомные заболевания у партнера-мужчины также могут вызывать повторяющиеся выкидыши. Наличие определенных аномалий в семенной жидкости повышает риск выкидыша. Неясно, повышает ли риск выкидыша более зрелый возраст (старше 35 лет) мужчины-партнера.

Со стороны плода к распространенным причинам относятся:

хромосомные или генетические аномалии;

структурные аномалии (врожденные пороки).

Хромосомные аномалии у плода могут быть причиной 50 % выкидышей. Выкидыши из-за хромосомных аномалий чаще встречаются на ранних сроках беременности.

Проблемы с плацентой включают хронические заболевания, которые плохо контролируются, например, системная красная волчанка (волчанка) и хроническое повышение артериального давления.

Почти у половины женщин причина привычных выкидышей не может быть установлена.