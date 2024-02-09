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Привычный выкидыш

(привычная потеря беременности, повторяющийся выкидыш)

Авторы:Robert W. Rebar, MD, Western Michigan University Homer Stryker M.D. School of Medicine
Проверено/пересмотрено февр. 2024
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Привычные (повторяющиеся) выкидыши — это как минимум 2 выкидыша.

Выкидыш — это потеря плода до 20-й недели беременности. Каждый выкидыш должен тщательно анализироваться медицинским работником, чтобы определить, целесообразно ли обследование женщины или пары.

  • Привычные выкидыши могут быть вызваны проблемами у женщины, мужчины, плода или плаценты.

  • Хромосомные аномалии могут быть причиной около половины привычных выкидышей.

Причины привычного выкидыша

Проблема, вызывающая привычные выкидыши, может быть у женщины, мужчины, плода или плаценты.

У женщины распространенные проблемы, вызывающие привычные выкидыши, включают:

Если женщина страдает заболеванием, при котором легко образуются тромбы (например, антифосфолипидный синдром), у нее могут быть привычные выкидыши, которые происходят после 10 недель беременности. Причиной могут быть сгустки крови, которые повреждают плаценту и, таким образом, уменьшают поток питательных веществ от женщины к плоду.

Риск выкидыша повышен, если у женщины уже был выкидыш во время предыдущей беременности. Чем больше выкидышей было у женщины, тем выше риск еще одного выкидыша. Риск еще одного выкидыша также зависит от причины, но в целом женщины, у которых произошло несколько выкидышей, имеют вероятность выкидыша на более поздних сроках беременности примерно 1 из 4.

Хромосомные заболевания у партнера-мужчины также могут вызывать повторяющиеся выкидыши. Наличие определенных аномалий в семенной жидкости повышает риск выкидыша. Неясно, повышает ли риск выкидыша более зрелый возраст (старше 35 лет) мужчины-партнера.

Со стороны плода к распространенным причинам относятся:

  • хромосомные или генетические аномалии;

  • структурные аномалии (врожденные пороки).

Хромосомные аномалии у плода могут быть причиной 50 % выкидышей. Выкидыши из-за хромосомных аномалий чаще встречаются на ранних сроках беременности.

Проблемы с плацентой включают хронические заболевания, которые плохо контролируются, например, системная красная волчанка (волчанка) и хроническое повышение артериального давления.

Почти у половины женщин причина привычных выкидышей не может быть установлена.

Диагностика привычного выкидыша

  • Обследование врачом;

  • анализы для установления причины.

Если у женщины было 2 или более выкидышей, она может обратиться к врачу до наступления следующей беременности. Врач может проверить, есть ли генетические или структурные патологии и другие заболевания, которые повышают риск выкидыша. Например, врачи могут сделать следующее:

Диагноз привычного выкидыша основывается на наличии 2 или более выкидышей.

Лечение привычного выкидыша

  • Лечение причины, если возможно;

Некоторые причины привычных выкидышей поддаются лечению, таким образом делая возможной следующую успешную беременность.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.