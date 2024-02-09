Привычный выкидыш

Привычные (повторяющиеся) выкидыши — это как минимум 2 выкидыша.
Выкидыш — это потеря плода до 20-й недели беременности. Каждый выкидыш должен тщательно анализироваться медицинским работником, чтобы определить, целесообразно ли обследование женщины или пары.
Привычные выкидыши могут быть вызваны проблемами у женщины, мужчины, плода или плаценты.
Хромосомные аномалии могут быть причиной около половины привычных выкидышей.
Причины привычного выкидыша
Проблема, вызывающая привычные выкидыши, может быть у женщины, мужчины, плода или плаценты.
У женщины распространенные проблемы, вызывающие привычные выкидыши, включают:
аномалии матки или шейки матки, такие как полипы, полосы рубцовой ткани (спайки) и истмико-цервикальная недостаточность;
плохо контролируемые хронические заболевания, такие как недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз), повышенная активность щитовидной железы (гипертиреоз), диабет, повышенное артериальное давление и хроническая болезнь почек
Если женщина страдает заболеванием, при котором легко образуются тромбы (например, антифосфолипидный синдром), у нее могут быть привычные выкидыши, которые происходят после 10 недель беременности. Причиной могут быть сгустки крови, которые повреждают плаценту и, таким образом, уменьшают поток питательных веществ от женщины к плоду.
Риск выкидыша повышен, если у женщины уже был выкидыш во время предыдущей беременности. Чем больше выкидышей было у женщины, тем выше риск еще одного выкидыша. Риск еще одного выкидыша также зависит от причины, но в целом женщины, у которых произошло несколько выкидышей, имеют вероятность выкидыша на более поздних сроках беременности примерно 1 из 4.
Хромосомные заболевания у партнера-мужчины также могут вызывать повторяющиеся выкидыши. Наличие определенных аномалий в семенной жидкости повышает риск выкидыша. Неясно, повышает ли риск выкидыша более зрелый возраст (старше 35 лет) мужчины-партнера.
Со стороны плода к распространенным причинам относятся:
хромосомные или генетические аномалии;
структурные аномалии (врожденные пороки).
Хромосомные аномалии у плода могут быть причиной 50 % выкидышей. Выкидыши из-за хромосомных аномалий чаще встречаются на ранних сроках беременности.
Проблемы с плацентой включают хронические заболевания, которые плохо контролируются, например, системная красная волчанка (волчанка) и хроническое повышение артериального давления.
Почти у половины женщин причина привычных выкидышей не может быть установлена.
Диагностика привычного выкидыша
Обследование врачом;
анализы для установления причины.
Если у женщины было 2 или более выкидышей, она может обратиться к врачу до наступления следующей беременности. Врач может проверить, есть ли генетические или структурные патологии и другие заболевания, которые повышают риск выкидыша. Например, врачи могут сделать следующее:
генетические исследования для проверки наличия хромосомных аномалий у обоих родителей;
визуализирующее исследование (например, ультразвуковое исследование, соногистероскопия или гистеросальпингография) для выявления структурных аномалий;
анализы крови для выявления определенных заболеваний, таких как антифосфолипидный синдром, диабет и заболевания щитовидной железы.
Диагноз привычного выкидыша основывается на наличии 2 или более выкидышей.
Лечение привычного выкидыша
Лечение причины, если возможно;
Некоторые причины привычных выкидышей поддаются лечению, таким образом делая возможной следующую успешную беременность.