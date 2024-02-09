Общие сведения о бесплодии

Бесплодие — это заболевание, определяемое как неспособность забеременеть и/или потребность в медицинском вмешательстве для достижения успешной беременности.

Бесплодие определяется как заболевание Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Американским обществом репродуктивной медицины (ASRM). Женщины младше 35 лет без какой-либо известной причины бесплодия у нее или ее партнера должны пройти обследование у врача после ведения регулярной половой жизни без контрацепции в течение 12 месяцев. Женщины в возрасте 35 лет и старше должны пройти обследование через 6 месяцев.

Регулярная половая жизнь без контрацепции приводит к беременности:

у 70 % супружеских пар в течение 3 месяцев;

у 80 % супружеских пар в течение 6 месяцев;

у 90 % супружеских пар в течение 1 года

Чтобы максимально увеличить вероятность наступления беременности, пары должны совершать частые половые акты в течение 6 дней (и в особенности 3 дней) перед выходом яйцеклетки из яичника (овуляцией). Обычно овуляция происходит в середине менструального цикла, примерно за 14 дней до первого дня следующей менструации.

Двумя более распространенными методами, с помощью которых женщины могут примерно определить, когда происходит овуляция, являются:

наборы для прогнозирования овуляции в домашних условиях (вероятно, наилучший метод);

измерение температуры тела в состоянии покоя (измерение базальной температуры тела).

Наборы для прогнозирования овуляции в домашних условиях являются наиболее точным методом, который можно использовать дома, но они не обладают 100 %-ной точностью, поэтому некоторые овуляции могут быть пропущены. Эти наборы используются для выявления увеличения уровня лютеинизирующего гормона в моче. (Лютеинизирующий гормон стимулирует яичники, вызывая овуляцию). Обычно это увеличение возникает за 24–36 часов до овуляции. Обычно женщине необходимо повторять тест несколько дней подряд, поэтому наборы обычно включают пять-семь тест-полосок. Тест-полоски можно подержать под струей мочи или опускать в мочу, собранную в чистый контейнер.

Еще одним вариантом является измерение базальной температуры тела. Если у женщины регулярный менструальный цикл, то ежедневное измерение температуры до подъема с постели может помочь определить момент наступления овуляции. Понижение температуры предполагает, что овуляция скоро должна произойти. Увеличение температуры на 0,5 °C или более предполагает, что овуляция произошла. Однако этот метод требует много времени и не является надежным или точным. В лучшем случае он предсказывает овуляцию задним числом в пределах 2 дней.

Измерение базальной температуры тела Изображение

Оценка момента наступления овуляции (тем самым определение наилучшего времени для полового акта) может быть особенно полезна для пар, которые не ведут регулярную половую жизнь.

Причины бесплодия Причиной бесплодия могут стать проблемы у мужчины, у женщины или у обоих партнеров. Причиной может быть заболевание или другая проблема с репродуктивной функцией человека, например, проблемы с: спермой (от 20 до 35 % пар);

овуляцией (от 20 до 25 %);

количеством здоровых яйцеклеток в яичниках (увеличивается с возрастом);

эндометриозом (до 40 %);

фаллопиевыми трубами (до 65 %);

патологиями матки (например, при фибромах матки) или другими патологиями в области малого таза (2 % и более);

шеечной слизью (около 3 %);

невыявленными факторами (от 15 до 25 %). Употребление большого количества кофеина или алкоголя, и/или курение может нарушить фертильность у женщин, поэтому их следует избегать. В большинстве исследований сообщалось, что мужчины старше 45 лет менее фертильны, чем молодые мужчины.

Диагностика бесплодия Обследование врачом;

Проводят различные исследования в зависимости от подозреваемого онкологического заболевания Диагностика бесплодия требует тщательной оценки обоих партнеров. Как правило, оценка проводится, если беременность не наступает на протяжении по крайней мере 1 года. Впрочем, ее делают и раньше, если: Женщина старше 35 лет (как правило, через 6 месяцев неудачных попыток забеременеть).

Менструации у женщины происходят нечасто.

У женщины присутствуют ранее выявленные патологии матки, фаллопиевых труб или яичников (в том числе, например, наличие лишь 1 яичника).

Врачи выявили или подозревают проблемы со спермой у мужчины. Для выявления причины, как правило, обследование проходят оба будущих родителя. Обследования могут включать: Анализы крови: для измерения уровня гормонов, участвующих в высвобождении яйцеклеток (овуляции) яичниками, например, фолликулостимулирующий гормон.

Ультразвуковое исследование или другое визуализирующее обследование: для выявления патологий матки или фаллопиевых труб.

Анализ спермы: для выявления нарушений со стороны спермы.

Лечение бесплодия Лечение причины

Иногда лекарственные препараты

в некоторых случаях вспомогательные репродуктивные технологии.

изменение образа жизни для устранения или уменьшения влияния факторов риска, например отказ от курения. Даже если конкретную причину бесплодия установить не удается, будущие родители все равно могут получить пользу от лечения. В таких случаях женщине могут назначить лекарственные препараты, которые стимулируют созревание и овуляцию нескольких яйцеклеток (стимуляторы овуляции). Сюда относятся кломифен, летрозол и гонадотропины человека. Эти препараты наиболее полезны женщинам, у которых есть проблемы с овуляцией. В качестве альтернативы, врачи могут использовать вспомогательные репродуктивные технологии или другие процедуры, например: внутриматочная инсеминация включает отбор только наиболее активной спермы, а затем ее введение непосредственно в матку;

экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), включающее стимуляцию яичников, получение зрелых яйцеклеток, оплодотворение их спермой в специальных условиях (в пробирке), выращивание эмбрионов в культуре и имплантацию 1 или нескольких эмбрионов в матку женщины. Стимуляторы овуляции и вспомогательные репродуктивные технологии могут привести к многоплодной беременности (например, двойней или тройней). Люди с бесплодием также могут вносить изменения в свой образ жизни, чтобы свести к минимуму определенные факторы риска. Например, курильщики могут отказаться от курения, пациенты с избыточным весом могут снизить массу тела, можно отказаться от употребления алкоголя или потреблять его умеренно, а также наладить сбалансированное питание (при необходимости — принимать витамины). Пока пара проходит лечение от бесплодия, у 1 или обоих партнеров может возникнуть чувство разочарования, состояние эмоционального стресса, ощущение неполноценности и вины. Надежда может сменяться отчаянием. Чувствуя себя изолированными и не имеющими возможности общаться, они могут разозлиться или обидеться друг на друга, на членов семьи, друзей или врача. Эмоциональный стресс может привести к развитию усталости, тревожности, бессонницы или потере аппетита, а также неспособности сосредоточиться. Кроме того, финансовое бремя и затраты времени на необходимые процедуры диагностики и лечение могут стать причиной напряженных отношений с партнером. Контроль стресса при лечении бесплодия можно улучшить, если оба партнера участвуют в процессе и получают информацию о процессе лечения (в том числе о том, сколько времени оно займет). Знание о том, чего следует ожидать и каковы шансов на успех, может помочь будущим родителям справиться со стрессом. Некоторые вопросы, которые следует задавать до или во время лечения, включают: время завершения лечения;

время поиска альтернативного мнения;

время рассмотрения варианта усыновления (удочерения). Например, если беременность не наступила после 3-х лет попыток или после прохождения 2-летнего курса лечения от бесплодия, то вероятность наступления беременности крайне мала. Консультирование и психологическая поддержка, включая такие группы поддержки, как RESOLVE и Равенство семей (Family Equality), могут оказаться полезными.