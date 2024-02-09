Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ)

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) можно использовать для лечения бесплодия, независимо от его причины (включая случаи с невыявленной причиной).

Как правило, ЭКО заключается в следующем:

Стимуляция яичников: Как правило, для стимуляции яичников женщины к выработке более 1 яйцеклетки назначают несколько видов лекарственных препаратов. Для стимуляции развития фолликулов (мешочков в яичнике, содержащих яйцеклетки) используются летрозол, кломифен и/или гонадотропины человека. Для предотвращения овуляции до тех пор, пока не созреют несколько яйцеклеток, часто назначают агонисты или антагонисты гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ). В результате обычно созревает много яйцеклеток. Затем с целью стимуляции овуляции применяется хорионический гонадотропин человека. В качестве альтернативы для стимуляции овуляции у женщин с высоким риском развития синдрома гиперстимуляции яичников используется агонист ГнРГ. В некоторых случаях во время ЭКО используется яйцеклетка, которая нормально развивается во время менструального цикла (т. е. без использования стимуляторов овуляции).

Извлечение вышедших яйцеклеток: Примерно через 34 часа выполняется процедура извлечения яйцеклеток из яичников. Медицинский работник под контролем ультразвукового исследования вводит иглу через влагалище в яичник и извлекает выросшие и развившиеся яйцеклетки. Иногда яйцеклетки удаляют с помощью зонда с камерой (лапароскопа), который вводят через небольшой разрез, сделанный чуть ниже пупка.

Оплодотворение яйцеклетки: В специализированной эмбриологической лаборатории яйцеклетки помещают в чашку Петри со сперматозоидами, выбранными в качестве наиболее активных, в результате чего может произойти оплодотворение. Иногда в каждый ооцит вводится один сперматозоид (это называется интрацитоплазматической инъекцией сперматозоида), особенно если у партнера женщины выработка сперматозоидов является аномальной.

Выращивание полученных эмбрионов: После введения сперматозоидов яйцеклеткам позволяют расти в течение приблизительно от 2 до 5 дней.

Имплантация эмбрионов в полость матки: Одного или нескольких эмбрионов переносят из чашки Петри в полость матки, вводя трубку через влагалище в шейку матки. Количество имплантированных эмбрионов определяется состоянием эмбрионов, вероятностью успешного лечения и предпочтениями будущих родителей. Эмбрионы обычно имплантируются через 2–6 дней после оплодотворения.

Из-за улучшений в лечении бесплодия и предпочтения в отношении рождения только 1 ребенка, часто при каждом переносе используется только 1 эмбрион. При наличии дополнительных эмбрионов их можно заморозить для последующего использования, если беременность не наступит, или использовать для будущих беременностей.

Шанс родить ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения зависит от многих факторов, но самым важным является возраст женщины. В Соединенных Штатах Америки вероятность успешной беременности на каждую полученную яйцеклетку оценивается примерно в 45 % у женщин в возрасте до 35 лет и немногим больше 9 % у женщин в возрасте от 41 до 42 лет. Женщинам старше 42 лет рекомендуется использовать яйцеклетки другой женщины (донора), потому что частота живорождения при использовании их собственных яйцеклеток чрезвычайно низка (около 3 %).

Наибольшим риском при экстракорпоральном оплодотворении является:

многоплодная беременность (например, двойней или тройней).

Многоплодная беременность сопряжена с повышенными рисками для женщины и плода (и, в конечном итоге, для новорожденных). Осложнения могут быть связаны с беременностью. Например, у женщины может развиться повышенное артериальное давление или диабет или открыться обильное кровотечение. Более высок риск выкидыша, преждевременных родов и низкой массы тела при рождении. Из-за этих потенциальных осложнений врачи переносят в матку только 1 эмбрион или небольшое количество эмбрионов.

Врожденные дефекты встречаются немного чаще среди младенцев, зачатых с помощью ЭКО. Однако эксперты до конца не уверены, связана ли причина с методом или с проблемами фертильности, ввиду которых проводится ЭКО. Кроме того, с помощью ЭКО были зачаты миллионы детей, и подавляющее большинство этих детей не имело никаких врожденных пороков.