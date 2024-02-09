Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) включают манипуляции со спермой и яйцеклетками или эмбрионами (в пробирке) с целью наступления беременности.
Если лечение бесплодия только с помощью лекарственных препаратов не привело к беременности или скорее всего не приведет к ней, можно рассмотреть возможность применения ВРТ, например, экстракорпорального оплодотворения. Эти методики наиболее успешны для женщин моложе 35 лет.
ВРТ может привести к многоплодной беременности (например, двойней или тройней), но она менее вероятна, чем при лечении только стимуляторами овуляции.
Иногда во время ЭКО, если риск генетических аномалий высок, эмбрион часто можно исследовать до его имплантации в полость матки женщины. Такое исследование называется преимплантационным генетическим тестированием.
(См. также Общие сведения о бесплодии).
Знаете ли Вы, что...
Внутриматочная инсеминация
Внутриматочная инсеминация включает выбор наиболее активных сперматозоидов, а затем их введение непосредственно в матку через трубку, введенную в шейку матки. Наиболее активная сперма отбирается путем отмывки образца спермы. Врачи пытаются ввести эту сперму в матку в период овуляции.
Внутриматочная инсеминация в качестве единственного метода гораздо менее эффективна, чем экстракорпоральное оплодотворение, но ее часто пробуют первой, поскольку она гораздо менее инвазивна и менее затратна.
Экстракорпоральное оплодотворение (в пробирке) (ЭКО)
Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) можно использовать для лечения бесплодия, независимо от его причины (включая случаи с невыявленной причиной).
Как правило, ЭКО заключается в следующем:
Стимуляция яичников: Как правило, для стимуляции яичников женщины к выработке более 1 яйцеклетки назначают несколько видов лекарственных препаратов. Для стимуляции развития фолликулов (мешочков в яичнике, содержащих яйцеклетки) используются летрозол, кломифен и/или гонадотропины человека. Для предотвращения овуляции до тех пор, пока не созреют несколько яйцеклеток, часто назначают агонисты или антагонисты гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ). В результате обычно созревает много яйцеклеток. Затем с целью стимуляции овуляции применяется хорионический гонадотропин человека. В качестве альтернативы для стимуляции овуляции у женщин с высоким риском развития синдрома гиперстимуляции яичников используется агонист ГнРГ. В некоторых случаях во время ЭКО используется яйцеклетка, которая нормально развивается во время менструального цикла (т. е. без использования стимуляторов овуляции).
Извлечение вышедших яйцеклеток: Примерно через 34 часа выполняется процедура извлечения яйцеклеток из яичников. Медицинский работник под контролем ультразвукового исследования вводит иглу через влагалище в яичник и извлекает выросшие и развившиеся яйцеклетки. Иногда яйцеклетки удаляют с помощью зонда с камерой (лапароскопа), который вводят через небольшой разрез, сделанный чуть ниже пупка.
Оплодотворение яйцеклетки: В специализированной эмбриологической лаборатории яйцеклетки помещают в чашку Петри со сперматозоидами, выбранными в качестве наиболее активных, в результате чего может произойти оплодотворение. Иногда в каждый ооцит вводится один сперматозоид (это называется интрацитоплазматической инъекцией сперматозоида), особенно если у партнера женщины выработка сперматозоидов является аномальной.
Выращивание полученных эмбрионов: После введения сперматозоидов яйцеклеткам позволяют расти в течение приблизительно от 2 до 5 дней.
Имплантация эмбрионов в полость матки: Одного или нескольких эмбрионов переносят из чашки Петри в полость матки, вводя трубку через влагалище в шейку матки. Количество имплантированных эмбрионов определяется состоянием эмбрионов, вероятностью успешного лечения и предпочтениями будущих родителей. Эмбрионы обычно имплантируются через 2–6 дней после оплодотворения.
Из-за улучшений в лечении бесплодия и предпочтения в отношении рождения только 1 ребенка, часто при каждом переносе используется только 1 эмбрион. При наличии дополнительных эмбрионов их можно заморозить для последующего использования, если беременность не наступит, или использовать для будущих беременностей.
Шанс родить ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения зависит от многих факторов, но самым важным является возраст женщины. В Соединенных Штатах Америки вероятность успешной беременности на каждую полученную яйцеклетку оценивается примерно в 45 % у женщин в возрасте до 35 лет и немногим больше 9 % у женщин в возрасте от 41 до 42 лет. Женщинам старше 42 лет рекомендуется использовать яйцеклетки другой женщины (донора), потому что частота живорождения при использовании их собственных яйцеклеток чрезвычайно низка (около 3 %).
Наибольшим риском при экстракорпоральном оплодотворении является:
многоплодная беременность (например, двойней или тройней).
Многоплодная беременность сопряжена с повышенными рисками для женщины и плода (и, в конечном итоге, для новорожденных). Осложнения могут быть связаны с беременностью. Например, у женщины может развиться повышенное артериальное давление или диабет или открыться обильное кровотечение. Более высок риск выкидыша, преждевременных родов и низкой массы тела при рождении. Из-за этих потенциальных осложнений врачи переносят в матку только 1 эмбрион или небольшое количество эмбрионов.
Врожденные дефекты встречаются немного чаще среди младенцев, зачатых с помощью ЭКО. Однако эксперты до конца не уверены, связана ли причина с методом или с проблемами фертильности, ввиду которых проводится ЭКО. Кроме того, с помощью ЭКО были зачаты миллионы детей, и подавляющее большинство этих детей не имело никаких врожденных пороков.
Дополнительные варианты, связанные с ВРТ
Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида
Интрацитоплазматическую инъекцию сперматозоида можно использовать в следующих случаях:
при наличии серьезной проблемы со спермой.
когда другие методики с высокой степенью вероятности не приведут к успеху;
Это распространенная методика, используемая для оплодотворения яйцеклетки путем введения всего 1 сперматозоида. При необходимости ее проводят в рамках экстракорпорального оплодотворения.
После этой процедуры вероятность пороков развития может быть более высокой, возможно, по следующим причинам:
Процедура может привести к повреждению яйцеклетки, сперматозоида или эмбриона.
Если в этой процедуре используется сперма от мужчины с аномалией Y-хромосомы (одной из половых хромосом), это может влиять на развитие мужских половых органов у плода мужского пола. Большинство врожденных пороков развития у младенцев, зачатых при помощи интрацитоплазматической инъекции сперматозоида, затрагивает репродуктивные органы.
Донорство яйцеклеток или спермы
Иногда оценка бесплодия показывает, что лечение бесплодия вряд ли будет успешным или лечение оказывается безуспешным после нескольких циклов. В зависимости от причин этого, будущие родители могут использовать донорские яйцеклетки или сперму. Донорские яйцеклетки или сперма могут быть получены как от донора, которого потенциальные родители знают, так и от анонимного донора.
Что касается донорских яйцеклеток, донор проходит первые несколько этапов ЭКО. В эмбриологической лаборатории яйцеклетки помещают в чашку Петри со спермой потенциального отца. Затем оплодотворенные яйцеклетки переносятся в матку потенциальной матери.
Донорская сперма от анонимных доноров часто замораживается и хранится в банках спермы. Во время лечения бесплодия донорскую сперму помещают в чашку Петри с яйцеклетками потенциальной матери, а затем переносят в матку.
Гестационное вынашивание
Если у женщины имеется аномалия матки или заболевание, которое делает невозможным вынашивание беременности, то вариантом является гестационное вынашивание. Гестационная суррогатная мать — это женщина, которая вынашивает беременность в своей матке, но не является генетическим родителем (яйцеклетка не принадлежит суррогатной матери). Оплодотворенные яйцеклетки будущих родителей переносятся в матку гестационной суррогатной матери.
Суррогатное материнство отличается от гестационного вынашивания. При суррогатной беременности яйцеклетка принадлежит женщине, которая является суррогатной матерью, поэтому она является генетическим родителем. Этот вариант используется реже, поскольку он может быть более сложным с эмоциональной и юридической точки зрения, чем гестационное вынашивание.
Гестационное вынашивание и суррогатное материнство считаются незаконными во многих странах.