Бесплодие с невыясненной причиной диагностируется, когда у мужчины в норме сперматозоиды, а у женщины отсутствуют отклонения со стороны яйцеклеток, овуляции, фаллопиевых труб и матки.
(См. также Общие сведения о бесплодии).
Лечение бесплодия с невыясненной причиной
Контролируемая стимуляция яичников;
в некоторых случаях вспомогательные репродуктивные технологии.
Когда причина бесплодия не выявлена, может применяться подход, называемый контролируемой стимуляцией яичников.
Контролируемая стимуляция яичников может повысить вероятность наступления беременности и может ускорить ее наступление. Это лечение может привести к многоплодной беременности.
Контролируемая стимуляция яичников состоит в следующем:
Женщине назначают лекарственный препарат для лечения бесплодия (кломифен), который стимулирует созревание и выход нескольких яйцеклеток, а также хорионический гонадотропин человека (ХГЧ), который стимулирует овуляцию, для приема на протяжении до трех менструальных циклов.
Семенную жидкость вводят непосредственно в матку, минуя слизь (внутриматочная инсеминация), в течение 2 дней после введения ХГЧ.
Если после этого лечения беременность не наступает, может быть использован один из следующих методов:
Другой метод контролируемой стимуляции яичников, в рамках которой женщине вводятся гонадотропины человека (препараты, содержащие гормоны, стимулирующие фолликулы яичников к созреванию), с последующим введением хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), чтобы вызвать овуляцию, а затем — внутриматочной инсеминацией.
Поскольку многоплодная беременность сопряжена с риском, врачи часто переходят непосредственно к экстракорпоральному оплодотворению и избегают контролируемой стимуляции яичников.
Прогноз при бесплодии с невыясненной причиной
У женщины одинаковые шансы наступления беременности (около 65 %) при проведении экстракорпорального оплодотворения сразу после неудачного лечения кломифеном или при лечении сразу же после кломифена гонадотропинами человека с последующим экстракорпоральным оплодотворением. Однако беременность наступает у женщины быстрее и с меньшей вероятностью развития 3 или более плодов, когда непосредственно после неудачного лечения кломифеном выполняется экстракорпоральное оплодотворение. Поэтому при неудачном лечении кломифеном в сочетании с внутриматочной инсеминацией следующим шагом часто является экстракорпоральное оплодотворение.
Некоторые данные указывают на то, что женщины в возрасте старше 38 лет с бесплодием неясного генеза беременеют быстрее, когда экстракорпоральное оплодотворение выполняется вместо перехода к контролируемой стимуляции яичников.