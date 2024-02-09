Бесплодие с невыясненной причиной

Контролируемая стимуляция яичников;

в некоторых случаях вспомогательные репродуктивные технологии.

Когда причина бесплодия не выявлена, может применяться подход, называемый контролируемой стимуляцией яичников.

Контролируемая стимуляция яичников может повысить вероятность наступления беременности и может ускорить ее наступление. Это лечение может привести к многоплодной беременности.

Контролируемая стимуляция яичников состоит в следующем:

Женщине назначают лекарственный препарат для лечения бесплодия (кломифен), который стимулирует созревание и выход нескольких яйцеклеток, а также хорионический гонадотропин человека (ХГЧ), который стимулирует овуляцию, для приема на протяжении до трех менструальных циклов.

Семенную жидкость вводят непосредственно в матку, минуя слизь (внутриматочная инсеминация), в течение 2 дней после введения ХГЧ.

Если после этого лечения беременность не наступает, может быть использован один из следующих методов:

Другой метод контролируемой стимуляции яичников, в рамках которой женщине вводятся гонадотропины человека (препараты, содержащие гормоны, стимулирующие фолликулы яичников к созреванию), с последующим введением хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), чтобы вызвать овуляцию, а затем — внутриматочной инсеминацией.

Поскольку многоплодная беременность сопряжена с риском, врачи часто переходят непосредственно к экстракорпоральному оплодотворению и избегают контролируемой стимуляции яичников.