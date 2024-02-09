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Бесплодие с невыясненной причиной

Авторы:Robert W. Rebar, MD, Western Michigan University Homer Stryker M.D. School of Medicine
Проверено/пересмотрено февр. 2024
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Бесплодие с невыясненной причиной диагностируется, когда у мужчины в норме сперматозоиды, а у женщины отсутствуют отклонения со стороны яйцеклеток, овуляции, фаллопиевых труб и матки.

(См. также Общие сведения о бесплодии).

Лечение бесплодия с невыясненной причиной

  • Контролируемая стимуляция яичников;

  • в некоторых случаях вспомогательные репродуктивные технологии.

Когда причина бесплодия не выявлена, может применяться подход, называемый контролируемой стимуляцией яичников.

Контролируемая стимуляция яичников может повысить вероятность наступления беременности и может ускорить ее наступление. Это лечение может привести к многоплодной беременности.

Контролируемая стимуляция яичников состоит в следующем:

  • Женщине назначают лекарственный препарат для лечения бесплодия (кломифен), который стимулирует созревание и выход нескольких яйцеклеток, а также хорионический гонадотропин человека (ХГЧ), который стимулирует овуляцию, для приема на протяжении до трех менструальных циклов.

  • Семенную жидкость вводят непосредственно в матку, минуя слизь (внутриматочная инсеминация), в течение 2 дней после введения ХГЧ.

Если после этого лечения беременность не наступает, может быть использован один из следующих методов:

  • Другой метод контролируемой стимуляции яичников, в рамках которой женщине вводятся гонадотропины человека (препараты, содержащие гормоны, стимулирующие фолликулы яичников к созреванию), с последующим введением хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), чтобы вызвать овуляцию, а затем — внутриматочной инсеминацией.

Поскольку многоплодная беременность сопряжена с риском, врачи часто переходят непосредственно к экстракорпоральному оплодотворению и избегают контролируемой стимуляции яичников.

Прогноз при бесплодии с невыясненной причиной

У женщины одинаковые шансы наступления беременности (около 65 %) при проведении экстракорпорального оплодотворения сразу после неудачного лечения кломифеном или при лечении сразу же после кломифена гонадотропинами человека с последующим экстракорпоральным оплодотворением. Однако беременность наступает у женщины быстрее и с меньшей вероятностью развития 3 или более плодов, когда непосредственно после неудачного лечения кломифеном выполняется экстракорпоральное оплодотворение. Поэтому при неудачном лечении кломифеном в сочетании с внутриматочной инсеминацией следующим шагом часто является экстракорпоральное оплодотворение.

Некоторые данные указывают на то, что женщины в возрасте старше 38 лет с бесплодием неясного генеза беременеют быстрее, когда экстракорпоральное оплодотворение выполняется вместо перехода к контролируемой стимуляции яичников.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.