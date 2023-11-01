COVID-19 — респираторное заболевание, которое может быть серьезным. Оно возникает при инфицировании вирусом, который называется коронавирус 2 тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV-2).
Риск заболевания COVID-19 у беременных, по-видимому, таков же, как и у остальных взрослых.
Врачи могут заподозрить COVID-19 на основании симптомов и вероятности контакта с инфицированными людьми, однако для подтверждения диагноза необходимо проведение анализов.
После появления симптомов COVID-19 с большей вероятностью может вызвать тяжелое заболевание у беременных женщин, особенно если у них имеются определенные заболевания (например, сахарный диабет или заболевание сердца), чем у небеременных.
Риск возникновения проблем во время беременности (таких как преждевременные роды, рождение недоношенного ребенка и преэклампсия) повышен при наличии среднетяжелых или тяжелых симптомов COVID-19.
Риск передачи инфекции от беременной женщины с COVID-19 плоду или новорожденному в процессе родов представляется очень низким. Но после рождения ребенка возможна передача вируса от человека к человеку.
Симптомы COVID-19 во время беременности
У большинства людей, инфицированных COVID-19, симптомы слабо выражены или отсутствуют вообще, однако у некоторых из них заболевание принимает тяжелую форму и заканчивается смертью. Симптомы могут включать повышение температуры тела, кашель и одышку. Иногда первым симптомом заболевания может быть потеря обоняния и вкусовых ощущений.
После появления симптомов COVID-19 с большей вероятностью может вызвать тяжелое заболевание у беременных женщин, особенно если у них имеются определенные заболевания (например, сахарный диабет или заболевание сердца), чем у других людей. Женщинам с тяжелой формой заболевания может потребоваться госпитализация, интенсивная терапия и/или аппарат искусственной вентиляции легких. Однако общий риск тяжелого заболевания и смерти от COVID-19 для беременных женщин остается низким.
Риск возникновения проблем во время беременности (таких как преждевременные роды, рождение недоношенного ребенка и преэклампсия) повышен при наличии среднетяжелых или тяжелых симптомов.
Диагностика COVID-19 во время беременности
Обследование врачом;
Анализы для выявления вируса
Диагноз COVID-19 у беременных женщин ставится примерно таким же образом, как и у небеременных с COVID-19. COVID-19 подозревается при наличии повышенной температуры, кашля, внезапной потери обоняния или вкусовых ощущений и/или затрудненного дыхания, а также на основании возможного контакта с вирусом.
Для подтверждения диагноза врачи могут взять образцы жидкостей из дыхательных путей. Если анализ не доступен или если симптомы слабые, диагноз может быть поставлен на основании симптомов и вероятности контакта с вирусом (если это возможно определить).
При необходимости выполняют рентгенографию и/или компьютерную томографию (КТ) грудной клетки.
Лечение COVID-19 во время беременности
Для снижения температуры и облегчения мышечной боли может применяться ацетаминофен.
Иногда комбинация нирматрелвира и ритонавира.
Лечение COVID-19 у беременных женщин такое же, как и у других людей.
Для снижения температуры и облегчения боли, такой как мышечная боль, может применяться ацетаминофен.
В течение нескольких дней после появления легких или среднетяжелых симптомов COVID-19 врач может рассмотреть вариант лечения беременных женщин комбинацией нирматрелвира и ритонавира, чтобы сократить продолжительность заболевания и сделать симптомы менее тяжелыми. Небольшое исследование показало, что у беременных пациенток не было никаких серьезных побочных эффектов от лечения и никаких осложнений, связанных с применением препарата.
Перед родами беременные женщины с диагнозом COVID-19 должны уведомить медицинский персонал клиники о том, что они инфицированы. В этом случае персонал больницы может принять необходимые меры предосторожности для предотвращения распространения вируса.
Профилактика COVID-19 во время беременности
Лучший способ профилактики COVID-19 — избегать контакта с вирусом, что может быть сложной задачей, поскольку некоторые инфицированные люди не знают о том, что они заражены. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовали рекомендации по профилактике распространения COVID-19. Эти рекомендации применимы ко всем людям (см. также Профилактика COVID-19).
В случае возможного инфицирования беременной женщины может потребоваться ее изоляция от ребенка после родов, чтобы избежать инфицирования ребенка.
Вакцины против COVID-19
Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендует вакцинацию против COVID-19 всем соответствующим критериям лицам, включая беременных, кормящих грудью, пытающихся забеременеть сейчас или способных забеременеть в будущем женщин. Польза от применения вакцины COVID-19 перевешивает известные или потенциальные риски вакцинации во время беременности. (См. также CDC: вакцины против COVID-19 во время беременности или кормления грудью.)
Вакцинация также может обеспечить защиту для младенцев, если они находятся на грудном вскармливании. В исследовании, проводимом при поддержке Национальных институтов здравоохранения (National Institutes of Health, NIH), было обнаружено, что если у беременной женщины есть антитела к вирусу SARS-CoV-2 после вакцинации или перенесенного COVID-19, эти антитела могут передаваться ребенку через грудное молоко. Антитела помогают младенцам приобрести иммунитет, который может защитить их от COVID-19.
Грудное вскармливание
Риск передачи вируса через грудное молоко является низким или отсутствует полностью. (См. также CDC: COVID-19 и грудное вскармливание).
Если женщина с известной инфекцией, вызванной вирусом SARS-CoV-2, предпочитает кормить грудью, ей следует носить маску для лица и соблюдать надлежащую гигиену рук.
Если женщина кормит ребенка из бутылочки грудным молоком, перед сцеживанием молока она должна надеть маску и тщательно вымыть руки и все части насоса, бутылочки и соски.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Американская коллегия акушеров и гинекологов (American College of Obstetricians and Gynecologists): Коронавирус (COVID-19), беременность и грудное вскармливание: Сообщение для пациентов: На этом веб-сайте обсуждается, как COVID-19 может повлиять на беременных женщин и плод, должны ли беременные женщины пройти вакцинацию против COVID-19, как избежать заражения вирусом, что делать, если беременные женщины считают, что у них есть COVID-19 или они инфицировались им, и как COVID-19 влияет на их планы по родам и родоразрешению. Также обсуждается грудное вскармливание и COVID-19.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): Коронавирус (COVID-19): На этом веб-сайте содержатся ссылки на информацию о вакцинах против COVID-19 (в том числе о том, как найти вакцину), количество и место случаев (включая карты и схемы для отслеживания случаев, смертельных исходов и тенденций, связанных с COVID-19) в США, а также рекомендации по безопасному поведению в школах и на рабочем месте.