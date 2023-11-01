COVID-19 во время беременности

У большинства людей, инфицированных COVID-19, симптомы слабо выражены или отсутствуют вообще, однако у некоторых из них заболевание принимает тяжелую форму и заканчивается смертью. Симптомы могут включать повышение температуры тела, кашель и одышку. Иногда первым симптомом заболевания может быть потеря обоняния и вкусовых ощущений.

После появления симптомов COVID-19 с большей вероятностью может вызвать тяжелое заболевание у беременных женщин, особенно если у них имеются определенные заболевания (например, сахарный диабет или заболевание сердца), чем у других людей. Женщинам с тяжелой формой заболевания может потребоваться госпитализация, интенсивная терапия и/или аппарат искусственной вентиляции легких. Однако общий риск тяжелого заболевания и смерти от COVID-19 для беременных женщин остается низким.

Риск возникновения проблем во время беременности (таких как преждевременные роды, рождение недоношенного ребенка и преэклампсия) повышен при наличии среднетяжелых или тяжелых симптомов.