Судорожные расстройства при беременности

Большинство женщин с судорожным расстройством, у которых достигнут хороший контроль на фоне применения противосудорожных препаратов, способны безопасно родить здорового ребенка. Если эти женщины достаточно спят и принимают противосудорожные препараты в необходимых дозах, количество судорог во время беременности обычно не увеличивается, и исход беременности обычно хороший. Однако у этих женщин повышен риск следующих осложнений:

преэклампсия (разновидность повышенного артериального давления, которая наблюдается во время беременности).

мертворождение;

недостаточный рост плода в сравнении с ожидаемым (маловесный к сроку гестации);

С другой стороны, прием противосудорожных препаратов повышает риск врожденных пороков (см. таблицу Некоторые лекарственные препараты и риск возникновения проблем во время беременности) и может незначительно снижать умственное развитие ребенка. Однако эти риски могут повышаться из-за судорожного расстройства, а также из-за приема противосудорожных препаратов.

Прием определенных противосудорожных препаратов (таких как фенитоин, карбамазепин или фенобарбитал) во время беременности повышает риск развития геморрагической болезни новорожденных (что приводит к повышенной кровоточивости). Однако если женщина принимает витамины с содержанием витамина D во время беременности и если новорожденному дают витамин К, геморрагическая болезнь возникает редко.

Таким образом, женщины с судорожным расстройством должны обсудить со специалистом в этой области, каким образом можно сбалансировать риски приема противосудорожных препаратов и риски судорожных припадков, желательно до наступления беременности. Некоторые женщины, возможно, смогут безопасно прекратить прием противосудорожных препаратов во время беременности, но большинство женщин должны продолжать их прием. Риск, который возникает из-за прекращения приема лекарственных препаратов (более частые судорожные припадки, которые могут причинить вред плоду и женщине), обычно превосходит риски, связанные с приемом противосудорожных препаратов во время беременности.

Врач назначает минимально возможную эффективную дозу противосудорожных препаратов и по возможности минимальное количество разных противосудорожных препаратов. Женщины, которые принимают противосудорожные препараты, должны ежедневно принимать высокую дозу препаратов фолиевой кислоты. В идеале ее прием нужно начать до наступления беременности. Прием препаратов фолиевой кислоты помогает снизить риск рождения ребенка с врожденным пороком.

Обычно возможны влагалищные роды. Кесарево сечение делают только в том случае, если у женщины наблюдаются припадки во время родов или при возникновении других проблем.