Рак во время беременности

Поскольку рак обычно угрожает жизни, и задержки в его лечении могут снижать вероятность успешного лечения, рак часто лечат таким же образом, как если бы женщина не была беременна. Некоторые из традиционных методов лечения (хирургическое вмешательство, химиотерапия и лучевая терапия) могут причинить вред плоду. Таким образом, некоторые женщины могут рассмотреть вариант прерывания беременности. Однако лечение иногда можно спланировать, поэтому риск для плода будет снижен.

При некоторых типах рака (например, раке прямой кишки или гинекологическом раке) лечение во время беременности может быть изменено.

Диагностика и лечение онкологических заболеваний во время беременности или в период после беременности (послеродовой период) требует участия многопрофильной команды, включающей врачей-онкологов и акушеров, специализирующихся на ведении женщин из группы высокого риска.

Рак прямой кишки При раке прямой кишки может понадобиться удаление матки (гистерэктомия), чтобы убедиться, что все раковые клетки удалены. В этих случаях кесарево сечение может быть выполнено уже в 28 недель беременности, чтобы можно было выполнить гистерэктомию и начать агрессивное лечение рака.

Рак шейки матки Считается, что беременность не усугубляет прогноз при раке шейки матки. Если беременная женщина имеет аномальные результаты теста по Папаниколау (Пап-теста), врач обследует шейку матки при помощи бинокулярной увеличивающей линзы (кольпоскопия). Кольпоскопия не наносит вред плоду и не влияет на беременность. При выполнении кольпоскопии, врачи обычно консультируются с экспертом, чтобы помочь им определить, должны ли они брать образец патологической ткани для исследования под микроскопом (биопсия). Биопсия шейки матки не проводится планово у беременных женщин, поскольку связана с риском кровотечения и преждевременных родов. При раке шейки матки ранней стадии лечение можно провести после родов. Если на раннем сроке беременности обнаружен рак шейки матки поздней стадии, его следует лечить как можно скорее. Если его диагностируют на поздних сроках беременности, врач объясняет риск откладывания лечения, чтобы женщина могла решить, хочет ли она отложить лечение и подождать, пока плод созреет достаточно, чтобы провести роды. Однако при распространенном раке проводят кесарево сечение, после этого гистерэктомию.

Другие злокачественные опухоли женских половых органов Рак яичников, фаллопиевых труб и брюшины трудно обнаружить после 12 недель беременности, поскольку матка выходит из таза, затрудняя обнаружение раковых опухолей. Рак яичников на поздних стадиях во время беременности может привести к смерти до завершения беременности. Женщинам с этим заболеванием необходимо как можно скорее удалить оба яичника. Рак матки во время беременности возникает редко.

Рак молочной железы Рак молочной железы тяжело определить во время беременности, поскольку молочные железы увеличиваются. В случае обнаружения уплотнения врач оценивает его. Обычно рак молочной железы следует лечить немедленно.