Обзор заболеваний, которые могут осложнить течение беременности

Во время беременности наличие заболевания может увеличить риск осложнений беременности у беременной женщины или плода. Заболевание может быть одним из следующих заболеваний

Которые были у женщины до наступления беременности (ранее существовавшие заболевания)

Которые развились во время беременности, но не имеют непосредственного отношения к беременности

Диабет и повышенное артериальное давление являются примерами ранее существовавших заболеваний, которые увеличивают риск проблем со здоровьем во время беременности. Если женщина страдает одним из таких заболеваний и хочет забеременеть, ей следует сначала поговорить с врачом и принять все необходимые меры для максимально эффективного лечения этого заболевания до наступления беременности. Как только женщина с заболеванием забеременеет, ей может потребоваться особый уход, часто с участием группы медицинских специалистов. В эту группу может входить акушер-гинеколог (который также может быть специалистом по данному заболеванию при беременности), специалист по данному заболеванию и другие медицинские работники (например, диетологи).

Иногда заболевания, не имеющие непосредственного отношения к беременности, развиваются именно во время беременности. Некоторые из них увеличивают риск возникновения осложнений у беременной женщины или плода. К ним относятся заболевания, которые:

влияют на приток крови к плаценте;

повышают риск образования сгустков крови;

представляют собой инфекции, которые могут вызвать тяжелое заболевание или аномалии у плода;

поражают кровь беременной женщины, которая может проходить через плаценту и причинять вред плоду;

требуют хирургического вмешательства на брюшной полости.

Ряд заболеваний чаще всего развивается во время беременности, поскольку беременность вызывает многочисленные изменения в организме женщины. Например: