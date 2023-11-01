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Обзор заболеваний, которые могут осложнить течение беременности

Авторы:Lara A. Friel, MD, PhD, University of Texas Health Medical School at Houston, McGovern Medical School
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
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    Во время беременности наличие заболевания может увеличить риск осложнений беременности у беременной женщины или плода. Заболевание может быть одним из следующих заболеваний

    • Которые были у женщины до наступления беременности (ранее существовавшие заболевания)

    • Которые развились во время беременности, но не имеют непосредственного отношения к беременности

    Диабет и повышенное артериальное давление являются примерами ранее существовавших заболеваний, которые увеличивают риск проблем со здоровьем во время беременности. Если женщина страдает одним из таких заболеваний и хочет забеременеть, ей следует сначала поговорить с врачом и принять все необходимые меры для максимально эффективного лечения этого заболевания до наступления беременности. Как только женщина с заболеванием забеременеет, ей может потребоваться особый уход, часто с участием группы медицинских специалистов. В эту группу может входить акушер-гинеколог (который также может быть специалистом по данному заболеванию при беременности), специалист по данному заболеванию и другие медицинские работники (например, диетологи).

    Иногда заболевания, не имеющие непосредственного отношения к беременности, развиваются именно во время беременности. Некоторые из них увеличивают риск возникновения осложнений у беременной женщины или плода. К ним относятся заболевания, которые:

    Ряд заболеваний чаще всего развивается во время беременности, поскольку беременность вызывает многочисленные изменения в организме женщины. Например:

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.