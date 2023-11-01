Заболевания, требующие хирургического вмешательства во время беременности

Если во время беременности развивается аппендицит, срочно проводят хирургическое вмешательство по удалению аппендикса (аппендэктомия), поскольку разрыв аппендикса может привести к летальному исходу. Аппендэктомия не повышает риск причинения вреда плоду или выкидыша. Однако аппендицит может быть трудно распознать во время беременности. Спастические боли при аппендиците напоминают схватки матки, которые часто наблюдаются во время беременности. С течением беременности аппендикс подтягивается выше в брюшной полости, поэтому боль, связанная с аппендицитом, будет локализироваться совсем в другом месте.

Если у женщины присутствуют симптомы, которые могут указывать на аппендицит, она должна сообщить об этом врачу. Эти симптомы включают боль в животе, которая длится более 6 часов, особенно если она сопровождается тошнотой и рвотой.