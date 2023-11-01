Заболевания, требующие хирургического вмешательства во время беременности

Во время беременности могут развиваться заболевания, требующие хирургического вмешательства. Большое хирургическое вмешательство, особенно на брюшной полости, увеличивает риск преждевременных родов и может привести к выкидышу, особенно на ранних сроках беременности. Таким образом, обычно хирургическое вмешательство откладывают как можно дольше. Однако в случае необходимости хирургическое вмешательство можно проводить без задержки, и оно обычно не сопряжено с серьезными рисками.
Аппендицит
Если во время беременности развивается аппендицит, срочно проводят хирургическое вмешательство по удалению аппендикса (аппендэктомия), поскольку разрыв аппендикса может привести к летальному исходу. Аппендэктомия не повышает риск причинения вреда плоду или выкидыша. Однако аппендицит может быть трудно распознать во время беременности. Спастические боли при аппендиците напоминают схватки матки, которые часто наблюдаются во время беременности. С течением беременности аппендикс подтягивается выше в брюшной полости, поэтому боль, связанная с аппендицитом, будет локализироваться совсем в другом месте.
Если у женщины присутствуют симптомы, которые могут указывать на аппендицит, она должна сообщить об этом врачу. Эти симптомы включают боль в животе, которая длится более 6 часов, особенно если она сопровождается тошнотой и рвотой.
Заболевание желчного пузыря
Если желчный пузырь воспаляется (обычно из-за камней, которые блокируют желчный пузырь), врач назначает анальгетики для купирования боли и внутривенное введение жидкостей через катетер. Женщине не разрешают есть, пока не пройдет воспаление.
В случае развития инфекции женщине дают антибиотики. Если состояние женщины не улучшается, проводят хирургическое вмешательство.
Киста яичника
Нераковые (доброкачественные) кисты яичников часто образуются на ранней стадии беременности.
Если киста яичника не исчезает во время беременности, хирургическое вмешательство откладывают до 14 недели беременности. Киста может вырабатывать гормоны, которые способствуют сохранению беременности, и затем исчезает без лечения.
Однако если киста или другое новообразование увеличивается, болит или имеет определенные характеристики (на ультразвуке), хирургическое вмешательство, возможно, придется провести до 14 недели. Такое новообразование может быть злокачественным.
Непроходимость кишечника
Во время беременности непроходимость кишечника (обструкция кишечника) может быть очень серьезной. Если непроходимость приведет к гангрене кишечника или перитониту (воспалению оболочек, которые выстилают брюшную полость), у женщины может случиться выкидыш, а ее жизнь будет под угрозой.
Диагностическое хирургическое вмешательство обычно проводится очень быстро, если у женщины есть симптомы непроходимости кишечника, особенно если раньше ей проводили хирургическое вмешательство на брюшной полости или у нее была инфекция брюшной полости. Симптомы непроходимости кишечника включают в себя спазматические боли в животе, потерю аппетита, вздутие живота, рвоту, сильный запор или выраженную диарею и, иногда, лихорадку.