Заболевания почек во время беременности

Обычно беременность не приводит к усугублению заболевания почек. Обычно заболевания почек усугубляются только у беременных женщин с недостаточно контролируемым повышенным артериальным давлением. Если у беременной женщины есть заболевание почек, у нее повышен риск развития гипертензии, в том числе преэклампсии (разновидность повышенного артериального давления, которая наблюдается во время беременности).

Наличие хронического заболевания почек до наступления беременности приводит к увеличению риска недостаточного роста плода по сравнению с ожидаемым (малый вес к сроку гестации), либо мертворождения. Наличие тяжелой болезни почек обычно препятствует вынашиванию плода до срока.

У беременных женщин с заболевание почек тщательно наблюдают за функцией почек и артериальным давлением, а также за развитием плода. Если заболевание почек тяжелое, возможно, женщину придется госпитализировать после 28 недели беременности, чтобы обеспечить постельный режим, надлежащий контроль артериального давления и наблюдать за состоянием плода.

Женщины с пересаженной почкой обычно могут безопасно родить здорового ребенка при выполнении всех следующих условий:

после трансплантации должно пройти 2 года или более;

почка нормально функционирует;

эпизоды отторжения отсутствуют;

нормальное артериальное давление.

Женщины с заболеванием почек, которые нуждаются в регулярном гемодиализе, часто имеют высокий риск развития осложнений беременности, таких как выкидыш, мертворождение, преждевременные роды и преэклампсия. Но благодаря прогрессу в диализе до 90 % младенцев, которые рождаются у таких женщин, выживают.

Обычно роды нужно проводить до предполагаемой даты, поскольку у женщины развивается преэклампсия или плод не развивается должным образом. Врач может взять образец жидкости, которая окружает плод (амниотическая жидкость), на анализ. Эта процедура, называемая амниоцентезом, помогает врачу определить, достаточно ли зрелыми являются легкие плода, чтобы вдыхать воздух, и таким образом определить, когда можно провести безопасные роды.

Часто делают кесарево сечение, но иногда возможны и вагинальные роды.