Аутоиммунные заболевания во время беременности

Антифосфолипидный синдром, который вызывает очень быстрое или чрезмерное образование тромбов, во время беременности может вызывать следующие проблемы:

выкидыш или мертворождение;

повышенное артериальное давление или преэклампсия (разновидность повышенного артериального давления, которая наблюдается во время беременности);

рост плода может не соответствовать ожидаемому (маловесный к сроку гестации).

Чтобы поставить диагноз антифосфолипидного синдрома, врачи:

спрашивают женщину о том, не было ли у нее необъяснимых случаев мертворождения или выкидышей, преждевременных родов или проблем со сгустками крови;

делают анализы крови, чтобы обнаружить антифосфолипидные антитела как минимум в двух отдельных случаях.

На основании этой информации, врачи могут поставить диагноз антифосфолипидного синдрома.

Если у женщины антифосфолипидный синдром, обычно она получает лечение антикоагулянтами или низкой дозой аспирина в ходе беременности и в течение 6 недель после родов. Такое лечение может предупредить образование тромбов и развитие осложнений беременности.