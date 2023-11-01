Аутоиммунные заболевания во время беременности

Аутоиммунные заболевания, включая болезнь Грейвса, чаще всего встречаются у женщин, особенно у беременных женщин. Аномальные антитела, вырабатываемые при аутоиммунных заболеваниях, могут проникать сквозь плаценту и провоцировать осложнения у плода. Беременность влияет на разные аутоиммунные заболевания по-разному.
Антифосфолипидный синдром
Антифосфолипидный синдром, который вызывает очень быстрое или чрезмерное образование тромбов, во время беременности может вызывать следующие проблемы:
выкидыш или мертворождение;
повышенное артериальное давление или преэклампсия (разновидность повышенного артериального давления, которая наблюдается во время беременности);
рост плода может не соответствовать ожидаемому (маловесный к сроку гестации).
Чтобы поставить диагноз антифосфолипидного синдрома, врачи:
спрашивают женщину о том, не было ли у нее необъяснимых случаев мертворождения или выкидышей, преждевременных родов или проблем со сгустками крови;
делают анализы крови, чтобы обнаружить антифосфолипидные антитела как минимум в двух отдельных случаях.
На основании этой информации, врачи могут поставить диагноз антифосфолипидного синдрома.
Если у женщины антифосфолипидный синдром, обычно она получает лечение антикоагулянтами или низкой дозой аспирина в ходе беременности и в течение 6 недель после родов. Такое лечение может предупредить образование тромбов и развитие осложнений беременности.
Иммунная тромбоцитопения (ИТП)
При иммунной тромбоцитопении, антитела уменьшают число кровяных пластинок (также называемых тромбоцитами) в кровотоке. Тромбоциты — это клетки, которые способствуют процессу свертывания крови. Слишком низкое число тромбоцитов (тромбоцитопения) может вызывать чрезмерное кровотечение у беременных и их младенцев.
Если иммунную тромбоцитопению не лечить во время беременности, она становится более тяжелой.
Антитела, вызывающие это заболевание, могут проникать через плаценту к плоду. Однако они редко влияют на количество тромбоцитов у плода.
Обычно плод может быть рожден через влагалище.
Лечение иммунной тромбоцитопении
Кортикостероиды
Иногда — внутривенно вводимый иммуноглобулин
Кортикостероиды, обычно перорально вводимый преднизон, могут увеличить количество (число) тромбоцитов и таким образом улучшить свертываемость крови у беременных женщин, страдающих иммунной тромбоцитопенией. Однако такое улучшение сохраняется только у половины женщин. Также преднизон повышает риск того, что плод не будет развиваться должным образом или родится недоношенным.
Женщинам с опасно низким числом тромбоцитов можно внутривенно вводить высокие дозы иммуноглобулина вскоре после родов. Иммуноглобулин (антитела, полученные из крови людей с нормальной иммунной системой) временно увеличивает количество тромбоцитов и улучшает свертываемость крови. В результате роды могут проходить безопасно, и у женщины могут быть влагалищные роды без неконтролируемого кровотечения.
Беременным женщинам делают переливание тромбоцитарной массы только в случаях, когда число тромбоцитов настолько низкое, что может произойти тяжелое кровотечение или иногда в случае необходимости выполнить кесарево сечение.
Изредка, когда количество тромбоцитов остается опасно низким несмотря на лечение, врачи удаляют селезенку, которая обычно захватывает и разрушает старые клетки крови и тромбоциты. Наилучшим временем для хирургического вмешательства является 2 триместр.
Миастения гравис
Миастения гравис вызывает мышечную слабость. Ее проявления во время беременности и между беременностями могут быть разным. У беременных женщин может наблюдаться больше эпизодов слабости. Так, им могут потребоваться более высокие дозы лекарственных препаратов (таких как неостигмин), используемых для лечения данного расстройства. Эти лекарственные препараты могут давать побочные эффекты, такие как боль в животе, диарея, рвота и нарастающая слабость. Если эти лекарственные препараты неэффективны, женщине могут назначить кортикостероиды или лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему (иммунодепрессанты).
Некоторые лекарственные препараты, которые широко используются во время беременности, например, магний, могут усугублять слабость, вызванную миастенией гравис. Поэтому женщина, страдающая миастенией гравис, должна убедиться, что ее врач знает об этом.
Очень редко во время родов женщине с миастенией гравис нужна помощь при дыхании (вспомогательная искусственная вентиляция легких). Хотя рекомендуются влагалищные роды, женщинам может потребоваться помощь, например, щипцами.
Антитела, вызывающие это заболевание, могут проникать через плаценту. Примерно один из пяти младенцев, рожденный женщинами с миастенией гравис, рождается с этим заболеванием. Однако мышечная слабость у младенца является временной, поскольку антитела, которые перешли к нему от матери, постепенно исчезают, а у младенца не вырабатываются собственные антитела такого типа.
Ревматоидный артрит
Ревматоидный артрит может развиваться во время беременности или даже чаще вскоре после родов. Если ревматоидный артрит присутствовал до беременности, он может временно облегчиться во время беременности.
Это заболевание не влияет непосредственно на плод. Однако если артрит повредил тазобедренные суставы или нижний (поясничный) отдел позвоночника, роды могут быть затруднены, и может потребоваться кесарево сечение. Симптомы ревматоидного артрита могут уменьшиться во время беременности, но они обычно возвращаются к своему обычному уровню после беременности.
Если обострение происходит во время беременности, его лечат при помощи преднизона (кортикостероида). Если преднизон неэффективен, может быть использован лекарственный препарат, подавляющий иммунную систему (иммунодепрессант).
У женщин с ревматоидным артритом обострение после беременности может затруднить уход за собой и за ребенком.
Системная красная волчанка (волчанка)
Волчанка может впервые появиться, усугубиться или перейти в более легкую стадию во время беременности. Предвидеть, как беременность повлияет на протекание волчанки, нельзя, но обычно обострения чаще всего начинаются после родов.
Женщины, у которых развивается волчанка, часто имеют в анамнезе несколько выкидышей, развитие плода у них не соответствует норме (малый вес к сроку гестации), и наличие преждевременных родов. Если у женщины возникли осложнения в связи с волчанкой (например, поражение почек или повышенное артериальное давление), риск смерти плода или новорожденного и женщины увеличивается.
Проблемы, связанные с волчанкой, можно свести к минимуму, если выполнено следующее:
Женщина пытается забеременеть только после того, как заболевание было неактивным в течение 6 месяцев.
Схема медикаментозного лечения откорректирована таким образом, чтобы можно было максимально контролировать течение волчанки.
Артериальное давление и функция почек находятся в норме.
У беременных женщин антитела к волчанке могут проникать через плаценту к плоду. В результате этого у плода может быть очень медленное сердцебиение, анемия, низкое число тромбоцитов или низкое число лейкоцитов. Однако эти антитела постепенно исчезают в течение нескольких недель после рождения ребенка, и проблемы, которые они вызывали, разрешаются, кроме снижения частоты сердечных сокращений.
Если женщины с волчанкой принимали гидроксихлорохин до наступления беременности, они могут принимать его во время всей беременности. В случае обострения женщине, возможно, придется принять низкую дозу преднизона (кортикостероида) перорально, другого кортикостероида, такого как метилпреднизолон, внутривенно или лекарственного препарата, который подавляет иммунную систему (иммунодепрессант), такого как азатиоприн.