Астма во время беременности

Влияние беременности на астму может быть разным. Ухудшение состояния при данном заболевании случается немного чаще, чем его улучшение, при этом у большинства беременных женщин отсутствуют тяжелые приступы астмы.

(См. также Астма).

Влияние астмы на беременность тоже может быть разным. Но если астма имеет тяжелую степень и плохо поддается контролю, увеличивается риск следующих проблем:

Вакцинация против COVID-19 и вируса гриппа во время сезона гриппа особенно важна для беременных женщин, страдающих астмой.

Знаете ли Вы, что...