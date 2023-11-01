Астма во время беременности

Влияние беременности на астму может быть разным. Ухудшение состояния при данном заболевании случается немного чаще, чем его улучшение, при этом у большинства беременных женщин отсутствуют тяжелые приступы астмы.
(См. также Астма).
Влияние астмы на беременность тоже может быть разным. Но если астма имеет тяжелую степень и плохо поддается контролю, увеличивается риск следующих проблем:
преэклампсия (разновидность повышенного артериального давления, которая наблюдается во время беременности);
рост плода не соответствует ожидаемому (маловесный к сроку гестации);
осложнения у беременной женщины, включая смерть.
Вакцинация против COVID-19 и вируса гриппа во время сезона гриппа особенно важна для беременных женщин, страдающих астмой.
Знаете ли Вы, что...
Лечение астмы во время беременности
Ингаляционные бронхолитики и кортикостероиды
Так как проявления астмы могут измениться во время беременности, врач может предложить женщине, страдающей этим заболеванием, пользоваться пневмотахометром для более частого контроля за дыханием. Беременные женщины, страдающие астмой, должны регулярно посещать врача с тем, чтобы корректировать лечение в соответствии с их состоянием. Очень важно хорошо контролировать проявления астмы. Неадекватное лечение может привести к серьезным осложнениям.
Во время беременности можно применять ингаляционные бронхолитики (например, альбутерол), а также ингаляционные кортикостероиды (такие, как будесонид). Ингаляционные препараты воздействуют, главным образом, на легкие, при этом воздействие на весь организм и плод маловероятно, в отличие от препаратов, которые принимаются перорально. Теофиллин (принимаемый перорально) обычно не используется во время беременности.
Кортикостероиды, принимаемые перорально, используются только при неэффективности других методов лечения. Если астма внезапно усугубляется, женщинам назначают кортикостероид внутривенно на 24–48 часов, затем перорально.