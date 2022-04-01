Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА)

Существует несколько форм ЮИА. Хотя каждая форма имеет различные характеристики, у них есть схожие особенности. Форма ЮИА определяется по результатам медицинского осмотра и лабораторных исследований. Возможны следующие формы ЮИА:

Олигоартикулярный ЮИА

Полиартикулярный ЮИА (с отрицательным или положительным ревматоидным фактором)

Артрит, связанный с энтезитом

Псориатический ЮИА

Недифференцированный ЮИА

Системный ЮИА

У ребенка может быть одна форма заболевания в момент постановки диагноза, но иногда она переходит в другую форму с течением болезни.

Олигоартикулярный ЮИА является наиболее распространенной формой и обычно встречается у молодых девушек. При этой форме в течение первых 6 месяцев заболевания поражаются четыре или менее суставов («олиго» означает «мало»). Наиболее часто поражаемым суставом является колено.

Полиартикулярный ЮИА является второй наиболее распространенной формой и возникает в позднем детстве. При этой форме заболевания поражены пять или более суставов («поли» означает «много»). Эта форма делится на два типа: с отрицательным ревматоидным фактором и с положительным ревматоидным фактором. Ревматоидный фактор — это антитело в крови. Высокие уровни ревматоидного фактора могут появляться у пациентов с ревматоидным артритом, но также могут отмечаться у пациентов с другими аутоиммунными заболеваниями (например, системной красной волчанкой, полимиозитом или системным склерозом).

У детей с положительным ревматоидным фактором в крови содержатся антитела ревматоидного фактора. Тип ЮИА с положительным ревматоидным фактором обычно встречается у девочек-подростков, и его клиническая картина такая же, что и при ревматоидном артрите у взрослых. При обоих типах артрит может поражать один и тот же сустав с двух сторон тела (например, оба колена или две руки) и часто поражает мелкие суставы кистей рук и стоп ног.

Артрит, связанный с энтезитом, подразумевает одновременное наличие артрита и энтезита (болезненного воспаления в месте прикрепления сухожилий и связок к кости). Артрит часто поражает суставы только с одной стороны нижней части тела (например, тазобедренный, коленный, голеностопный суставы и стопа). Он чаще встречается у мальчиков более старшего возраста, и у них также может развиться артрит в пояснице.

Псориатический ЮИА обычно возникает у молодых девушек, но также может развиваться у мужчин и женщин старшего возраста (в равной степени). У больных может присутствовать заболевание кожи псориаз или имеются данные о псориазе в семейном анамнезе у родителей или у братьев, и сестер.

Недифференцированный ЮИА диагностируют, если заболевание не отвечает критериям ни одной другой формы или соответствует критериям более чем одной формы.

Системный ЮИА (болезнь Стилла) включает наличие артрита вместе с внесуставными проявлениями в виде повышения температуры тела, сыпи, увеличения лимфатических узлов и воспаления вокруг сердца и легких.