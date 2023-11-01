Трисомия 13 — хромосомное заболевание, вызванное лишней 13-й хромосомой, которое приводит к тяжелой умственной отсталости и физическим аномалиям.

Причиной трисомии 13 является дополнительная 13-я хромосома.

Младенцы обычно рождаются маленькими и часто имеют серьезные пороки развития головного мозга, глаз, лица и сердца.

Для подтверждения диагноза можно провести анализы до или после рождения.

Трисомия 13 неизлечима.

(См. также Общие сведения о хромосомных и генных заболеваниях.)

Хромосомы — это структуры внутри клеток, которые содержат ДНК и многие гены человека. Гены представляют собой сегменты дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) и содержат код для определенного белка, функционирующего в одном или нескольких типах клеток в организме. Гены содержат указания, определяющие, как должен выглядеть и функционировать организм. (Вопросы генетики рассматриваются в разделе Гены и хромосомы).

Наличие дополнительной хромосомы, благодаря которому человек является носителем трех одинаковых хромосом (вместо двух в норме), называется трисомией. У детей с трисомией 13 есть третья 13-я хромосома.

Трисомия 13 возникает примерно при 2 из 10 000 беременностей. Обычно дополнительная хромосома наследуется от матери. Риск трисомии 13 увеличивается с возрастом матери.

Симптомы трисомии 13 Плоды с этим нарушением обычно не очень активны в утробе матери. Амниотической жидкости может быть слишком много или слишком мало. Физические аномалии При рождении дети обычно маленькие. Как правило, мозг не развивается должным образом, и у этих детей имеет место много лицевых аномалий, таких как заячья губа и расщелина нёба, маленькие глаза, дефекты радужной оболочки (цветной области глаза) и недоразвитие сетчатки (прозрачной светочувствительной структуры на задней поверхности глаза). Уши имеют неправильную форму и обычно низко посажены. Часто встречаются дефекты кожи головы и отверстия в коже. На затылке часто находятся дряблые складки кожи. У новорожденных обычно одна складка на ладони, дополнительные пальцы на руках и ногах (полидактилия), а также недоразвитые ногти. Заячья губа и расщелина неба: Дефекты лица Прочие аномалии Около 80 % новорожденных имеют серьезные пороки сердца. Часто встречается так называемый дефект межжелудочковой перегородки, при котором имеется аномальный канал между правым и левым желудочками. У мальчиков встречаются неопустившиеся яички и аномально развитая мошонка. У девочек встречается аномально сформированная матка. У новорожденных часто бывают длительные периоды отсутствия дыхания (апноэ). Распространенной является потеря слуха, при этом ее наличие часто подозревают, но не всегда могут подтвердить, так как у этих детей сильная умственная отсталость.

Диагностика трисомии 13 До рождения — ультразвуковое исследование плода или анализ крови матери

До рождения — отбор образцов ворсинок хориона и/или амниоцентез

После рождения — оценка внешнего вида младенца и анализ крови младенца (См. также Технологии секвенирования следующего поколения). До рождения трисомию 13 можно заподозрить по результатам ультразвукового обследования плода. Врачи также могут сделать анализ, в ходе которого в крови у матери обнаруживают дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК) плода и используют эту ДНК для определения повышенного риска трисомии 13. Этот тест называется неинвазивным пренатальным скринингом (НИПС) или анализом внеклеточной ДНК плода. Если врачи подозревают трисомию 13 на основании результатов этих исследований, они часто подтверждают диагноз путем взятия образцов ворсинок хориона и/или амниоцентеза. После рождения по внешнему виду младенца можно предположить диагноз трисомии 13. Для подтверждения диагноза хромосомы младенца анализируют при помощи анализа крови.

Лечение трисомии 13 Поддержка семьи Трисомия 13 неизлечима. Членам семьи рекомендуется обращаться за поддержкой.

Прогноз при трисомии 13 В прошлом большинство младенцев умирали вскоре после рождения. Однако в последнее время некоторые младенцы живут дольше.