Синдром XYY — аномалия половых хромосом, при которой мальчики рождаются с двумя Y-хромосомами и одной Х-хромосомой.

Хромосомы — это структуры внутри клеток, которые содержат ДНК и многие гены человека. Гены содержат указания, определяющие, как должен выглядеть и функционировать организм.

Эти половые хромосомы определяют, будет ли плод мужского или женского пола. Пара хромосом Х и Y (XY) означает, что родится мальчик, а пара хромосом Х и Х (XX) означает, что родится девочка.

Примерно 1 из каждой 1000 мальчиков рождается с синдромом XYY.

Мальчики с синдромом XYY, как правило, имеют высокий рост и испытывают языковые трудности. Коэффициент интеллекта (IQ), как правило, немного ниже, чем у других членов семьи. Может развиваться нарушение познавательной функции, синдром дефицита внимания с гиперактивностью и небольшие расстройства поведения.

Когда-то считалось, что синдром XYY вызывает агрессивное или насильственное преступное поведение, но эта теория была опровергнута.