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Синдром XYY

(синдром 47,XYY)

Авторы:Nina N. Powell-Hamilton, MD, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
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Синдром XYY — аномалия половых хромосом, при которой мальчики рождаются с двумя Y-хромосомами и одной Х-хромосомой.

    Хромосомы — это структуры внутри клеток, которые содержат ДНК и многие гены человека. Гены содержат указания, определяющие, как должен выглядеть и функционировать организм.

    Эти половые хромосомы определяют, будет ли плод мужского или женского пола. Пара хромосом Х и Y (XY) означает, что родится мальчик, а пара хромосом Х и Х (XX) означает, что родится девочка.

    Примерно 1 из каждой 1000 мальчиков рождается с синдромом XYY.

    Мальчики с синдромом XYY, как правило, имеют высокий рост и испытывают языковые трудности. Коэффициент интеллекта (IQ), как правило, немного ниже, чем у других членов семьи. Может развиваться нарушение познавательной функции, синдром дефицита внимания с гиперактивностью и небольшие расстройства поведения.

    Когда-то считалось, что синдром XYY вызывает агрессивное или насильственное преступное поведение, но эта теория была опровергнута.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.