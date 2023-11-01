Синдром Нунан — это генетический дефект, который вызывает целый ряд физических аномалий, включая невысокий рост, пороки сердца и аномальный внешний вид.

Ген представляет собой сегмент дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) и содержит код для определенного белка, который функционирует в одном или нескольких типах клеток в организме. Гены содержат указания, определяющие, как должен выглядеть и функционировать организм. (Вопросы генетики рассматриваются в разделе Гены и хромосомы).

Синдром Нунан вызывается мутациями в определенных генах, которые могут быть унаследованы от родителя, имеющего пораженный ген. Он также может возникать спонтанно у ребенка, чьи родители не имеют дефектного гена. Может быть вовлечен один из нескольких различных генов.

Синдром Нунан является относительно распространенным и встречается примерно у 1 из 1000-2500 человек. Дефект возникает и у мальчиков, и у девочек.

Симптомы синдрома Нунан Дети могут иметь перепончатую шею, низко посаженные уши, опущенные веки, широко расставленные глаза, укороченный безымянный палец, выпуклое нёбо и пороки сердца. Может возникнуть нарушение слуха и умственных способностей. Большинство людей с этим синдромом имеют маленький рост. У мальчиков могут быть недоразвитые или неопустившиеся яички. Половое созревание может задерживаться и у мальчиков, и у девочек, а юноши с синдромом Нунан могут иметь низкий уровень тестостерона и быть бесплодными. У девочек менструация обычно начинается несколько позже, чем у здоровых девочек, но фертильность обычно не нарушается.

Диагностика синдрома Нунан Генетический анализ Чтобы подтвердить диагноз синдрома Нунан, проводятся генетические анализы.