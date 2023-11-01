Синдром ломкой Х-хромосомы — это генетическая аномалия в X-хромосоме, которая приводит к умственной отсталости и поведенческим проблемам.

Хромосомы — это структуры внутри клеток, которые содержат ДНК и многие гены человека. Гены представляют собой сегменты дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) и содержат код для определенного белка, функционирующего в одном или нескольких типах клеток в организме. Гены содержат указания, определяющие, как выглядит и функционирует организм. (Вопросы генетики рассматриваются в разделе Гены и хромосомы).

Синдром ломкой Х-хромосомы — наиболее часто диагностируемая причина наследственной умственной отсталости. У мальчиков этот синдром встречается чаще, чем у девочек. Синдром ломкой Х-хромосомы в качестве причины умственной отсталости у мальчиков уступает только синдрому Дауна. Однако в отличие от синдрома ломкой Х-хромосомы синдром Дауна в большинстве случаев не наследуется. (Дополнительная информация приведена на сайте Национального фонда ломкой Х-хромосомы).

Симптомы синдрома ломкой Х-хромосомы вызваны аномалией конкретного гена на хромосоме X (см. Генные аномалии). У больных имеется чрезмерное количество копий (более 200) небольшого сегмента дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Считается, что у людей с 55–200 дополнительных копий имеется премутация, потому что, хотя у них и нет нарушения, у их потомков есть больший риск его развития.

Симптомы синдрома ломкой Х-хромосомы Дети и взрослые с этим синдромом могут иметь физические, интеллектуальные и поведенческие проблемы. Физические особенности, которые часто едва заметны, включают задержку развития, крупные выступающие уши, выдающийся подбородок и лоб, а у мальчиков — большие яички (наиболее заметны после полового созревания). Суставы могут быть аномально гибкими, также может возникнуть сердечное заболевание (пролапс митрального клапана). У больных детей наблюдается умственная отсталость легкой или умеренной степени. Могут развиваться черты аутизма, включая повторяющуюся речь и поведение, плохой визуальный контакт и социофобию. У женщин с премутацией менопауза может возникать в значительно более молодом возрасте, иногда в середине четвертого десятка лет. Люди с премутацией подвержены риску развития синдрома тремора/атаксии, ассоциированного с ломкой Х-хромосомой (FXTAS), который вызывает тремор, потерю координации, последующую умственную отсталость и, со временем, ухудшение когнитивных функций.

Диагностика синдрома ломкой Х-хромосомы Анализы ДНК Синдром ломкой Х-хромосомы можно выявить с помощью анализов ДНК, сделанных после рождения. (См. также Технологии секвенирования следующего поколения). Диагноз синдрома ломкой Х-хромосомы обычно ставится в школьном или подростковом возрасте. Мальчикам с аутизмом и умственной отсталостью рекомендуется обследовать на предмет наличия синдрома ломкой Х-хромосомы, особенно если у их матери есть родственники, которые страдают подобной проблемой.

Лечение синдрома ломкой Х-хромосомы Речевая и языковая терапия, а также эрготерапия

Иногда лекарственные препараты Раннее лечение, в том числе лечение у логопеда и трудотерапия, может помочь детям с синдромом ломкой Х-хромосомы увеличить свои способности до максимума. Некоторым детям могут помочь стимуляторы, антидепрессанты и успокоительные препараты.