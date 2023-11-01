Синдром Лежена

Симптомы синдрома Лежена часто включают характерный писклявый плач, похожий на мяуканье котенка. Этот плач слышен сразу после рождения, длится несколько недель, а затем исчезает. Тем не менее, не у всех новорожденных с аномалией присутствует такой легко отличимый плач.

У ребенка с этим синдромом может быть низкая масса тела при рождении; небольшая голова с множественными аномальными чертами, включая круглое лицо, небольшую челюсть, широкий нос, широко расставленные глаза, косоглазие (страбизм) и аномальная форма ушей, расположенных низко на голове. Часто ребенок кажется вялым. Часто встречаются перепончатые пальцы рук и ног (синдактилия) и пороки сердца.

Умственное и физическое развитие существенно ограничено.

Многие дети с синдромом кошачьего крика доживают до совершеннолетия, но обычно они значительно инвалидизированы.