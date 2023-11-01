Синдром Вольфа-Хиршхорна

Симптомы синдрома Вольфа-Хиршхорна часто включают в себя глубокое ограничение умственных способностей.

Дети могут также иметь эпилепсию, широкий или клювовидный нос, дефекты волосистой части кожи головы, опущение верхних век (птоз) и щели или трещины (колобомы) радужной оболочки, расщелину нёба и задержку развития костей.

У мальчиков могут быть неопустившиеся яички (крипторхизм) и неправильное расположение отверстия мочеиспускательного канала (гипоспадия).

У некоторых детей наблюдается иммунная недостаточность, что означает, что их организму трудно бороться с инфекциями.