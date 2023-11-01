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Синдром Вольфа-Хиршхорна

(синдром 4р минус)

Авторы:Nina N. Powell-Hamilton, MD, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
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Синдром Вольфа-Хиршхорна — это синдром хромосомной делеции, при котором отсутствует часть 4-й хромосомы.

(См. также Общие сведения о хромосомных и генных заболеваниях.)

При синдроме Вольфа-Хиршхорна отсутствует часть 4-й хромосомы.

Дети, которые доживают до третьего десятка, чаще всего имеют тяжелую степень инвалидности. Многие дети с этой патологией умирают в младенчестве.

Симптомы синдрома Вольфа-Хиршхорна

Симптомы синдрома Вольфа-Хиршхорна часто включают в себя глубокое ограничение умственных способностей.

Дети могут также иметь эпилепсию, широкий или клювовидный нос, дефекты волосистой части кожи головы, опущение верхних век (птоз) и щели или трещины (колобомы) радужной оболочки, расщелину нёба и задержку развития костей.

У мальчиков могут быть неопустившиеся яички (крипторхизм) и неправильное расположение отверстия мочеиспускательного канала (гипоспадия).

У некоторых детей наблюдается иммунная недостаточность, что означает, что их организму трудно бороться с инфекциями.

Диагностика синдрома Вольфа-Хиршхорна

  • Хромосомный анализ

Диагноз синдрома Вольфа-Хиршхорна может быть заподозрен до рождения ребенка или на основе физических характеристик ребенка после рождения.

Диагноз может быть подтвержден с помощью хромосомного анализа. (См. также Технологии секвенирования следующего поколения).

Лечение синдрома Вольфа-Хиршхорна

  • Поддерживающая терапия

Лечение синдрома Вольфа-Хиршхорна является поддерживающим.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.